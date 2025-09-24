ตีแตก Sustainability เมื่อ ESG คือจุดเปลี่ยนที่ธุรกิจหลีกเลี่ยงไม่ได้

เมื่อโลกไม่แน่นอน ประชาชาติธุรกิจ ชวนจับตามูฟเมนต์ ใน ESG FORUM 2025 the TURNING POINT #ตีแตก sustainability
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568 ที่แกรนด์ฮอลล์ ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก (เพลินจิต) ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ และประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ได้จัดงานสัมมนา PRACHACHAT ESG FORUM 2025 the TURNING POINT #ตีแตก sustainability ขึ้น ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงเวทีแห่งการพูดคุย แต่คือเวทีที่สัมผัสได้ถึงชีพจรการดำเนินธุรกิจ เบื้องหลังทุกแนวคิด การออกแบบวิธีการทำงาน ประสบการณ์ รวมถึงกรณีศึกษาแต่ละธุรกิจที่ไม่ซ้ำแบบกัน
เมื่อโลกกำลังมุ่งหน้าสู่ AI เปิดเวทีสัมมนากับ Keynote ในหัวข้อ AI for Sustainability Nation โดย สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส)
ตามด้วย Panel Discussion…อยู่กับ AI อย่างไรให้ยั่งยืน โดย สายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าหน่วยธุรกิจสื่อสารองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ เอไอเอส, รศ. ดร. พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์ รองคณบดีนวัตกรรมแนวบูรณาการและเทคโนโลยีดิจิทัล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.กฤษดา กฤตยากีรณ CEO & Co-Founder MuvMi
จากนั้น คุณปฐมา จันทรักษ์ กรรมการผู้จัดการ เอคเซนเชอร์ ประเทศไทย ที่จะมาในหัวข้อ Power of Sustainability
คุณขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย ที่จะมาชี้ให้เห็นว่า ESG มีแง่มุมต่าง ๆ มากมาย ใน ESG Unlocking new Growth for Thailand
ในขณะที่ คุณอุทัย อุทัยแสงสุข กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และ คุณทวิโรจน์ ทรงกำพล ประธานเจ้าหน้าที่สายกลยุทธ์องค์กร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มา “ถอดโมเดลธุรกิจยั่งยืน” ที่นำไปใช้ได้จริง
ปิดท้ายเวทีสัมมนาด้วย คุณปราโมทย์ เดชะบุญศิริพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปุริ จำกัด และ คุณตัน ภาสกรนที กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่จะมาในช่วงสุดท้ายกับ “ความยั่งยืน...ที่ออกแบบได้”
