หนุ่มจีนทรุด ซื้อรถไม่ทันไรขับชนรถหรู ค่าซ่อมอ่วมเกือบครึ่งล้าน เผยเหตุผลประกันไม่จ่าย

          ชายจีนกู้เงินซื้อรถมือสอง อึ้งขับได้ไม่ทันไรชนท้ายรถหรู ซ้ำประกันไม่จ่าย รู้เหตุผลทำพูดไม่ออก ต้องแบกค่าซ่อมเกือบครึ่งล้านเอง 
ซื้อรถมือสอง
ภาพจาก Sina 

          วันที่ 25 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ รายงานกรณีของ นายหม่า ชายจีนจากเมืองไท่โจว มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน ที่กู้เงิน 115,000 หยวน (ราว 519,000 บาท) มาซื้อรถมือสอง แต่กลับขับชนท้ายรถหรูหลังขับออกจากศูนย์ได้ไม่นาน แถมเมื่อจะเคลมประกัน กลับได้รับคำตอบที่ฟังแล้วพูดไม่ออก ทำให้เขาต้องแบกรับภาระค่าซ่อมรถทั้ง 2 คัน ตกเป็นเงินกว่า 100,000 หยวน (ราว 451,000 บาท) 

          รายงานเผยว่า นายหม่าไปรับรถมือสองที่เพิ่งซื้อจากศูนย์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยจ่ายเงินทำประกันรถยนต์ไป 3,995 หยวน (ราว 18,000 บาท) แต่แล้วในเย็นวันนั้นเขากลับขับรถคันนี้ไปชนท้ายรถมาเซราติ SUV ซึ่งเป็นรถหรูมูลค่าราว 1.1 ล้านหยวน (ราว 4.9 ล้านบาท)

          แม้จะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ แต่อุบัติเหตุครั้งนี้นายหม่าเป็นฝ่ายผิด และต้องชดใช้ค่าเสียหาย ซึ่งจากภาพพบว่าด้านหน้ารถของเขาเองได้รับความเสียหายหนัก พังยับ ประมาณค่าซ่อมอยู่ที่ 40,000 หยวน (ราว 180,000 บาท) ขณะที่ท้ายรถมาเซราตินั้นมีแค่รอบบุบกับรอยขีดเล็กน้อย แต่ค่าซ่อมนั้นคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 60,000 หยวน (ราว 271,000 บาท)
  
          นายหม่ายื่นเคลมประกันทันที แต่ทางบริษัทประกันกลับปฏิเสธการจ่าย โดยให้เหตุผลว่าอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้น 7 นาที ก่อนที่ประกันรถยนต์ของเขาจะมีผลบังคับใช้ 
 
          โดยทางบริษัทประกันชี้ว่า การชนดังกล่าวเกิดขึ้นในเวลา 18.53 น. ขณะที่ประกันรถยนต์ของเขาเริ่มมีผลบังคับใช้ในเวลา 19.00 น. ซึ่งก็มีระบุไว้ในเอกสารสัญญา

ซื้อรถมือสอง
ภาพจาก Sina 

          นายหม่าชี้ว่า การที่ทางประกันแจ้งว่าเขาต้องรับผิดชอบค่าซ่อมทั้งหมดด้วยตัวเองนั้น ทำให้เขามีภาระทางการเงินหนักมาก 
 
          ด้าน นายหลิน ผู้จัดการศูนย์ขายรถยนต์มือสอง ยืนยันว่า รถของนายหม่านั้นตรงตามข้อบังคับที่สามารถนำไปขับได้ตามกฎหมาย แต่เขาควรเช็กเงื่อนไขการรับประกันให้รอบคอบกว่านี้ 

          ขณะที่เจ้าหน้าที่จากบริษัทประกัน ชี้ว่า หลังทราบเรื่องความลำบากทางการเงินของนายหม่า ทางบริษัทสามารถเสนอความช่วยเหลือได้เพียงบางอย่างเท่านั้น และยอมรับว่าพวกเขาควรย้ำเตือนนายหม่า ไม่ให้นำรถไปใช้ก่อนที่ประกันจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในเวลา 19.00 น.  

          อย่างไรก็ตาม นายหม่าชี้ว่า เขาได้รับคำยืนยันจากเซลล์หลายครั้งว่า ประกันจะมีผลบังคับใช้ทันทีหลังซื้อรถ 

          ขณะนี้นายหม่ายังคงพยายามเจรจากับบริษัทประกัน โดยมีศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในท้องถิ่นเข้ามาไกล่เกลี่ย ขณะที่เหตุการณ์ดังกล่าวถูกชาวเน็ตพูดถึงอย่างมากบนโลกออนไลน์ของจีน โดยมีคนแสดงความคิดเห็น เช่น "นายหม่าขับรถโดยไม่ระวัง ส่วนคนขายรถ กับทางประกันเองก็ไม่ได้แจ้งเขาให้ดี" และ "ฝ่ายที่ถูกหนึ่งเดียวในเรื่องนี้คือเจ้าของรถมาเซราติ"
  
ขอบคุณข้อมูลจาก SCMP 

25 สิงหาคม 2568
