บรรยากาศอย่างกับอยู่ในภูทับเบิก ถ่ายรูปกับผู้โชคดี ได้เงินรางวัลมหาศาล แต่ภาพที่ได้ นึกว่าหมอกเข้าบริษัท
เฟซบุ๊กเพจ Blackbridge halal steakhouse & restaurant ได้เผยภาพบริษัทแห่งหนึ่ง กำลังถ่ายรูปกับผู้โชคดีที่มารับรางวัล พร้อมถือป้ายรางวัลที่มีมูลค่ากว่า 8,000 ล้านกีบ หลังจากเห็นผลงานภาพถ่าย บอกได้เลยว่า งานนี้มีฮา อย่างกับหมอกเข้าบริษัทยังไงยังงั้น ซึ่งแท้จริงคนถ่ายน่าจะลืมเช็ดเลนส์กล้อง ภาพมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็น แถมยังเป็นไวรัลดังที่มียอดแชร์ถล่มทลาย
ภาพจากเฟซบุ๊กเพจ Blackbridge halal steakhouse & restaurant