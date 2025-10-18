ร้านสุกี้ดังพระราม 2 ประกาศปิดกิจการ ให้เหตุผล 2 ข้อชัด ทั้งที่เมื่อก่อนคนเข้าเพียบ

ร้านสุกี้จินหลง หม่าล่าสายพาน ย่านพระราม 2 ประกาศปิดกิจการ ให้เหตุผล 2 ข้อชัด ๆ ด้านลูกค้าเสียดาย เมื่อก่อนคนเยอะมาก ตอนหลังว่างจนเจ้าของร้านมาคุยได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุกี้จินหลง หม่าล่าสายพาน
วันที่ 18 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก สุกี้จินหลง หม่าล่าสายพาน มีการโพสต์ประกาศปิดกิจการ พร้อมให้เหตุผลว่า เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันทางการค้าที่สูงมากขึ้นในละแวกนี้ ทางร้านขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งที่จะแจ้งให้ทราบว่า ทางร้านขอปิดกิจการในช่วงสิ้นเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้
ทั้งนี้ ลูกค้ายังสามารถได้รับความคุ้มค่าจากโปรโมชั่นบุฟเฟต์ 259 บาท สองน้ำซุป net ไม่อั้น ไม่จำกัดเวลา และโปรโมชั่นหม่าล่าทั่ง ขีดละ 29 บาท 4 ขีด 100 บาท และยังสามารถนำแต้มที่สะสมไว้มาใช้บริการได้ในช่วงเวลาดังกล่าว
ทางร้านขอขอบคุณทุกการสนับสนุนและการอุปการะคุณจากลูกค้าที่น่ารักทุกท่านที่มีให้ทางร้านสุกี้จินหลง หม่าล่าสายพาน ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา
ด้านลูกค้าต่างโพสต์เสียดาย ยอมรับว่า เมื่อก่อนร้านนี้คนแน่นมาก แต่ช่วงหลังก็น้อยลงจนเจ้าของร้านว่างเข้ามาคุยกับลูกค้าได้เลย
