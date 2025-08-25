บีบหัวใจ เจ้าสาวก้มกราบแม่ทั้งน้ำตา บอกลากลางงานแต่ง ชี้เหตุแม่ฮุบสินสอด ไปให้น้องชาย

บีบหัวใจ เจ้าสาวก้มกราบแม่ทั้งน้ำตากลางงานแต่ง หลังเพิ่งรู้ ถูกแแม่ฮุบสินสอดไปจนหมด เพื่อซื้อบ้านใหม่ให้น้องชาย จากนี้ขอตัดสัมพันธ์ วันแสนสุขกลายเป็นวันบอกลา
ภาพจาก Soha
ในขณะที่สังคมยุคใหม่ให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมทางเพศมากขึ้น แต่ถึงอย่างนั้นการที่พ่อแม่จะให้ความสำคัญและโปรดปรานลูกชายมากกว่าลูกสาว ยังคงเกิดขึ้นอยู่ในหลาย ๆ สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีน นำมาซึ่งฉากสุดเศร้าที่เกิดขึ้นในวันแต่งงานของหญิงสาวคนหนึ่งในมณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน
จากรายงานของเว็บไซต์ Soha วันที่ 25 สิงหาคม 2568 เจ้าสาวรายนี้ทำให้แขกทั้งหลายถึงกับอึ้ง เมื่อเธอได้คุกเข่าลงต่อหน้าแม่แท้ ๆ ทั้งน้ำตา นี่ไม่ใช่การคำนับด้วยความขอบคุณผู้ให้กำเนิด แต่มันคือการบอกลา ขอตัดความสัมพันธ์กับครอบครัวที่เธอเติบโตมา
ปรากฏว่าหลังจากคู่รักตกลงแต่งงาน ทางครอบครัวเจ้าบ่าวซึ่งเป็นคนมีฐานะ ตกลงที่จะให้สินสอดจำนวน 600,000 หยวน (ราว 2.7 ล้านบาท) แก่เจ้าสาว อย่างไรก็ตาม แทนที่เงินก้อนนี้จะถูกนำมาใช้เป็นทุนในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเจ้าสาว แต่เงินทั้งหมดนี้กลับถูกแม่เจ้าสาวฮุบไปจนหมด เพื่อซื้อบ้านแก่ลูกชาย
เดิมคู่บ่าวสาวตกลงกันไว้ว่าเมื่อครอบครัวเจ้าสาวคืนเงินมาให้ ก็จะนำไปซื้อบ้านใหม่ด้วยกัน แต่เจ้าสาวเพิ่งจะรู้ความจริงเรื่องที่แม่เอาเงินสินสอดไปจนหมดในวันแต่งงานนั้นเอง
เมื่อความขัดแย้งระหว่างแม่ลูกพุ่งไปสู่จุดสูงสุด นำมาสู่การตัดสินใจด้วยความเจ็บปวดของเจ้าสาว ช่วงเวลาที่เธอคุกเข่าลงไปคำนับแม่ ทำให้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์หลายคนเจ็บปวดใจ แม่เองก็ร้องไห้ แต่ความเสียใจของแม่ไม่อาจลบล้างความผิดหวังของลูกสาวได้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายบนโซเชียลจีน หลายคนวิจารณ์แม่ที่รักลูกชายมากกว่าลูกสาว เลือกจะเอาความสุขของลูกสาวไปแลกกับบ้านใหม่ของลูกชาย เช่นเดียวกับหลาย ๆ คนเห็นใจเจ้าสาว ที่ไม่เพียงต้องเผชิญความลำบากจากการรักลูกไม่เท่ากันมาตลอดวัยเด็ก แม้แต่ในวันสำคัญอย่างวันแต่งงาน ก็ยังต้องเจ็บปวดเพราะแม่แท้ ๆ
ขอบคุณข้อมูลจาก Soha