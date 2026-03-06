ย้อนดูประวัติ โค้ชส้ม ณัฐกนก หรือ ส้มหยุด นักไลฟ์มือทอง ผู้เชี่ยวชาญการขายออนไลน์ หลังมีประเด็นกับ ไฮโซน้ำหวาน - นาวิน ต้าร์
โค้ชส้ม คือใคร กลายเป็นคำค้นหายอดนิยมบนโลกออนไลน์ เมื่อชื่อของ โค้ชส้ม ณัฐกนก ถูกโยงไปเกี่ยวกับประเด็นของ ไฮโซน้ำหวาน พัสวี และสามี นาวิน ต้าร์ หลังจาก ไฮโซน้ำหวาน ออกมา ไลฟ์ระบายความอัดอั้น พร้อมกล่าวหาว่า เธอจงใจยั่วยวนสามีของเธอ ในขณะเดียวกันก็โมโหสามีที่นิ่งเฉย แต่ทางฝ่ายหญิงก็ได้ออกมาปฏิเสธแล้วว่าไม่มีเรื่องชู้สาวแน่นอน
ประวัติ โค้ชส้ม ณัฐกนก
โค้ชส้ม ณัฐกนก หรือที่หลายคนคุ้นหูในฉายา "ส้มหยุด" ปัจจุบันอายุ 40 ปี เป็นที่รู้จักในฐานะนักไลฟ์สดระดับแถวหน้าผู้มีประสบการณ์ในวงการอีคอมเมิร์ซของเมืองไทย เธอสร้างชื่อจากการไลฟ์สดขายสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนสามารถเปลี่ยนภาพจำจากการเป็นแม่ค้าออนไลน์ สู่การเป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ยอดขายระดับมืออาชีพ โดยแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชื่อดังอย่าง Shopee ให้การรับรองในฐานะ Shopee Expert ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายออนไลน์
โค้ชส้ม จากแม่ค้าออนไลน์ สู่โค้ชนักไลฟ์มือทอง
โค้ชส้ม ไม่ได้เริ่มต้นจากทฤษฎี แต่เกิดจากประสบการณ์จริง โดยเริ่มจากการเป็นแม่ค้าออนไลน์ทั่วไป แต่เธอมีสไตล์ที่โดดเด่น ชัดเจน ตรงไปตรงมาแบบมีชั้นเชิง มีจิตวิทยาทางการตลาด บุคลิกมั่นใจเกินร้อย และรู้ทันระบบ จนสามารถจับจุดอัลกอริทึม และพฤติกรรมผู้บริโภคได้อย่างแม่นยำ ทำให้เธอกลายเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จอย่างก้าวกระโดด และได้ก้าวสู่บทบาทของการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ ถ่ายทอดคัมภีร์การขายที่สามารถสร้างยอดขายมากมายให้กับแบรนด์ต่าง ๆ
โค้ชส้ม ทำธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์แบบครบวงจร โดยเน้นไปที่การพัฒนานักไลฟ์ขายสินค้า ให้ผู้คนได้มีอาชีพและสร้างรายได้ผ่านการไลฟ์ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ และนำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้เติบโต เธอได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้เชี่ยวชาญของ Shopee ทำหน้าที่อบรมและถ่ายทอดวิชาให้กับผู้ประกอบการทั่วประเทศทำให้เธอกลายเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อวงการอีคอมเมิร์ซ เป็นไอดอลวงการขายออนไลน์ที่หลายคนยกให้เป็นตัวแม่แห่งวงการไลฟ์สดเมืองไทย
โค้ชส้ม กับประเด็นดราม่าไฮโซน้ำหวาน - นาวิน ตาร์
ชื่อของ โค้ชส้ม ถูกโยงมาจากคำใบ้ "นักไลฟ์สดที่มีชื่อเป็นผลไม้ชนิดหนึ่ง" ที่ไฮโซน้ำหวานได้ออกมาแสดงความไม่พอใจกล่าวว่า แต่งตัวมาประชุมด้วยชุดที่ไม่สุภาพและยั่วยวนสามี ขณะกำลังประชุมงานต่อหน้าพนักงานหลายคน ทั้งยังพูดด้วยว่า "พี่ต้าร์เป็นผัวของคนทั้งประเทศ !" จนถูกมองว่าเป็นการไม่ให้เกียรติ ซึ่งนาวิน ต้าร์ก็รู้สึกผิด และได้ขอโทษภรรยาในเรื่องที่ตนเองนิ่งเฉย แต่ได้เตรียมที่ฟ้องคู่กรณีเพื่อปกป้องตัวเอง เพราะรู้สึกว่าโดนละเมิด
อย่างไรก็ดี โค้ชส้ม ได้ออกมาปฏิเสธและขอโทษ แต่ไม่ได้มีเจตนาทำให้ครอบครัวแตกแยก ยืนยันไม่มีเรื่องชู้สาวอย่างแน่นอน ส่วนเรื่องที่แต่งตัวยั่วยวนนั้นไม่เป็นความจริง เพราะเธอแต่งตัวเซ็กซี่เป็นปกติอยู่แล้ว ส่วนที่พูดประโยคนั้น เพราะเธอเป็นแฟนคลับที่ชื่นชอบนาวิน ต้าร์ มาตั้งแต่เด็ก ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดี พร้อมทั้งให้พิสูจน์ด้วยการเปิดกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐาน
