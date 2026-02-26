รู้จัก เสือ ดุสิต ฉายาพระเอกในคราบนักเลง พ่อพระคนยาก สู่คดีทำร้ายชายสูงวัย 3 รุม 1

ส่องประวัติ เสือ ดุสิต จากตำนานบุกบ่อน สู่บทบาทอินฟลูฯ สายบุญ ก่อนพลาดท่าคดีรุมทำร้ายชายสูงวัยจนปอดทะลุ เหตุปมหึงหวงแฟนสาว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เสือ ดุสิต
ชื่อของ เสือ ดุสิต กลับมาเป็นกระแสร้อนอีกครั้ง หลังก่อเหตุรุมทำร้ายชายวัย 55 ปี ภายในร้านอาหารย่านสนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี จนได้รับบาดเจ็บสาหัส ซี่โครงหักหลายซี่ ปอดทะลุ และต้องเข้ารักษาตัวในห้อง ICU เหตุเกิดช่วงเช้ามืดวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569
เหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก เนื่องจากภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ชัดเจน ขณะที่ เสือ ดุสิต ออกมายอมรับว่าเป็นผู้ลงมือจริง โดยอ้างว่าสาเหตุมาจากความหึงหวง หลังเชื่อว่าผู้บาดเจ็บลวนลามแฟนสาว พร้อเผยว่าใช้อารมณ์และทำเกินกว่าเหตุ และประกาศพร้อมรับผิดชอบ รวมถึงเยียวยาผู้เสียหายตามกฎหมาย
ประวัติ เสือ ดุสิต เจ้าของฉายา พระเอกในคราบนักเลง
นายสัมฤทธิ์ ริมเถื่อน หรือที่รู้จักในชื่อ เสือ ดุสิต เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์และแวดวงข่าวอาชญากรรม เขามีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ย่านสายไหม กรุงเทพมหานคร และจบการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีดุสิต
ชื่อของเขาเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างเมื่อปี 2562 จากเหตุการณ์บุกเข้าไปในบ่อนการพนันย่านสะพานใหม่ โดยมีภาพชายฉกรรจ์ถืออาวุธเข้าไปภายในสถานที่ดังกล่าว ก่อนที่เจ้าตัวจะออกมายอมรับในภายหลังว่า สาเหตุที่ทำลงไปเพราะเชื่อว่าตนเองถูกโกงเงินจากการเล่นพนัน และต้องการไปทวงเงินคืน ไม่ได้มีเจตนาปล้นทรัพย์ในลักษณะโจรทั่วไป
เหตุการณ์นั้นทำให้เขาได้รับฉายาในโลกโซเชียลว่า พระเอกในคราบนักเลง เนื่องจากมีผู้มองว่าเป็นการกระทำเพื่อตอบโต้ความไม่เป็นธรรม ต่อมาในปี 2565 ศาลมีคำพิพากษายกฟ้องในคดีดังกล่าว ทำให้เขาพ้นข้อกล่าวหา และค่อย ๆ หายไปจากกระแสข่าวช่วงหนึ่ง
จากนักสู้ Fight Club สู่ดาวโซเชียลสายบุญ
ก่อนหน้าจะมีคดีความ เสือ ดุสิต เคยเป็นที่รู้จักในฐานะนักสู้จากรายการ Fight Club Thailand ซึ่งเป็นรายการแข่งขันชกมวยสมัครเล่น โดยสไตล์การชกที่ดุดัน กล้าแลก กล้าบวก ทำให้เขากลายเป็นที่จดจำ และคลิปการชกของเขามียอดรับชมจำนวนมาก
หลังจากผ่านช่วงชีวิตที่มีปัญหาทางกฎหมาย เขาเริ่มปรับภาพลักษณ์ใหม่ โดยหันมาใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางหลักในการสื่อสารกับผู้ติดตาม พร้อมนำเสนอภาพของการช่วยเหลือสังคม ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญ แจกของให้ผู้ยากไร้ หรือร่วมกิจกรรมการกุศล จนทำให้มีผู้ติดตามจำนวนไม่น้อย และถูกมองว่าเป็นอินฟลูฯ สายบุญในอีกบทบาทหนึ่ง
ย้อนวีรกรรมและความขัดแย้งในโลกออนไลน์
ตลอดช่วงที่ผ่านมา เสือ ดุสิต มีบทบาทในกระแสโซเชียลจากความขัดแย้งกับบุคคลมีชื่อเสียงหลายราย เช่น เสี่ยโป้ รวมถึง เสี่ยบุ๊ค รวมถึงอินฟลูฯ และบุคคลในวงการออนไลน์บางคน โดยความขัดแย้งบางกรณีจบลงด้วยการขึ้นชกมวยในรายการ เพื่อยุติปัญหาคาใจ
ปมดราม่าใหญ่ รุมทำร้ายชายวัย 55 ปี บาดเจ็บสาหัส
สำหรับเหตุการณ์ล่าสุด เจ้าตัวได้ออกมายอมรับผิด พร้อมโพสต์ข้อความขอโทษต่อสังคม โดยระบุว่า รู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้น และยอมรับว่าทำเกินกว่าเหตุ พร้อมยืนยันว่าจะรับผิดชอบและเยียวยาผู้เสียหาย แต่ปฏิเสธว่าไม่เคยพูดประโยค "นนทบุรี ใครก็ได้" และไม่ได้ท้าทายว่าไม่กลัวตำรวจ แค่หลังก่อเหตุได้บอกให้ไปแจ้งตำรวจมา
ส่วนเรื่องของคดีในครั้งนี้ อยู่ระหว่างกระบวนการตามกฎหมาย โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการตามขั้นตอน และเตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติม
