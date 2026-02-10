HILIGHT
ใครเป็นใคร 7 กกต. ผู้มีอำนาจชี้ขาดสนามเลือกตั้ง 2569

           ท่ามกลางข้อถกเถียงในสนามเลือกตั้ง 2569 การทำความรู้จัก 7 กกต. ช่วยให้เข้าใจว่าใครมีบทบาทในการพิจารณาตามกระบวนการเลือกตั้งครั้งนี้
          หลังการเลือกตั้ง 2569 ได้รับความสนใจจากสังคม และมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งบางประเด็น โดยกฎหมายเลือกตั้งกำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีอำนาจพิจารณางดประกาศผล รวมถึงสั่งนับคะแนนใหม่หรือจัดการเลือกตั้งใหม่ได้ตามกรณี เพื่อให้กระบวนการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เราจึงขอพาไปทำความรู้จักกับ 7 กกต. ชุดปัจจุบัน ผู้ทำหน้าที่ตามกรอบกฎหมายในสนามเลือกตั้งครั้งนี้
7 กกต. ชุดปัจจุบัน

อำนาจหน้าที่ของ กกต.

          รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กกต. มีอำนาจหน้าที่อยู่ 3 ประการที่ครอบคลุมทั้ง

     1. จัดการเลือกตั้ง คือการควบคุมและดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้ง ทั้งการเลือกตั้งระดับชาติ ระดับท้องถิ่น รวมทั้งการออกเสียงประชามติ

     2. สืบสวน ไต่สวน และวินิจฉัย คือ การสืบสวนหรือไต่สวนและวินิจฉัยชี้ขาด สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ นับคะแนนใหม่ รวมทั้งการสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครและสมาชิกสภา ที่ทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง

     3. ออกกฎระเบียบ คือ การออกกฎระเบียบ คำสั่ง ข้อกำหนดที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

7 กกต. คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ชุดปัจจุบัน

7 กกต. ชุดปัจจุบัน

นายณรงค์ กลั่นวารินทร์
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2568

ประวัติการศึกษาและการอบรม

  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

  • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า (รุ่นที่ 7)

  • ประกาศนียบัตรการปฏิบัติจิตวิทยา ฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 91 สถาบันจิตวิทยาความมั่งคง

  • ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 (รุ่นที่ 41) สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

  • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ภาคเอกชนและการเมือง ประจำปี พ.ศ. 2549 - 2550 (วปอ.2549)

  • ประกาศนียบัตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 15 (บยส.15) วิทยาลัยตุลาการ

  • ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 18 สถาบันพระปกเกล้า

  • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 13 (พตส.13)

ประวัติการทำงาน

  • รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง

  • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

  • รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

  • อธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลาง

  • ผู้พิพากษาศาลฎีกา

  • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

  • คณะอนุกรรมการงบประมาณสำนักงานศาลยุติธรรม

  • คณะกรรมการกำกับหลักสูตรและแผนการพัฒนาข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม

  • คณะกรรมการบริหารข้าราชการศาลยุติธรรม

  • คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

7 กกต. ชุดปัจจุบัน

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
กรรมการการเลือกตั้ง
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2561

ประวัติการศึกษาและการอบรม

  • Bachelor of Science (Civil Engineering), Central New England College of Technology, U.S.A.

  • Master of Business Administration, Florida Institute of Technology, U.S.A.

  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  • หลักสูตรนักบริหารการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 19 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  • หลักสูตรเสริมสมรรถนะหลักด้านการบริหารสำหรับนักบริหารระดับสูง (นบส. 1) รุ่นที่ 43 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

  • หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 44 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

  • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปอ.) รุ่น 2546 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

  • โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 1 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

  • หลักสูตรผู้ตรวจราชการประจำปี 2553 สำนักนายกรัฐมนตรี สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

  • หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) รุ่นที่ 5 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

  • หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง

ประวัติการทำงาน

  • รองอธิบดีฝ่ายบริหาร และรองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน

  • ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  • เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

  • อธิบดีกรมชลประทาน

  • รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  • ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

7 กกต. ชุดปัจจุบัน

นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ
กรรมการการเลือกตั้ง
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2561

ประวัติการศึกษาและการอบรม

  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิจัยดีเยี่ยม) มหาวิทยาลัยปทุมธานี

  • หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมอัยการจังหวัด รุ่นที่ 37 (อจ.37) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

  • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม ระดับสูง รุ่นที่ 21 (บยส.21) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการยุติธรรม ศาลยุติธรรม

  • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.2) สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรม

  • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านการบริหารพัฒนาการเมือง รุ่นที่ 4 (มหานคร 4) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและกรุงเทพมหานคร

  • หลักสูตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปธส.2) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยมหิดล

  • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ 5 (สวปอ.5) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

  • หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 5 (นธป.5) วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

  • หลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 2 (พตส.2) สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

  • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปอ.) รุ่นที่ 9 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

  • หลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 3 (สสสส.3) สถาบันพระปกเกล้า

  • หลักสูตรผู้นำการเมืองยุคใหม่ รุ่นที่ 5 (นมป.5) สถาบันพระปกเกล้า

  • หลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1 (บรอ.1) กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  • หลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร สภาทนายความ

  • หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูงของรัฐวิสากิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  • หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 3 (ปรม.3) สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการทำงาน

  • ที่ปรึกษาประธานศาลรัฐธรรมนูญ (นายนุรักษ์ มาประณีต)

  • ที่ปรึกษาตุลาการรัฐธรรมนูญ (นายนุรักษ์ มาประณีต)

  • คณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

  • ผู้เชี่ยวชาญประจำสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ

  • ผู้ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การตลาด วาระที่ 1 และวาระที่ 2

  • ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย องค์การตลาด (กต.) กระทรวงมหาดไทย

  • กรรมการองค์การตลาด (อต.) กระทรวงมหาดไทย วาระที่ 1 และวาระที่ 2

  • ประธานอนุกรรมการกฎหมายและประธานอนุกรรมการบริหาร การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) วาระที่ 1 และวาระที่ 2

  • กรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) วาระที่ 1 และวาระที่ 2

7 กกต. ชุดปัจจุบัน

นายชาย นครชัย
กรรมการการเลือกตั้ง
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566

ประวัติการศึกษาและการอบรม

  • รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • Master of Business Administration, Southeastern University

  • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 60

  • หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง (สจว.)

  • หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Tourism Management Program for Executives : TME)

  • หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐ ระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประวัติการทำงาน

  • ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม

  • ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

  • อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (ดำรงตำแหน่งเมื่อปี พ.ศ. 2556)

  • ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

  • รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

  • อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (ดำรงตำแหน่งเมื่อปี พ.ศ. 2561)

  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

7 กกต. ชุดปัจจุบัน

นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ
กรรมการการเลือกตั้ง
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2567

ประวัติการศึกษาและการอบรม

  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

  • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปอ.) รุ่น 2549 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

  • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่น 9 สำนักงานศาลยุติธรรม  

  • หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 10 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประวัติการทำงาน

  • ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่

  • เลขานุการศาลอาญา

  • เลขานุการศาลอุทธรณ์

  • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระนอง

  • อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง

  • รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1

  • ผู้พิพากษาศาลฎีกา

  • อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา

  • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

  • ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา

  • กรรมการตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2547-2549

  • กรรมการบริหารศาลยุติธรรม พ.ศ. 2542-2556 และ พ.ศ. 2558-2562

  • กรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ชั้นศาลฎีกา) พ.ศ. 2562-2563

7 กกต. ชุดปัจจุบัน

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์
กรรมการการเลือกตั้ง
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 7 ธันวาคม 2568

ประวัติการศึกษาและการอบรม

  • พ.ศ. 2523 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาเอก พืชไร่-นา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • พ.ศ. 2535 พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ทางพัฒนาการเศรษฐกิจเกียรตินิยมดีมาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  • พ.ศ. 2562 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพืชไร่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรพิเศษ

  • หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า ปพ.ศ. 2548

  • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 51 สำนักงาน ก.พ. พ.ศ. 2550

  • หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2551

  • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 55 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2555

  • หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุ่นที่ 7 สำนักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. 2559

  • หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 269/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย พ.ศ. 2562

  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน พ.ศ. 2562

  • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 21 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2562

  • หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 8 ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2563

ประวัติการทำงาน

  • 24 พฤศจิกายน 2552 รองอธิบดี (นักบริหาร) ระดับต้น กรมวิชาการเกษตร

  • 1 ตุลาคม 2553 ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  • 1 ตุลาคม 2556 อธิบดีกรมหม่อนไหม

  • 1 ตุลาคม 2557 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

  • 1 ตุลาคม 2558 อธิบดีกรมการข้าว

  • 1 ตุลาคม 2561 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประวัติการดำรงตำแหน่งในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน

  • 17 ตุลาคม 2557 กรรมการบริหารกิจการขององค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  • 17 ตุลาคม 2557 กรรมการกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  •  4 เมษายน 2561 กรรมการการยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  • 25 ตุลาคม 2561 รองประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กระทรวงการคลัง

  • 26 พฤศจิกายน 2561 ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  • 28 กรกฎาคม 2560 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

  • 5 ธันวาคม 2554 มหาวชิรมงกุฎ

ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่าง ๆ

  1. ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

  2. ด้านธรรมาภิบาล

  3. ด้านบริหารและพัฒนาองค์กร

  4. ด้านบริหารราชการแผ่นดิน

ผลงานที่ภาคภูมิใจ/เกียรติประวัติ/รางวัลที่ได้รับ

  • ผลงานวิจัยรางวัลดีเด่น ประจำปี 2550 ประเภทงานวิจัยประยุกต์ ถั่วเขียวผิวดำพันธุ์ชัยนาท 80

  • ผลงานวิจัยรางวัลชมเชย ประจำปี 2550 งานวิจัยพื้นฐาน ศึกษาปริมาณแป้งในน้ำอ้อย

  • ผลงานวิจัยรางวัลชมเชย ประจำปี 2550 ประเภทงานบริการวิชาการ การพัฒนาฐานข้อมูลการออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ 3 ฉบับ ของกรมวิชาการเกษตร

  • ผลงานวิจัยรางวัลชมเชย ประจำปี 2549 ประเภทงานพัฒนางานวิจัย วิจัยและพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตข้าวปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในเขตพื้นที่ชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา จ.อุทัยธานี

  • ผู้สนับสนุนงานป้องกันช่วยเหลือ รักษาและฟื้นฟูทรัพย์สินของประชาชนและทางราชการในเหตุอุทกภัย ปี 2549 สนับสนุนงานป้องกันช่วยเหลือ รักษาและฟื้นฟูทรัพย์สินของประชาชนและทางราชการในเหตุอุทกภัย ปี 2549

  • นักวิจัยดีเด่น การปรับปรุงพันธุ์ยางพันธุ์ฉะเชิงเทรา 50

7 กกต. ชุดปัจจุบัน

นายณรงค์ รักร้อย
กรรมการการเลือกตั้ง
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 7 ธันวาคม 2568

ประวัติการศึกษาและการอบรม

  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2528

  • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2533

ประวัติการทำงาน

  • รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (1 ตุลาคม 2558 - 9 ตุลาคม 2559)

  • รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี (10 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2561)

  • ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี (1 ตุลาคม 2561 - 14 กันยายน 2564)

  • ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร (15 กันยายน 2564 - 30 กันยายน 2566)

  • ข้าราชการบำนาญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (1 ตุลาคม 2566 - ปัจจุบัน)

          และนี่คือ 7 กกต. ผู้เป็นกลไกสำคัญที่กฎหมายมอบอำนาจให้กำกับ ตรวจสอบ และชี้ขาดความสุจริตเที่ยงธรรมของการเลือกตั้ง เพื่อให้เสียงของประชาชนเดินหน้าไปบนกติกาที่เป็นธรรมและโปร่งใสที่สุด
ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : www.ect.go.th
ใครเป็นใคร 7 กกต. ผู้มีอำนาจชี้ขาดสนามเลือกตั้ง 2569 อัปเดตล่าสุด 10 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 15:35:46 1,373 อ่าน
