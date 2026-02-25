HILIGHT
สาวโพสต์ขอความเป็นธรรม พ่อวัย 55 ถูก เสือ ดุสิต พร้อมพวกรุมทำร้ายอาการโคม่า

           ลูกสาวโพสต์ขอความเป็นธรรม หลังพ่อวัย 55 ปี ถูก เสือ ดุสิต พร้อมพวกรุมทำร้ายจนซี่โครงหัก 12 ซี่ อวัยวะภายในเสียหาย อาการสาหัสต้องรักษาใน ICU  

ลูกสาวร้องสื่อ พ่อวัย 55 ถูก
ภาพจากเฟซบุ๊ก Jidapa Waykawarkyanont

           หญิงสาวรายหนึ่งออกมาโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดีย เพื่อขอความเป็นธรรมให้กับบิดา ภายหลังถูกชายที่รู้จักในชื่อ "เสือ ดุสิต" พร้อมพวกรวม 3 คน ทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ต้องเข้ารักษาตัวในห้อง ICU หลายวัน โดยข้อความดังกล่าวระบุ ดังนี้ 

           "ขอความเป็นธรรมให้กับพ่อหนูหน่อยค่ะ
           ตอนนี้อาการพ่อสาหัสมาก ซี่โครงหัก 12 ซี่
           เลือดคลั่งในปอด นอน ICU มาหลายวันแล้ว 
           แล้ววันนี้ พ่อหนูเพิ่งหยุดหายใจพักนึงจนทางโรงพยาบาลปั้มขึ้นมาและต้องดูอาการอย่างใกล้ชิด

           เรื่องเกิดจากพ่อได้ไปเที่ยวร้านแห่งนึง แล้วมีผู้หญิงคนนึงมาทักพ่อของหนู ทักทายด้วยประมาณคนรู้จักกันไม่ได้มีอะไรเลยค่ะ สักพัก ก็มีคนชื่อ เสือ ดุสิต ที่เป็นชื่อที่คนส่วนมากก็รู้จักเขา เป็นคนดังในโซเชี่ยล เขาเดินมาหาพ่อหนูแล้วพูดว่า คนนี้แฟนผม พ่อหนูก็ได้แจ้งไปแล้วว่าไม่มีอะไรรู้จักกันเฉยๆ ในเวลาต่อมา พ่อหนูออกไปดูดบุหรี่ นอกร้าน แล้วโดน เสือ ดุสิต กับลูกน้องเขารุมกระทืบ รวมทั้งหมด 3 คนตามคลิปเลยค่ะ

           เขาให้เหตุผลว่า พ่อหนูไปลวนลามแฟนเค้า ( จับตูด ) เลยไม่พอใจมารุมกระทืบพ่อของหนู ทางร้านไล่ดูกล้องวงจรปิดไม่มีการลวนลาม หรือ จับตูดของแฟนเค้าเลยค่ะ

           พ่อหนูก็อายุ 55 ปี แล้วมาโดนกระทำแบบนี้ ไม่รู้ถ้าหายแล้วจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหม

           พอกลุ่มเสือดุสิต รุมกระทืบพ่อหนูเสร็จ ยังพูดอีกว่า " นนทบุรี ใครก็ได้ ตำรวจกุไม่กลัวหรอก " มีพยานบุคคลหลายท่านที่ได้ยินคำนี้   หลังจากนั้น เสือ ดุสิต กลับบ้าน ทางเพื่อนๆของพ่อจึงกล้าพาพ่ออกไปโรงพยาบาล เพราะก่อนหน้านี้ได้มีการพูดว่าจะแจ้งความ แต่ทาง เสือ ดุสิต ทำท่าทีในตอนเกิดเรื่องว่าถ้าแจ้งความเดี๋ยวจะกระทืบซ้ำอีกรอบ จึงไม่มีใครกล้าแจ้งความ ณ ตอนนั้น มาถึงโรงพยาบาล ก็จะตี 5 แล้วค่ะ

ลูกสาวร้องสื่อ พ่อวัย 55 ถูก
ภาพจากเฟซบุ๊ก Jidapa Waykawarkyanont

           สรุป ผลใบรับรองแพทย์ ออกมา ซี่โครงหัก 12 ซี่ เลือดคลั่งในปอดและทะลุ และม้ามเสียหาย ไตเสียหาย หนักค่ะ

           ได้มีการแจ้งความไปแล้ว พ่อหนูเป็นหนักขนาดนี้ ยังไม่มีการดำเนินการใดใดเลยค่ะ หมายจับก็ไม่มี ทั้ง ๆ ที่หลักฐานแน่นหนาขนาดนี้

           หนูขอความเป็นธรรมจากพี่ ๆ ทุกในโซลเชี่ยล ช่วยเรียกร้องให้กับทางครอบครัวหนูได้มั้ยคะ ตอนนี้พ่ออาการแย่มาก งานที่ทำก็ชะงักหมดเลยค่ะ  หนูเป็นแค่เด็ก ๆ ธรรมดาคนนึง ไม่มีเส้นมีสาย ไม่รู้จักผู้ใหญ่ ที่จะขอความช่วยเหลือ หนูไม่รู้จะทำยังไงแล้วค่ะ ฝาก ๆ พี่ช่วยหนูด้วยนะคะ"

           เหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ เมื่อครอบครัวของผู้บาดเจ็บออกมาร้องขอความยุติธรรม พร้อมตั้งคำถามถึงความคืบหน้าทางคดี ขณะที่ผู้เป็นพ่อยังอยู่ในอาการวิกฤต และต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดต่อไป


