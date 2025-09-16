เปิดอันดับ เมืองที่ค่าครองชีพแพงสุดในโลกปี 2568 - กทม. ขึ้นมาเกือบติดท็อป 10

HILIGHT
          เปิดอันดับ เมืองที่ค่าครองชีพแพงสุดในโลกปี 2568 โดยวัดจากค่าใช้จ่ายของผู้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิสูง - กทม. ขึ้นมาเกือบติดท็อป 10 

เมืองค่าครองชีพแพงสุดในโลกปี 2568
The Escape of Malee / Shutterstock.com

           เมื่อพูดถึงเมืองที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลก หลายคนอาจจะนึกถึงมหานครหรือเมืองใหญ่ ๆ ของหลายประเทศ ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องไลฟ์สไตล์หรูหรา และความมีอิทธิพลระดับโลก ส่วนกรุงเทพฯ เมืองหลวงของประเทศไทยแม้จะมีภาพลักษณ์เรียบง่าย และโด่งดังเรื่องอาหารสตรีตฟู้ด แต่กลับใช้มีค่าใช้จ่ายในดำรงชีวิตที่พุ่งแรง ถึงขนาดเกือบติดอันดับท็อป 10 

           ทางบริษัท Julius Baer กลุ่มสถาบันการเงินของสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดทำรายงาน Global Wealth and Lifestyle ประจำปี 2568 จัดอันดับความมั่งคั่งและไลฟ์สไตล์ของเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก โดยพิจารณาจากรูปแบบการใช้จ่ายของบุคคลที่มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิสูง (High-Net-Worth Individuals หรือ HNWIs) รวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค  

           การจัดอันดับดังกล่าวนี้จึงไม่ได้วัดค่าครองชีพแบบทั่วไป แต่วัดจาก "ค่าครองชีพที่ดี (Cost of living well)" ซึ่งหมายถึงความสามารถในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคระดับไฮเอนด์และใช้บริการพิเศษของผู้อยู่อาศัยในแต่ละเมือง ซึ่งรวมถึงค่าเล่าเรียนสถาบันเอกชน การเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ นาฬิกาหรู อาหารรสเลิศ และการบินชั้นธุรกิจ

           โดยกรุงเทพฯ ได้ไต่อันดับขึ้นมาอย่างน่าประหลาดใจถึง 6 อันดับจากปีที่ผ่านมา จนมาถึงอันดับที่ 11 ในปีนี้ ขณะที่สิงคโปร์ยังคงครองอันดับ 1 ส่วนฮ่องกงและลอนดอนสลับตำแหน่งกันจากปีที่แล้ว โดยฮ่องกงอยู่ในอันดับ 2 และลอนดอนอยู่อันดับที่ 3 ขณะเดียวกัน ดูไบก็ทะยานขึ้นมาจากอันดับที่ 12 กลายเป็นอันดับ 7 


เมืองค่าครองชีพแพงสุดในโลกปี 2568
Neil Bussey / Shutterstock.com 

สำหรับเมืองที่มีค่าครองชีพแพงสุดในโลกปี 2568 จำนวน 25 อันดับมีดังนี้


1. สิงคโปร์ 
2. ลอนดอน - สหราชอาณาจักร
3. ฮ่องกง  
4. โมนาโก 
5. ซูริก - สวิตเซอร์แลนด์ 
6. เซี่ยงไฮ้ - จีน 
7. ดูไบ - สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
8. นิวยอร์ก - สหรัฐอเมริกา 
9. ปารีส - ฝรั่งเศส 
10. มิลาน - อิตาลี
11. กรุงเทพฯ - ไทย 
12. ไทเป - ไต้หวัน 
13. ไมอามี - สหรัฐอเมริกา 
14. ซิดนีย์ - ออสเตรเลีย 
15. บาร์เซโลนา - สเปน 
16. เซาเปาโล - บราซิล 
17. โตเกียว - ญี่ปุ่น 
18. จาการ์ตา - อินโดนีเซีย 
19. แฟรงก์เฟิร์ต - เยอรมนี 
20. มุมไบ - อินเดีย 
21. เม็กซิโกซิตี - เม็กซิโก
22. ซันติอาโก - ชิลี 
23. มะนิลา - ฟิลิปปินส์
24. แวนคูเวอร์ - แคนาดา
25. โยฮันเนสเบิร์ก - แอฟริกาใต้



ขอบคุณข้อมูลจาก
What's New Indonesia, Prestige, Julius Baer

