HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

รู้จัก เสือ ดุสิต ฉายาพระเอกในคราบนักเลง พ่อพระคนยาก สู่คดีทำร้ายชายสูงวัย 3 รุม 1


           ส่องประวัติ เสือ ดุสิต จากตำนานบุกบ่อน สู่บทบาทอินฟลูฯ สายบุญ ก่อนพลาดท่าคดีรุมทำร้ายชายสูงวัยจนปอดทะลุ เหตุปมหึงหวงแฟนสาว

เสือ ดุสิต คือใคร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เสือ ดุสิต


          ชื่อของ เสือ ดุสิต กลับมาเป็นกระแสร้อนอีกครั้ง หลังก่อเหตุรุมทำร้ายชายวัย 55 ปี ภายในร้านอาหารย่านสนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี จนได้รับบาดเจ็บสาหัส ซี่โครงหักหลายซี่ ปอดทะลุ และต้องเข้ารักษาตัวในห้อง ICU เหตุเกิดช่วงเช้ามืดวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569

          เหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก เนื่องจากภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ชัดเจน ขณะที่ เสือ ดุสิต ออกมายอมรับว่าเป็นผู้ลงมือจริง โดยอ้างว่าสาเหตุมาจากความหึงหวง หลังเชื่อว่าผู้บาดเจ็บลวนลามแฟนสาว พร้อเผยว่าใช้อารมณ์และทำเกินกว่าเหตุ และประกาศพร้อมรับผิดชอบ รวมถึงเยียวยาผู้เสียหายตามกฎหมาย


ประวัติ เสือ ดุสิต เจ้าของฉายา พระเอกในคราบนักเลง


          นายสัมฤทธิ์ ริมเถื่อน หรือที่รู้จักในชื่อ เสือ ดุสิต เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์และแวดวงข่าวอาชญากรรม เขามีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ย่านสายไหม กรุงเทพมหานคร และจบการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีดุสิต

          ชื่อของเขาเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างเมื่อปี 2562 จากเหตุการณ์บุกเข้าไปในบ่อนการพนันย่านสะพานใหม่ โดยมีภาพชายฉกรรจ์ถืออาวุธเข้าไปภายในสถานที่ดังกล่าว ก่อนที่เจ้าตัวจะออกมายอมรับในภายหลังว่า สาเหตุที่ทำลงไปเพราะเชื่อว่าตนเองถูกโกงเงินจากการเล่นพนัน และต้องการไปทวงเงินคืน ไม่ได้มีเจตนาปล้นทรัพย์ในลักษณะโจรทั่วไป

          เหตุการณ์นั้นทำให้เขาได้รับฉายาในโลกโซเชียลว่า พระเอกในคราบนักเลง เนื่องจากมีผู้มองว่าเป็นการกระทำเพื่อตอบโต้ความไม่เป็นธรรม ต่อมาในปี 2565 ศาลมีคำพิพากษายกฟ้องในคดีดังกล่าว ทำให้เขาพ้นข้อกล่าวหา และค่อย ๆ หายไปจากกระแสข่าวช่วงหนึ่ง

เสือ ดุสิต คือใคร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เสือ ดุสิต




จากนักสู้ Fight Club สู่ดาวโซเชียลสายบุญ


           ก่อนหน้าจะมีคดีความ เสือ ดุสิต เคยเป็นที่รู้จักในฐานะนักสู้จากรายการ Fight Club Thailand ซึ่งเป็นรายการแข่งขันชกมวยสมัครเล่น โดยสไตล์การชกที่ดุดัน กล้าแลก กล้าบวก ทำให้เขากลายเป็นที่จดจำ และคลิปการชกของเขามียอดรับชมจำนวนมาก

           หลังจากผ่านช่วงชีวิตที่มีปัญหาทางกฎหมาย เขาเริ่มปรับภาพลักษณ์ใหม่ โดยหันมาใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางหลักในการสื่อสารกับผู้ติดตาม พร้อมนำเสนอภาพของการช่วยเหลือสังคม ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญ แจกของให้ผู้ยากไร้ หรือร่วมกิจกรรมการกุศล จนทำให้มีผู้ติดตามจำนวนไม่น้อย และถูกมองว่าเป็นอินฟลูฯ สายบุญในอีกบทบาทหนึ่ง

เสือ ดุสิต คือใคร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เสือ ดุสิต

ย้อนวีรกรรมและความขัดแย้งในโลกออนไลน์


          ตลอดช่วงที่ผ่านมา เสือ ดุสิต มีบทบาทในกระแสโซเชียลจากความขัดแย้งกับบุคคลมีชื่อเสียงหลายราย เช่น เสี่ยโป้ รวมถึง เสี่ยบุ๊ค รวมถึงอินฟลูฯ และบุคคลในวงการออนไลน์บางคน โดยความขัดแย้งบางกรณีจบลงด้วยการขึ้นชกมวยในรายการ เพื่อยุติปัญหาคาใจ

ปมดราม่าใหญ่ รุมทำร้ายชายวัย 55 ปี บาดเจ็บสาหัส


          สำหรับเหตุการณ์ล่าสุด เจ้าตัวได้ออกมายอมรับผิด พร้อมโพสต์ข้อความขอโทษต่อสังคม โดยระบุว่า รู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้น และยอมรับว่าทำเกินกว่าเหตุ พร้อมยืนยันว่าจะรับผิดชอบและเยียวยาผู้เสียหาย แต่ปฏิเสธว่าไม่เคยพูดประโยค "นนทบุรี ใครก็ได้" และไม่ได้ท้าทายว่าไม่กลัวตำรวจ แค่หลังก่อเหตุได้บอกให้ไปแจ้งตำรวจมา

          ส่วนเรื่องของคดีในครั้งนี้ อยู่ระหว่างกระบวนการตามกฎหมาย โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการตามขั้นตอน และเตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติม


เสือ ดุสิต คือใคร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เสือ ดุสิต

เสือ ดุสิต คือใคร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เสือ ดุสิต





เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รู้จัก เสือ ดุสิต ฉายาพระเอกในคราบนักเลง พ่อพระคนยาก สู่คดีทำร้ายชายสูงวัย 3 รุม 1 โพสต์เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 09:03:13 1,006 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ก้อย พิธา นางสาวไทย 2569 ดูดวง 2569 พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กกต. ปฏิทินวันหยุด 2569 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ คืออะไร calendar 2569 คนละครึ่งเฟส 2 บังมัด คลองตัน
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 มะเร็ง GIST คืออะไร ยื่นภาษีออนไลน์ ประกาศผลสอบท้องถิ่น 69 โปรแกรมหนังใหม่ วิธีลดไตรกลีเซอไรด์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย