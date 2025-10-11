HILIGHT
หนุ่มโชว์ภาพ แม่พกสิ่งนี้มาซื้อของ พ่อลูกขำกร๊าก มองมุมไหนก็ กกน. เฉลยคืออะไร ?

 
           หนุ่มโชว์ภาพ แม่กางสิ่งนี้ในซูเปอร์มาร์เกต ทำขำกร๊ากทั้งพ่อลูก พนง. ยังมอง กลายเป็นไวรัล 19 ล้านวิว มองมุมไหนก็ใช่ เฉลยให้มันคืออะไร 

ถุงผ้า ที่เหมือน กางเกงใน
ภาพจาก X @unthrough

              เป็นโพสต์ไวรัลที่เรียกเสียงฮาบนโซเชียลฝั่งญี่ปุ่นในขณะนี้ เมื่อผู้ใช้บัญชี X @unthrough  ออกมาโพสต์เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเขาไปซื้อของพร้อมกับครอบครัว โดยระบุว่า "นี่คือสิ่งที่แม่ของผมกางออกมาที่ซูเปอร์มาร์เก็ต ทำเอาผมกับพ่อหัวเราะหนักมากจนแทบอ้วก 555 แม้แต่พนักงานที่มาช่วยตรงจุดชำระสินค้าด้วยตัวเอง ยังหันมามอง"

              พร้อมกันนั้นยังแนบภาพ ของสิ่งหนึ่งที่แม่ของเขานำมากางตรงจุดชำระสินค้า โดยมีลักษณะเป็นผ้ายับย่น หู 2 ฝั่งกางออกกว้าง โดยมีส่วนตรงกลางรวมกันเป็นกระจุกเดียว เป็นลักษณะที่มองผ่าน ๆ ไม่ว่าใครก็คงอดคิดไม่ได้ว่า นี่มันกางเกงในชัด ๆ 

              แม้แต่ชาวเน็ตที่ผ่านมาเห็น ต่างก็ลงความเห็นเช่นกันว่า ลักษณะเช่นนี้เหมือนกางเกงในมาก โดยมีคนหนึ่งนำภาพดังกล่าวไปโชว์ให้เด็ก 5 ขวบดู ถามว่า "สิ่งนี้ดูเหมือนอะไร" ซึ่งเด็กน้อยก็ตอบทันทีว่า "กางเกงใน !" ทำเอาคนถามขำลั่นจนเกือบขิต 

              ทั้งนี้ พบว่าแท้จริงแล้ว สิ่งที่แม่ของชายคนนี้กางออกมานั้นไม่ใช่ "กางเกงใน" แต่คือ "ถุงผ้า" ที่ไว้พกพาสำหรับใส่ของนั่นเอง โดยต้นโพสต์เกิดจากการที่ชาวเน็ตอีกรายออกมาโพสต์เตือนผู้คน ให้คิดดี ๆ ก่อนซื้อถุงผ้านี้ เพราะตัวเองถูกคนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตถามมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วว่า "นั่นกางเกงในเหรอ ?!" 

ถุงผ้า ที่เหมือน กางเกงใน
ภาพจาก X @Chaehwa_at_AW

             โดยหลังจากที่ X @unthrough โพสต์เรื่องราวถุงผ้าของแม่เมื่อคืนวันที่ 10 ตุลาคม 2568 ผ่านไปไม่ถึงวัน โพสต์ของเขาก็กลายเป็นไวรัลที่มียอดวิวกว่า 19.2 ล้านครั้ง ขณะที่ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ เช่น 

             - กกน. ยักษ์

             - นี่กางเกงในเหรอ ?

             - ขอโทษนะ ดูไม่เหมือนถุงผ้ารักษ์โลกเลย 555 

             - ขอบคุณพระเจ้า นั่นคือถุงชอปปิ้งจริงเหรอ หน้าตาก็สำคัญสินะ

             - ฉันเห็นโพสต์นี้บนรถไฟแล้วลั่นเลย

             - ดีจริง ๆ ใช้เป็นกางเกงในกรณีฉุกเฉิน แถมยังนำมาใส่ของได้ด้วย 

             - กางเกงในไททันหญิง 

             - ฉันก็มีอันนึง ได้มาฟรี แต่เห็นภาพนี้่แล้วไม่กล้าใช้เลย 

             - กางเกงในล่ะ ! กางเกงใน !

โพสต์เมื่อ 11 ตุลาคม 2568 เวลา 16:20:39
