สำนักพระราชวัง แถลงการณ์เรื่องพระองค์ภาฯ ทรงพระประชวร ฉบับที่ 6 พระอาการดีขึ้น ยังเฝ้าระวังติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิด
ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัย และทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มาตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 และแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่า ทรงมีพระอาการแทรกซ้อนด้วยการติดเชื้อที่รุนแรงในพระกระแสโลหิต ในวันที่ 9 สิงหาคม 2568 ความทราบทั่วกันแล้วนั้น
คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา ได้รายงานเพิ่มเติมว่า พระอาการติดเชื้อโดยรวมดีขึ้น ความดันพระโลหิตคงที่หลังจากได้หยุดถวายพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิต คณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถปฏิชีวนะเพื่อควบคุมการติดเชื้อ และยังต้องถวายเครื่องช่วยการทำานของพระปัปผาสะ (ปอด) และพระวักกะ (ไต) อย่างต่อเนื่อง คณะแพทย์ยังต้องเฝ้าติดตามพระอาการและถวายการรักษาอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ หากพบว่า พระอาการโดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ จะมีแถลงการณ์ในลำดับถัดไป
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
วันที่ 31 สิงหาคม 2568 แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร ฉบับที่ 6 มีรายละเอียดดังนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เรารัก สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา : Our Beloved HRH Princess Bajrakitiyabha
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เรารัก สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา : Our Beloved HRH Princess Bajrakitiyabha
