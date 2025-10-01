เข้าโรงพยาบาล เห็นป้ายทุกอย่างปกติหมด ก่อนเจอคำหนึ่งชวนผงะ ไม่ใช่คนพื้นที่มีงง

เข้าโรงพยาบาล เห็นป้ายทุกอย่างปกติหมด ก่อนเจอคำหนึ่งชวนผงะ มันแปลว่าอะไร คำว่า ซูด ตรงประตู ก่อนมีคนเฉลย
ภาพจาก TikTok @crochetlovever
ในแต่ละพื้นที่ล้วนมีภาษาถิ่นที่แตกต่างกันออกไป และนับเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง แต่ในบางครั้งคนนอกพื้นที่ที่เผลอเข้าไปก็อาจจะงงได้เช่นกัน
วันที่ 1 ตุลาคม 2568 TikTok @crochetlovever มีการลงคลิปประตูห้องเจาะเลือดของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน จ.อุดรธานี ดูเผิน ๆ ไม่มีอะไร แต่พอดูป้ายที่ติดข้าง ๆ ที่จับประตูเลื่อน เห็นคำว่า "ซูด" ก็กลายเป็นงงทันที แปลว่าอะไร
