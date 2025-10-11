หนุ่มโชว์ภาพ แม่พกสิ่งนี้มาซื้อของ พ่อลูกขำกร๊าก มองมุมไหนก็ กกน. เฉลยคืออะไร ?

หนุ่มโชว์ภาพ แม่กางสิ่งนี้ในซูเปอร์มาร์เกต ทำขำกร๊ากทั้งพ่อลูก พนง. ยังมอง กลายเป็นไวรัล 19 ล้านวิว มองมุมไหนก็ใช่ เฉลยให้มันคืออะไร
ภาพจาก X @unthrough
เป็นโพสต์ไวรัลที่เรียกเสียงฮาบนโซเชียลฝั่งญี่ปุ่นในขณะนี้ เมื่อผู้ใช้บัญชี X @unthrough ออกมาโพสต์เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเขาไปซื้อของพร้อมกับครอบครัว โดยระบุว่า "นี่คือสิ่งที่แม่ของผมกางออกมาที่ซูเปอร์มาร์เก็ต ทำเอาผมกับพ่อหัวเราะหนักมากจนแทบอ้วก 555 แม้แต่พนักงานที่มาช่วยตรงจุดชำระสินค้าด้วยตัวเอง ยังหันมามอง"
พร้อมกันนั้นยังแนบภาพ ของสิ่งหนึ่งที่แม่ของเขานำมากางตรงจุดชำระสินค้า โดยมีลักษณะเป็นผ้ายับย่น หู 2 ฝั่งกางออกกว้าง โดยมีส่วนตรงกลางรวมกันเป็นกระจุกเดียว เป็นลักษณะที่มองผ่าน ๆ ไม่ว่าใครก็คงอดคิดไม่ได้ว่า นี่มันกางเกงในชัด ๆ
แม้แต่ชาวเน็ตที่ผ่านมาเห็น ต่างก็ลงความเห็นเช่นกันว่า ลักษณะเช่นนี้เหมือนกางเกงในมาก โดยมีคนหนึ่งนำภาพดังกล่าวไปโชว์ให้เด็ก 5 ขวบดู ถามว่า "สิ่งนี้ดูเหมือนอะไร" ซึ่งเด็กน้อยก็ตอบทันทีว่า "กางเกงใน !" ทำเอาคนถามขำลั่นจนเกือบขิต
ทั้งนี้ พบว่าแท้จริงแล้ว สิ่งที่แม่ของชายคนนี้กางออกมานั้นไม่ใช่ "กางเกงใน" แต่คือ "ถุงผ้า" ที่ไว้พกพาสำหรับใส่ของนั่นเอง โดยต้นโพสต์เกิดจากการที่ชาวเน็ตอีกรายออกมาโพสต์เตือนผู้คน ให้คิดดี ๆ ก่อนซื้อถุงผ้านี้ เพราะตัวเองถูกคนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตถามมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วว่า "นั่นกางเกงในเหรอ ?!"
ภาพจาก X @Chaehwa_at_AW
- กกน. ยักษ์
- นี่กางเกงในเหรอ ?
- ขอโทษนะ ดูไม่เหมือนถุงผ้ารักษ์โลกเลย 555
- ขอบคุณพระเจ้า นั่นคือถุงชอปปิ้งจริงเหรอ หน้าตาก็สำคัญสินะ
- ฉันเห็นโพสต์นี้บนรถไฟแล้วลั่นเลย
- ดีจริง ๆ ใช้เป็นกางเกงในกรณีฉุกเฉิน แถมยังนำมาใส่ของได้ด้วย
- กางเกงในไททันหญิง
- ฉันก็มีอันนึง ได้มาฟรี แต่เห็นภาพนี้่แล้วไม่กล้าใช้เลย
- กางเกงในล่ะ ! กางเกงใน !