สั่งเครื่องดื่มอะโวคาโดปั่นนมสด เห็นสีเปลี่ยนไป นึกว่าพันธุ์ใหม่ พอกินเท่านั้น แชร์เป็นพัน

          สั่งเครื่องดื่มอะโวคาโดปั่นนมสด ทันทีที่ของมาถึง สีเปลี่ยนไป คิดว่าเป็นพันธุ์ใหม่ พอกินเข้าไปเท่านั้น รู้ส่วนประกอบ คนแชร์ 4 พันครั้ง อี๋เลย

อะโวคาโดปั่นนมสด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thitiwat Koosakul

          วันที่ 10 กันยายน 2568 เฟซบุ๊ก Thitiwat Koosakul มีการเล่าประสบการณ์การสั่งอาหารออนไลน์แล้วรู้สึกแย่ที่สุด พยายามโพสต์อย่างใจเย็น และรอดูท่าทีการจัดการปัญหาของทางร้านแล้ว รู้สึกผิดหวัง จนต้องโพสต์ออกมา มีข้อความทั้งหมด ดังนี้

          นี่คือครั้งแรกในชีวิตที่ผมสั่งอาหารออนไลน์แล้วรู้สึกถูกละเลย และไม่เคารพลูกค้าอย่างที่สุด

          คิดอยู่นานจะโพสต์ไหม ก่อนจะโพสต์ผมลองมีสติ ใจเย็น ๆ และอยากไปดูรีแอ็คชั่นที่ร้านเขาก่อน เจ้าของร้านจะมีปฎิกิริยายังไง ถ้าร้านจริงใจในการแก้ปัญหาผมจะไม่โพสต์ และบอกเขาให้เก็บไว้เป็นบทเรียนให้ร้านปรับปรุง ขอแค่มีการขอโทษอย่างจริงใจ แก้ไข ชดเชย หรืออะไรก็ได้ซักข้อ ผมไปเจอแต่ ไม่รู้ ๆ ปฏิเสธ โทษคนอื่น น้องวางไว้ใกล้กัน หยิบผิด

          นี่คือครั้งแรกในชีวิตที่ผมสั่งอาหารออนไลน์แล้วรู้สึกถูกละเลย และไม่เคารพลูกค้าอย่างที่สุด

          4 ปีที่ผ่านมา ผมสั่งอาหารแทบทุกวัน ไม่เคยมีปัญหาที่ร้ายแรง แต่ครั้งนี้คือประสบการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่ผมเคยเจอ

          ผมสั่งเมนูง่าย ๆ ไก่ย่างคลุกฝุ่น + ไข่ต้ม + ข้าวเปล่า พร้อมของหวาน อะโวคาโดปั่นนมสด เพราะสำหรับผม อาหารคือความสุขเล็ก ๆ ในแต่ละวัน แต่สิ่งที่ได้รับกลับกลายเป็น แกงเขียวหวานไก่ และที่รับไม่ได้ที่สุดคือ แกงเขียวหวานไก่ปั่น

          ตอนแรกเห็นสีแปลก ๆ ยังคิดว่าอาจเป็นอโวคาโด้พันธุ์ใหม่ เลยลองชิม…แต่คำแรกที่เข้าปากทำให้แทบอาเจียนออกมา ทั้งกลิ่นคาว เค็ม เผ็ด และที่แย่ที่สุดคือมีเศษกระดูกไก่ติดอยู่ ต้องคายทิ้งทันที ลองให้น้องที่ทำงานชิม น้องก็พ่นออกมาเหมือนกัน ไม่มีใครรู้ว่านี่คืออะไร

          ผมพยายามโทรหาร้าน 4-5 ครั้ง ทั้งสองเบอร์ ไม่มีใครรับสาย สุดท้ายต้องหาข้อมูลจนเจอ และบุกไปที่ร้านเองเพื่อถามว่า คุณทำอะไรส่งมาให้ผมกินกันแน่

          สิ่งที่ได้รับจากการพูดคุย ไม่ใช่การขอโทษอย่างจริงใจ แต่กลับเต็มไปด้วยข้ออ้างว่า หยิบผิด หรือ น้องฝากให้พี่ดู ไม่ใช่ร้านพี่ เหมือนพยายามปัดความรับผิดชอบออกไปให้คนอื่นแทน

          ผมไม่ได้ต้องการเงินชดเชย ไม่ได้อยากได้อะไรคืน สิ่งเดียวที่ผมต้องการคือ คำขอโทษที่จริงใจ และการยอมรับว่ามีความผิดพลาดจริง เพื่อเก็บเป็นบทเรียนไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับลูกค้าคนอื่นอีก แต่สิ่งที่ผมเจอ กลับตรงกันข้ามทั้งหมด ...

          เพราะการประจานเขา ผมเองก็ไม่รู้ว่าจะมีผลดีกับผมหรือไม่ แต่สิ่งที่แน่นอนคือ ผมต้องได้ ระบาย เรื่องนี้ออกมา

          ขออภัยที่ดราม่าครับ รับไม่ได้กับพฤติกรรมของร้าน นี่เอาซอล์ฟสุดแล้วนะ ไม่ไหวอ่ะ

ชาวเน็ต อึ้ง แชร์สนั่น 1,200 ครั้ง


          ด้านชาวเน็ตที่ได้อ่าน ต่างแชร์ไปแล้วกว่า 4,000 ครั้ง ต่างอึ้งว่า สิ่งที่ไม่ควรจะมาอยู่ด้วยกัน มันมาอยู่ด้วยกันได้อย่างไร

อะโวคาโดปั่นนมสด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thitiwat Koosakul

          สุดท้าย ทางเจ้าของเรื่องก็มีการโพสต์ภาพสีของเครื่องดื่มอะโวคาโด้ที่แท้จริง มันต้องเป็นสีเขียว ไม่ใช่สีน้ำตาลอย่างที่เห็น

อะโวคาโดปั่นนมสด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thitiwat Koosakul

