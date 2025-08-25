หนุ่มจีนทรุด ซื้อรถไม่ทันไรขับชนรถหรู ค่าซ่อมอ่วมเกือบครึ่งล้าน เผยเหตุผลประกันไม่จ่าย

ชายจีนกู้เงินซื้อรถมือสอง อึ้งขับได้ไม่ทันไรชนท้ายรถหรู ซ้ำประกันไม่จ่าย รู้เหตุผลทำพูดไม่ออก ต้องแบกค่าซ่อมเกือบครึ่งล้านเอง
วันที่ 25 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ รายงานกรณีของ นายหม่า ชายจีนจากเมืองไท่โจว มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน ที่กู้เงิน 115,000 หยวน (ราว 519,000 บาท) มาซื้อรถมือสอง แต่กลับขับชนท้ายรถหรูหลังขับออกจากศูนย์ได้ไม่นาน แถมเมื่อจะเคลมประกัน กลับได้รับคำตอบที่ฟังแล้วพูดไม่ออก ทำให้เขาต้องแบกรับภาระค่าซ่อมรถทั้ง 2 คัน ตกเป็นเงินกว่า 100,000 หยวน (ราว 451,000 บาท)
รายงานเผยว่า นายหม่าไปรับรถมือสองที่เพิ่งซื้อจากศูนย์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยจ่ายเงินทำประกันรถยนต์ไป 3,995 หยวน (ราว 18,000 บาท) แต่แล้วในเย็นวันนั้นเขากลับขับรถคันนี้ไปชนท้ายรถมาเซราติ SUV ซึ่งเป็นรถหรูมูลค่าราว 1.1 ล้านหยวน (ราว 4.9 ล้านบาท)
แม้จะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ แต่อุบัติเหตุครั้งนี้นายหม่าเป็นฝ่ายผิด และต้องชดใช้ค่าเสียหาย ซึ่งจากภาพพบว่าด้านหน้ารถของเขาเองได้รับความเสียหายหนัก พังยับ ประมาณค่าซ่อมอยู่ที่ 40,000 หยวน (ราว 180,000 บาท) ขณะที่ท้ายรถมาเซราตินั้นมีแค่รอบบุบกับรอยขีดเล็กน้อย แต่ค่าซ่อมนั้นคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 60,000 หยวน (ราว 271,000 บาท)
นายหม่ายื่นเคลมประกันทันที แต่ทางบริษัทประกันกลับปฏิเสธการจ่าย โดยให้เหตุผลว่าอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้น 7 นาที ก่อนที่ประกันรถยนต์ของเขาจะมีผลบังคับใช้
นายหม่าชี้ว่า การที่ทางประกันแจ้งว่าเขาต้องรับผิดชอบค่าซ่อมทั้งหมดด้วยตัวเองนั้น ทำให้เขามีภาระทางการเงินหนักมาก
ด้าน นายหลิน ผู้จัดการศูนย์ขายรถยนต์มือสอง ยืนยันว่า รถของนายหม่านั้นตรงตามข้อบังคับที่สามารถนำไปขับได้ตามกฎหมาย แต่เขาควรเช็กเงื่อนไขการรับประกันให้รอบคอบกว่านี้
ขณะที่เจ้าหน้าที่จากบริษัทประกัน ชี้ว่า หลังทราบเรื่องความลำบากทางการเงินของนายหม่า ทางบริษัทสามารถเสนอความช่วยเหลือได้เพียงบางอย่างเท่านั้น และยอมรับว่าพวกเขาควรย้ำเตือนนายหม่า ไม่ให้นำรถไปใช้ก่อนที่ประกันจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในเวลา 19.00 น.
อย่างไรก็ตาม นายหม่าชี้ว่า เขาได้รับคำยืนยันจากเซลล์หลายครั้งว่า ประกันจะมีผลบังคับใช้ทันทีหลังซื้อรถ
ขณะนี้นายหม่ายังคงพยายามเจรจากับบริษัทประกัน โดยมีศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในท้องถิ่นเข้ามาไกล่เกลี่ย ขณะที่เหตุการณ์ดังกล่าวถูกชาวเน็ตพูดถึงอย่างมากบนโลกออนไลน์ของจีน โดยมีคนแสดงความคิดเห็น เช่น "นายหม่าขับรถโดยไม่ระวัง ส่วนคนขายรถ กับทางประกันเองก็ไม่ได้แจ้งเขาให้ดี" และ "ฝ่ายที่ถูกหนึ่งเดียวในเรื่องนี้คือเจ้าของรถมาเซราติ"
โดยทางบริษัทประกันชี้ว่า การชนดังกล่าวเกิดขึ้นในเวลา 18.53 น. ขณะที่ประกันรถยนต์ของเขาเริ่มมีผลบังคับใช้ในเวลา 19.00 น. ซึ่งก็มีระบุไว้ในเอกสารสัญญา
ขอบคุณข้อมูลจาก SCMP