เข้าโรงพยาบาล เห็นป้ายทุกอย่างปกติหมด ก่อนเจอคำหนึ่งชวนผงะ ไม่ใช่คนพื้นที่มีงง

 
          เข้าโรงพยาบาล เห็นป้ายทุกอย่างปกติหมด ก่อนเจอคำหนึ่งชวนผงะ มันแปลว่าอะไร คำว่า ซูด ตรงประตู ก่อนมีคนเฉลย
ไวรัล TikTok เห็นป้ายทุกอย่างปกติหมดที่โรงพยาบาล ก่อนเจอคำว่า ซูด ความหมายคือ
ภาพจาก TikTok @crochetlovever

          ในแต่ละพื้นที่ล้วนมีภาษาถิ่นที่แตกต่างกันออกไป และนับเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง แต่ในบางครั้งคนนอกพื้นที่ที่เผลอเข้าไปก็อาจจะงงได้เช่นกัน

          วันที่ 1 ตุลาคม 2568 TikTok @crochetlovever มีการลงคลิปประตูห้องเจาะเลือดของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน จ.อุดรธานี ดูเผิน ๆ ไม่มีอะไร แต่พอดูป้ายที่ติดข้าง ๆ ที่จับประตูเลื่อน เห็นคำว่า "ซูด" ก็กลายเป็นงงทันที แปลว่าอะไร

  ไวรัล TikTok เห็นป้ายทุกอย่างปกติหมดที่โรงพยาบาล ก่อนเจอคำว่า ซูด ความหมายคือ
ภาพจาก TikTok @crochetlovever

        ทั้งนี้ มีคนมาอธิบายว่า "ซูด" ภาษาถิ่นที่นี่แปลว่า "เลื่อน" นั่นเอง ฉะนั้นคนที่มาจากภาคอื่นที่ได้อ่านกระทู้นี้ก็เข้าใจแล้วว่าแปลว่าอะไร

ไวรัล TikTok เห็นป้ายทุกอย่างปกติหมดที่โรงพยาบาล ก่อนเจอคำว่า ซูด ความหมายคือ



