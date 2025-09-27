HILIGHT
พนักงานขาย ชี้ 6 จุด แยกได้ ลูกค้าคนไหนมีกำลังซื้อ ไม่เกี่ยวกับเสื้อผ้า หลายคนทำกัน


          พนักงานขาย เผย 6 จุด บ่งชี้ลูกค้าคนไหนมีกำลังซื้อ บอกเลยไม่เกี่ยวกับเสื้อผ้า แต่มาจากสิ่งทั่ว ๆ ไปที่หลายคนทำไม่รู้ตัว 

พนักงานขาย บอกวิธีแยกลูกค้า

          ในขณะที่ห้างสรรพสินค้าเป็นแหล่งรวมผู้คนมากมาย เหล่าพนักงานขายในห้างหรือตามเคาน์เตอร์แบรนด์ต่าง ๆ จำนวนไม่น้อย ต่างก็มีประสบการณ์ในการเจอลูกค้ามากหลากหลายแบบ จึงไม่แปลกใจว่าบางครั้ง แค่มองเพียงแวบเดียวก็สามารถบอกได้ว่า ลูกค้าคนไหนคือคนรวยตัวจริง ที่มีกำลังซื้อ 
          
          แต่พนักงานขายเหล่านี้จะมีวิธีใดในการสังเกตลูกค้าบ้าง จะเกี่ยวกับเสื้อผ้าการแต่งตัวหรือไม่ และจะมีท่าทางแบบใดในการมาช้อปปิ้งนั้น ล่าสุด (26 กันยายน 2568) เว็บไซต์ ETtoday ก็ได้อ้างอิงข้อมูลจาก Vietnam Express นำวิธีสังเกตจากพนักงานขายระดับท็อปมาแชร์ต่อให้ได้รู้กัน
          
          โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าปลีกสินค้าหรูเคยเผยว่า พนักงานขายระดับท็อปนั้น แท้จริงแล้วก็เป็นเหมือนนักจิตวิทยาเชิงพฤติกรรม ที่สามารถประเมินศักยภาพในการใช้จ่ายของลูกค้าได้ในเวลาสั้น ๆ โดยมี 6 ตัวชี้วัดในการระบุตัว "คนรวย" ดังนี้  
          
          1. เช็กราคาก่อนหรือไม่ : คนรวยตัวจริงแทบไม่ดูราคาก่อน แต่จะสังเกตรายละเอียดของสินค้าอย่างเช่น ตะแข็บ น้ำหนัก ความเงา และคุณภาพของเนื้อผ้า ส่วนคนที่เช็กป้ายราคาก่อนมักจะให้ความใส่ใจเรื่องราคามาก่อนคุณภาพ 
          
          2. ถ่ายรูปและเช็กอินตลอดเวลา : เมื่อคน ๆ หนึ่ง เอาแต่ถ่ายรูปโพสต์โซเชียลอย่างต่อเนื่องขณะมาช้อปปิ้ง ส่วนใหญ่เป็นเพียงการ "เช็กอิน" เพื่อบันทึกช่วงเวลาดี ๆ เท่านั้น ไม่ได้จะซื้อของจริง ๆ 

          3. ทัศนคติต่อสินค้า : ในขณะที่ลูกค้าทั่ว ๆ ไปจะทำเหมือนกระเป๋าราคา 3,000 ดอลลาร์ (ราว 96,000 บาท) เสมือนของเปราะบาง คอยถืออย่างระมัดระวัง แต่คนรวยจะทิ้งกระเป๋าแบรนด์เนมใบละ 5,000 ดอลลาร์ (ราว 161,000 บาท) ไว้บนเก้าอี้อย่างไม่ใส่ใจนัก และจะทำเหมือนผ้าแคชเมียร์เป็นแค่ผ้าฝ้ายธรรมดา 
          
          4. การแสดงเจตนา : ลูกค้าที่รีบบอกว่า "แค่มาดู ๆ" ตอนที่พนักงานเข้าไปหา มักจะมีกำลังซื้อจำกัด ขณะที่คนรวยตัวจริงไม่รู้สึกว่าต้องอธิบายอะไร เพราะพวกเขารู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่นั้นอยู่แล้ว 
          
          5. ภาษากาย : คนทั่วไปที่เดินเข้าร้านแบรนด์หรูมักแสดงท่าที่ประหม่าและค่อนข้างระมัดระวัง เช่น บีบตัวให้เล็ก ใช้พื้นที่ให้น้อยที่สุด ไม่อยากให้ใครสังเกต ขณะที่ลูกค้ารวยตัวจริงจะมีภาษากายที่ค่อนข้างมั่นใจ ผ่อนคลาย ไม่เกร็ง ยกสินค้าขึ้นมาดูอย่างเป็นธรรมชาติ 
          
          6. ทัศนคติต่อส่วนลด : นี่ถือเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนที่สุด ลูกค้าทั่วไปมักถูกโซนของลดราคาดึงดูดไปอย่างไม่รู้ตัว แม้ไม่ได้มีแผนจะซื้อของในโซนนั้น ส่วนคนรวยตัวจริงจะเดินดูสินค้าทั่วทั้งร้านตามความชอบส่วนตัว โดยไม่สนใจว่าจะราคาเท่าไหร่

ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday

