ดูวอลเลย์บอล ไทย เนเธอร์แลนด์ ศึกชิงแชมป์โลก 2025 ผ่านช่องไหน พร้อมคะแนนอันดับโลก ชนะทีแต้มอื้อซ่า อันดับพุ่งแน่
ภาพจาก volleyballworld
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ก็เดินทางมาถึงนัดสุดท้ายของรอบแรก ซึ่งไทยก็เข้ารอบไปแล้ว แต่ผลการแข่งขันก็ยังมีความสำคัญอยู่ โดยเฉพาะเรื่องคะแนนในอันดับโลก สามารถสรุปได้ดังนี้
ไทยรั้งอันดับ 18 ของโลก ส่วนเนเธอร์แลนด์เป็นชาติที่ติด 10 อันดับแรกของโลก เท่ากับว่า ถ้าไทยชนะจะได้แต้มมหาศาล แต่ถ้าแพ้อาจเสียแต้มเล็กน้อย
1. ไทยชนะ
- 3-0 เซต ได้ 18.49 คะแนน
- 3-1 เซต ได้ 15.37 คะแนน
- 3-2 เซต ได้ 12.24 คะแนน
2. ไทยแพ้
- 0-3 เซต เสีย 6.51.48 คะแนน
- 1-3 เซต เสีย 3.38 คะแนน
- 2-3 เซต เสีย 0.26 คะแนน
ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลไทย
สำหรับนัดสุดท้าย ไทย พบ เนเธอร์แลนด์ วันที่ 26 สิงหาคม 2568 เวลา 20.30 น. PPTV HD 36 ถ่ายทอดสด