อำนาจหน้าที่ของ กกต.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กกต. มีอำนาจหน้าที่อยู่ 3 ประการที่ครอบคลุมทั้ง
1. จัดการเลือกตั้ง คือการควบคุมและดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้ง ทั้งการเลือกตั้งระดับชาติ ระดับท้องถิ่น รวมทั้งการออกเสียงประชามติ
2. สืบสวน ไต่สวน และวินิจฉัย คือ การสืบสวนหรือไต่สวนและวินิจฉัยชี้ขาด สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ นับคะแนนใหม่ รวมทั้งการสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครและสมาชิกสภา ที่ทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
3. ออกกฎระเบียบ คือ การออกกฎระเบียบ คำสั่ง ข้อกำหนดที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
7 กกต. คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ชุดปัจจุบัน
นายณรงค์ กลั่นวารินทร์
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2568
ประวัติการศึกษาและการอบรม
-
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
-
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า (รุ่นที่ 7)
-
ประกาศนียบัตรการปฏิบัติจิตวิทยา ฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 91 สถาบันจิตวิทยาความมั่งคง
-
ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 (รุ่นที่ 41) สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
-
ประกาศนียบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ภาคเอกชนและการเมือง ประจำปี พ.ศ. 2549 - 2550 (วปอ.2549)
-
ประกาศนียบัตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 15 (บยส.15) วิทยาลัยตุลาการ
-
ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 18 สถาบันพระปกเกล้า
-
ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 13 (พตส.13)
ประวัติการทำงาน
-
รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง
-
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
-
รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
-
อธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลาง
-
ผู้พิพากษาศาลฎีกา
-
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
-
คณะอนุกรรมการงบประมาณสำนักงานศาลยุติธรรม
-
คณะกรรมการกำกับหลักสูตรและแผนการพัฒนาข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม
-
คณะกรรมการบริหารข้าราชการศาลยุติธรรม
-
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
กรรมการการเลือกตั้ง
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2561
ประวัติการศึกษาและการอบรม
-
Bachelor of Science (Civil Engineering), Central New England College of Technology, U.S.A.
-
Master of Business Administration, Florida Institute of Technology, U.S.A.
-
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-
หลักสูตรนักบริหารการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 19 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
-
หลักสูตรเสริมสมรรถนะหลักด้านการบริหารสำหรับนักบริหารระดับสูง (นบส. 1) รุ่นที่ 43 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
-
หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 44 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
-
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปอ.) รุ่น 2546 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
-
โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 1 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
-
หลักสูตรผู้ตรวจราชการประจำปี 2553 สำนักนายกรัฐมนตรี สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
-
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
-
หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) รุ่นที่ 5 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
-
หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
ประวัติการทำงาน
-
รองอธิบดีฝ่ายบริหาร และรองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน
-
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-
เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
-
อธิบดีกรมชลประทาน
-
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ
กรรมการการเลือกตั้ง
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2561
ประวัติการศึกษาและการอบรม
-
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิจัยดีเยี่ยม) มหาวิทยาลัยปทุมธานี
-
หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมอัยการจังหวัด รุ่นที่ 37 (อจ.37) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
-
หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม ระดับสูง รุ่นที่ 21 (บยส.21) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการยุติธรรม ศาลยุติธรรม
-
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.2) สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรม
-
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านการบริหารพัฒนาการเมือง รุ่นที่ 4 (มหานคร 4) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและกรุงเทพมหานคร
-
หลักสูตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปธส.2) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยมหิดล
-
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ 5 (สวปอ.5) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
-
หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 5 (นธป.5) วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
-
หลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 2 (พตส.2) สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
-
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปอ.) รุ่นที่ 9 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
-
หลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 3 (สสสส.3) สถาบันพระปกเกล้า
-
หลักสูตรผู้นำการเมืองยุคใหม่ รุ่นที่ 5 (นมป.5) สถาบันพระปกเกล้า
-
หลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1 (บรอ.1) กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
-
หลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร สภาทนายความ
-
หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูงของรัฐวิสากิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
-
หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 3 (ปรม.3) สถาบันพระปกเกล้า
ประวัติการทำงาน
-
ที่ปรึกษาประธานศาลรัฐธรรมนูญ (นายนุรักษ์ มาประณีต)
-
ที่ปรึกษาตุลาการรัฐธรรมนูญ (นายนุรักษ์ มาประณีต)
-
คณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
-
ผู้เชี่ยวชาญประจำสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
-
ผู้ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การตลาด วาระที่ 1 และวาระที่ 2
-
ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย องค์การตลาด (กต.) กระทรวงมหาดไทย
-
กรรมการองค์การตลาด (อต.) กระทรวงมหาดไทย วาระที่ 1 และวาระที่ 2
-
ประธานอนุกรรมการกฎหมายและประธานอนุกรรมการบริหาร การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) วาระที่ 1 และวาระที่ 2
-
กรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) วาระที่ 1 และวาระที่ 2
นายชาย นครชัย
กรรมการการเลือกตั้ง
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566
ประวัติการศึกษาและการอบรม
-
รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
Master of Business Administration, Southeastern University
-
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 60
-
หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง (สจว.)
