วัวถูกทาสีเปลี่ยนเป็นม้าลาย เห็นแล้วขำแต่ความจริงไม่ได้เอาฮา ได้รางวัลงานวิจัยสุดทึ่ง

          ภาพวัวถูกทาสีเปลี่ยนเป็นม้าลาย กลายเป็นไวรัลชวนขำ แต่ความจริงไม่ได้ทำให้ตลก แต่ได้รางวัลงานวิจัยสุดทึ่ง 


ภาพจาก National Library of Medicine

          ภาพของวัวตัวหนึ่งถูกทาสีเปลี่ยนให้ดูเหมือนเป็นม้าลาย ได้รับความสนใจและกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึง สร้างความฉงนสงสัยให้กับหลายคนว่าทำไปเพื่ออะไร แต่ความจริงเบื้องหลังไม่ได้ทำเพื่อความตลกขำขันเพียงเท่านั้น แต่มีประโยชน์ที่คาดไม่ถึง จนได้รางวัลงานวิจัยสุดทึ่ง 

          วันที่ 19 กันยายน 2568 เว็บไซต์ NHK และ CNN เผยว่า ทีมนักวิจัยชาวญี่ปุ่นได้รับรางวัลอิกโนเบล (Ig Nobel Prize) ประจำปี ครั้งที่ 35 ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยบอสตัน ในสหรัฐอเมริกา ในสาขาชีววิทยา จากผลการศึกษาทาสีวัวให้มีลายคล้ายกับม้าลาย จนสามารถหลีกเลี่ยงการถูกแมลงวันกัดได้ 

ภาพจาก National Library of Medicine

          สำหรับรางวัลอิกโนเบล จัดขึ้นโดย Annals of Improbable Research วารสารวิทยาศาสตร์ของสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 1991 (พ.ศ. 2534) เพื่อยกย่องงานวิจัยที่ประสบความสำเร็จโดยทำให้ผู้คนหัวเราะก่อนแล้วจึงทำให้คิด เป็นงานวิจัยที่แปลกประหลาด ไม่ธรรมดา หรือดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ โดยมอบให้ปีละ 10 รางวัล ในสาขาต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไป  

          โคจิมะ โทโมกิ หนึ่งในทีมวิจัยจากองค์การวิจัยการเกษตรและอาหารแห่งชาติญี่ปุ่น เผยว่า การศึกษานี้เริ่มต้นจากมีเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวมาขอคำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันสัตว์จากแมลงกัดต่อย ต่อมา ทีมนักวิจัยชาวญี่ปุ่นได้รับแรงบันดาลใจจากงานวิจัยก่อนหน้านี้ที่ชี้ให้เห็นว่า ลายทางของม้าลายสามารถป้องกันแมลงวันไม่ให้กัดตัวสัตว์ได้ 

ภาพจาก National Library of Medicine

          พวกเขาจึงตั้งสมมติฐานว่า หากวัวมีลายทางสีขาวดำในลักษณะเดียวกับม้าลาย ก็อาจจะช่วยป้องกันแมลงวันกัดได้หรือไม่ ซึ่งผลการทดลองปรากฏว่า จำนวนแมลงวันกัดที่พบบนขาและลำตัวของวัวที่มีลายทางนั้น น้อยกว่าที่พบบนวัวที่ไม่มีลายทางถึงครึ่งหนึ่ง นอกจากนี้ยังพบว่า วัวที่มีลายมีพฤติกรรมไล่แมลงวันน้อยกว่าวัวที่ไม่มีลาย เช่น การขยับหัวกะทันหัน หรือการกระทืบขา

          ทีมวิจัยเผยว่า ผลการศึกษานี้สามารถนำมาใช้เพื่อลดความเครียดของวัว และพัฒนาวิธีทางเลือกในการป้องกันปศุสัตว์จากแมลงวันกัด ซึ่งปัจจุบันมีการใช้สารกำจัดศัตรูพืชเพื่อป้องกันแมลงกัดต่อย แต่มีผลข้างเคียงคืออาจทำให้เกิดการติดเชื้อได้ และวิธีนี้อาจช่วยแก้ปัญหาการดื้อยาฆ่าแมลงในสิ่งแวดล้อมได้

          อย่างไรก็ดี การวิจัยนี้มีข้อจำกัดคือเรื่องสีที่ทาบนตัววัวจะหายไปภายในไม่กี่วัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนาวิธีการที่ให้ผลลัพธ์ที่ยาวนานกว่า

          โคจิมะ กล่าวในพิธีมอบรางวัลว่า "เรารู้สึกขอบคุณทีมงาน เพื่อน ๆ และครอบครัวของเรา รางวัลนี้จะเป็นแรงผลักดันให้ทีมงานมุ่งมั่นต่อไป นี่เป็นปีที่ 19 ติดต่อกันที่ญี่ปุ่นได้รับรางวัลอิกโนเบลอย่างน้อยหนึ่งครั้ง" โดยในงานวิจัย 10 โครงการที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ หนึ่งในนั้นมีอีกโครงการหนึ่งคือการค้นหาว่า จิ้งจกชอบกินพิซซ่าประเภทไหน..." 

ขอบคุณข้อมูลจาก NHK, CNN 


