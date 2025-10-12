HILIGHT
สาเหตุ แก๊สระเบิดบ้าน แรงบึ้มทำเสียหาย 33 หลัง คาดปัญหาจุดนี้ แม้เพิ่งเปลี่ยนถังแก๊ส


          เปิดสาเหตุ แก๊สระเบิดบ้าน ปทุมธานี ทำบ้านเสียหาย 33 หลัง หนักสุด 6 หลัง ชี้เพิ่งเปลี่ยนถังแก๊สได้ 2 เดือน แต่อาจชำรุดที่สาย ทำแก๊สรั่วสะสม 

เปิดสาเหตุ บ้านระเบิดเพราะแก๊ส เกิดได้แม้เพิ่งเปลี่ยนถัง
ภาพจาก เรื่องเล่า เสาร์-อาทิตย์

           ความคืบหน้ากรณีแก๊สระเบิด ภายในบ้านทาวน์เฮ้าส์ของหมู่บ้านพนาสนวิลล่า ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี เมื่อช่วงเช้าวานนี้ (11 ตุลาคม 2568) ซึ่งเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และได้รับบาดเจ็บ 7 ราย โดยทราบว่าแรงระเบิดทำให้มีบ้านที่อยู่ติดกันได้รับความเสียหาย 33 หลังนั้น

           ต่อมา Thai PBS รายงานว่า ภายหลังควบคุมเพลิงได้แล้ว เจ้าหน้าที่ต้องปิดกั้นพื้นที่เป็นเขตอันตรายห้ามเข้า โดยเฉพาะบ้านที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักและต้องตรวจสอบ ประมาณ 6 หลังคาเรือน คือบ้านต้นเพลิง และบ้านที่อยู่ติดกันทั้ง 2 ด้าน 

เปิดสาเหตุ บ้านระเบิดเพราะแก๊ส เกิดได้แม้เพิ่งเปลี่ยนถัง
ภาพจาก เรื่องเล่า เสาร์-อาทิตย์   

          ด้าน นายวรภพ แสงเดือน ประธานชมรมกู้ภัยปทุมทิพย์ เปิดเผยว่า ตอนแรกได้รับทราบว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้ เมื่อมาถึงจึงทราบว่าเป็นเหตุจากแก๊ส LPG รั่วไหลและเกิดเพลิงไหม้ ทราบจากลูกผู้เสียชีวิตว่าเกิดเหตุแก๊สระเบิด ช่วงที่คุณแม่ลงมาทำอาหารตอนเช้ามืด ซึ่งเคสนี้สันนิษฐานว่าเกิดจากแก๊สรั่ว ทำให้มีการสะสมของแก๊สหุงต้มที่รั่วตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา เมื่อมาจุดตอนเช้าก็สปาร์กให้เกิดการระเบิด 

          ขณะที่ นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ สันนิษฐานสาเหตุการระเบิดว่ามาจากสายที่ต่อจากถังแก๊สไปยังหัวแก๊ส โดยทราบจากคนในบ้านว่าเพิ่งเปลี่ยนถังแก๊สมาได้ 2 เดือน สายที่ต่ออาจจะชำรุดทำให้แก๊สเกิดการรั่วซึม และเกิดการสะสม เมื่อผู้เสียชีวิตมาจุดเตาเพื่อประกอบอาหาร ทำให้เกิดแรงอัดของแก๊ส นำมาซึ่งความเสียหาย 


เปิดสาเหตุ บ้านระเบิดเพราะแก๊ส เกิดได้แม้เพิ่งเปลี่ยนถัง
ภาพจาก เรื่องเล่า เสาร์-อาทิตย์

          ทั้งนี้ บ้านเรือนส่วนใหญ่ที่เสียหายได้รับผลกระทบจากแรงอัด โดยจากการตรวจสอบพื้นที่พบว่ามีบ้านทั้งหมด 33 หลังคาเรือน ที่เสียหาย เช่น ฝ้าถล่ม จำนวนนี้เสียหายหนัก 6 หลัง เบื้องต้นการช่วยเหลือ ปภ.จังหวัด จะให้เป็นค่าซ่อมแซมบ้าน รายละไม่เกิน 49,500 บาท โดยเจ้าของบ้านสามารถนำใบเสร็จที่ซ่อมแซมมาเบิกได้ที่ อบต.บ้านฉาง

          ขณะที่ล่าสุด (12 ตุลาคม 2568) รายการเรื่องเล่า เสาร์-อาทิตย์ ทางช่อง 3 รายงานว่า ผู้เสียชีวิตเป็นหญิงวัย 64 ปี ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุ ทราบว่ามีการลงมาเปิดแก๊สเพื่อจะทำอาหารไปขาย 
 
          สำหรับสาเหตุที่ความเสียหายหนักขนาดนี้ ข้อมูลจากผู้ว่าฯ ปทุมธานี เชื่อว่าสายที่ต่อระหว่างถังแก๊สกับหัวเตาอาจจะมีปัญหา ห้องครัวอยู่ด้านในสุดของทาวน์เฮ้าส์ เมื่อสายแก๊สชำรุดจึงทำให้เกิดการรั่วซึมสะสมมานาน เมื่อผู้ตายมาเปิดเตาก็ทำให้เกิดระเบิด โดยต้องมีการสะสมของแก๊สจำนวนมากจริง ๆ จึงเสียหายขนาดนี้ 


