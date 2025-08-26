HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ดูวอลเลย์บอลไทย เนเธอร์แลนด์ ช่องไหน ถ้าชนะ แต้มอันดับโลกได้มาอื้อซ่าแน่


          ดูวอลเลย์บอล ไทย เนเธอร์แลนด์ ศึกชิงแชมป์โลก 2025 ผ่านช่องไหน พร้อมคะแนนอันดับโลก ชนะทีแต้มอื้อซ่า อันดับพุ่งแน่

ภาพจาก volleyballworld

          การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ก็เดินทางมาถึงนัดสุดท้ายของรอบแรก ซึ่งไทยก็เข้ารอบไปแล้ว แต่ผลการแข่งขันก็ยังมีความสำคัญอยู่ โดยเฉพาะเรื่องคะแนนในอันดับโลก สามารถสรุปได้ดังนี้
          
          ไทยรั้งอันดับ 18 ของโลก ส่วนเนเธอร์แลนด์เป็นชาติที่ติด 10 อันดับแรกของโลก เท่ากับว่า ถ้าไทยชนะจะได้แต้มมหาศาล แต่ถ้าแพ้อาจเสียแต้มเล็กน้อย

1. ไทยชนะ
          
          - 3-0 เซต ได้ 18.49 คะแนน
          - 3-1 เซต ได้ 15.37 คะแนน
          - 3-2 เซต ได้ 12.24 คะแนน

2. ไทยแพ้
          
          - 0-3 เซต เสีย 6.51.48 คะแนน
          - 1-3 เซต เสีย 3.38 คะแนน
          - 2-3 เซต เสีย 0.26 คะแนน



ภาพจาก volleyballworld

ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลไทย
          
          สำหรับนัดสุดท้าย ไทย พบ เนเธอร์แลนด์ วันที่ 26 สิงหาคม 2568 เวลา 20.30 น. PPTV HD 36 ถ่ายทอดสด

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ดูวอลเลย์บอลไทย เนเธอร์แลนด์ ช่องไหน ถ้าชนะ แต้มอันดับโลกได้มาอื้อซ่าแน่ อัปเดตล่าสุด 26 สิงหาคม 2568 เวลา 09:34:28 5,420 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 หลวงพ่ออลงกต วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา รถไฟฟ้า 20 บาท วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 Big Motor Sale 2025 หุ้นกู้ออกใหม่ วันออกพรรษา วีนา ปวีนา มารี เบรินเนอร์ เงินเดือนข้าราชการ 2568 ปฏิทิน 2568 บอส อัศม์กรณ์ วันปิยมหาราช
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย