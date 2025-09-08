HILIGHT
ถ่ายรูปกับผู้โชคดี ได้เงินรางวัลมหาศาล แต่ภาพที่ได้ นึกว่าหมอกเข้าบริษัท

       บรรยากาศอย่างกับอยู่ในภูทับเบิก ถ่ายรูปกับผู้โชคดี ได้เงินรางวัลมหาศาล แต่ภาพที่ได้ นึกว่าหมอกเข้าบริษัท
           เฟซบุ๊กเพจ Blackbridge halal steakhouse & restaurant ได้เผยภาพบริษัทแห่งหนึ่ง กำลังถ่ายรูปกับผู้โชคดีที่มารับรางวัล พร้อมถือป้ายรางวัลที่มีมูลค่ากว่า 8,000 ล้านกีบ หลังจากเห็นผลงานภาพถ่าย บอกได้เลยว่า งานนี้มีฮา อย่างกับหมอกเข้าบริษัทยังไงยังงั้น ซึ่งแท้จริงคนถ่ายน่าจะลืมเช็ดเลนส์กล้อง ภาพมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็น แถมยังเป็นไวรัลดังที่มียอดแชร์ถล่มทลาย
รับรางวัล

รับรางวัล

รับรางวัล

ภาพจากเฟซบุ๊กเพจ Blackbridge halal steakhouse & restaurant
โพสต์เมื่อ 8 กันยายน 2568 เวลา 10:46:55
