ตำรวจ เตือน Windows 10 หยุดอัปเดตเสี่ยงถูกแฮก เปิด 5 วิธีป้องกัน ถ้าไม่อยากใช้ Windows 11

 
          สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิด 6 วิธีป้องกันคอมพิวเตอร์โดนแฮก หลังจาก Windows 10 จะหยุดอัปเดต 14 ตุลาคม 2568 อันตรายมาก
เตือน Windows 10 หยุดอัปเดตเสี่ยงถูกแฮก

          วันที่ 19 กันยายน 2568 เฟซบุ๊ก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  มีการโพสต์เตือนถึงคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ Windows 10 ว่าหลังจากนี้จะมีความเสี่ยงถูกแฮก เนื่องจาก Microsoft ยุติการสนับสนุน 14 ตุลาคม 2568 มีรายละเอียดทั้งหมด ดังนี้

          สืบเนื่องจากบริษัท ไมโครซอฟท์ (Microsoft Corporation) ประกาศอย่างเป็นทางการว่า ระบบปฏิบัติการ Windows 10 จะสิ้นสุดระยะเวลาการสนับสนุน (End of Support) ในวันที่ 14 ตุลาคม 2568 ที่จะถึงนี้ ซึ่งหมายความว่า หลังจากวันดังกล่าว ผู้ใช้งาน Windows 10 จะไม่ได้รับการอัปเดตด้านความปลอดภัย (Security Updates) และการแก้ไขช่องโหว่ (Vulnerability Patches) ใด ๆ จากบริษัทผู้พัฒนาอีกต่อไป ซึ่งจะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการดังกล่าว จะตกอยู่ในความเสี่ยงด้านความปลอดภัยรูปแบบต่าง ๆ เช่น

          1. ไม่ปลอดภัยจากภัยคุกคาม เช่น มัลแวร์ (Malware) แรนซัมแวร์ (Ransomware) หรือ ถูกควบคุมเครื่องระยะไกล (Remote Access Trojan: RAT)

          2. อาจถูกเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร รหัสผ่าน ไฟล์เอกสาร ภาพถ่าย และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ

          3. เสี่ยงต่อการถูกเรียกค่าไถ่ (Ransomware) โดยการเข้ารหัสข้อมูลในเครื่อง ทำให้ไม่สามารถใช้งานหรือเข้าถึงข้อมูลได้ จากนั้นคนร้ายจะบังคับให้จ่ายเงินเพื่อปลดล็อก

          4. ตกเป็นเป้าหมายของการโจมตี เนื่องจากมิจฉาชีพมักจะใช้เครื่องมือสำหรับเจาะระบบเก่าที่ไม่มีการป้องกัน (Exploit toolkit)

เตือน Windows 10 หยุดอัปเดตเสี่ยงถูกแฮก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


          สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอแนะนำแนวทางปฏิบัติสำหรับพี่น้องประชาชน ตลอดจนหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ดังนี้

          - อัปเกรดระบบปฏิบัติการเป็น Windows 11 หรือเปลี่ยนไปใช้ระบบปฏิบัติการอื่นที่ยังได้รับการอัปเดตด้านความปลอดภัย

          - หากยังจำเป็นต้องใช้งาน Windows 10 ให้หลีกเลี่ยงการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต

          - ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่เชื่อถือได้ พร้อมอัปเดตฐานข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

          - หลีกเลี่ยงการเปิดไฟล์แนบหรือลิงก์จากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ

          - ใช้รหัสผ่านที่คาดเดายากและเปลี่ยนเป็นระยะ รวมทั้งเปิดใช้การยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน (Two-Factor Authentication)

          - ไม่บันทึกข้อมูลสำคัญไว้ในเครื่องโดยไม่มีการเข้ารหัส


 