-
หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Tourism Management Program for Executives : TME)
-
หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐ ระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประวัติการทำงาน
-
ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
-
ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
-
อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (ดำรงตำแหน่งเมื่อปี พ.ศ. 2556)
-
ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
-
รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
-
อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (ดำรงตำแหน่งเมื่อปี พ.ศ. 2561)
-
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ
กรรมการการเลือกตั้ง
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2567
ประวัติการศึกษาและการอบรม
-
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
-
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
-
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปอ.) รุ่น 2549 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
-
หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่น 9 สำนักงานศาลยุติธรรม
-
หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 10 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประวัติการทำงาน
-
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่
-
เลขานุการศาลอาญา
-
เลขานุการศาลอุทธรณ์
-
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระนอง
-
อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง
-
รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1
-
ผู้พิพากษาศาลฎีกา
-
อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา
-
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
-
ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา
-
กรรมการตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2547-2549
-
กรรมการบริหารศาลยุติธรรม พ.ศ. 2542-2556 และ พ.ศ. 2558-2562
-
กรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ชั้นศาลฎีกา) พ.ศ. 2562-2563
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์
กรรมการการเลือกตั้ง
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 7 ธันวาคม 2568
ประวัติการศึกษาและการอบรม
-
พ.ศ. 2523 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาเอก พืชไร่-นา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-
พ.ศ. 2535 พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ทางพัฒนาการเศรษฐกิจเกียรตินิยมดีมาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
-
พ.ศ. 2562 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพืชไร่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรพิเศษ
-
หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า ปพ.ศ. 2548
-
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 51 สำนักงาน ก.พ. พ.ศ. 2550
-
หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2551
-
หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 55 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2555
-
หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุ่นที่ 7 สำนักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. 2559
-
หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 269/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย พ.ศ. 2562
-
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน พ.ศ. 2562
-
หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 21 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2562
-
หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 8 ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2563
ประวัติการทำงาน
-
24 พฤศจิกายน 2552 รองอธิบดี (นักบริหาร) ระดับต้น กรมวิชาการเกษตร
-
1 ตุลาคม 2553 ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-
1 ตุลาคม 2556 อธิบดีกรมหม่อนไหม
-
1 ตุลาคม 2557 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
-
1 ตุลาคม 2558 อธิบดีกรมการข้าว
-
1 ตุลาคม 2561 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประวัติการดำรงตำแหน่งในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน
-
17 ตุลาคม 2557 กรรมการบริหารกิจการขององค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-
17 ตุลาคม 2557 กรรมการกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-
4 เมษายน 2561 กรรมการการยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-
25 ตุลาคม 2561 รองประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กระทรวงการคลัง
-
26 พฤศจิกายน 2561 ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
-
28 กรกฎาคม 2560 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
-
5 ธันวาคม 2554 มหาวชิรมงกุฎ
ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่าง ๆ
-
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
-
ด้านธรรมาภิบาล
-
ด้านบริหารและพัฒนาองค์กร
-
ด้านบริหารราชการแผ่นดิน
ผลงานที่ภาคภูมิใจ/เกียรติประวัติ/รางวัลที่ได้รับ
-
ผลงานวิจัยรางวัลดีเด่น ประจำปี 2550 ประเภทงานวิจัยประยุกต์ ถั่วเขียวผิวดำพันธุ์ชัยนาท 80
-
ผลงานวิจัยรางวัลชมเชย ประจำปี 2550 งานวิจัยพื้นฐาน ศึกษาปริมาณแป้งในน้ำอ้อย
-
ผลงานวิจัยรางวัลชมเชย ประจำปี 2550 ประเภทงานบริการวิชาการ การพัฒนาฐานข้อมูลการออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ 3 ฉบับ ของกรมวิชาการเกษตร
-
ผลงานวิจัยรางวัลชมเชย ประจำปี 2549 ประเภทงานพัฒนางานวิจัย วิจัยและพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตข้าวปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในเขตพื้นที่ชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา จ.อุทัยธานี
-
ผู้สนับสนุนงานป้องกันช่วยเหลือ รักษาและฟื้นฟูทรัพย์สินของประชาชนและทางราชการในเหตุอุทกภัย ปี 2549 สนับสนุนงานป้องกันช่วยเหลือ รักษาและฟื้นฟูทรัพย์สินของประชาชนและทางราชการในเหตุอุทกภัย ปี 2549
-
นักวิจัยดีเด่น การปรับปรุงพันธุ์ยางพันธุ์ฉะเชิงเทรา 50
นายณรงค์ รักร้อย
กรรมการการเลือกตั้ง
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 7 ธันวาคม 2568
ประวัติการศึกษาและการอบรม
-
ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2528
-
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2533
ประวัติการทำงาน
-
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (1 ตุลาคม 2558 - 9 ตุลาคม 2559)
-
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี (10 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2561)
-
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี (1 ตุลาคม 2561 - 14 กันยายน 2564)
-
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร (15 กันยายน 2564 - 30 กันยายน 2566)
-
ข้าราชการบำนาญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (1 ตุลาคม 2566 - ปัจจุบัน)