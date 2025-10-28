ณวัฒน์ พูดชัด ได้เงิน 50,000 คืนจากมูลนิธิกัน จอมพลัง จะเอาไปทำอะไร ลั่นไม่คิดเก็บไว้เอง

ณวัฒน์ อิสรไกรศีล เผยได้เงินบริจาค 50,000 บาทจากมูลนิธิกัน จอมพลัง จะไม่เก็บไว้เอง ส่งต่อให้สภากาชาดไทยทันที ลั่นไม่รับเงินส่วนตัว ด้านกันเคลื่อนไหวแล้ว
จากดราม่าร้อนแรเกี่ยวกับมูลนิธิ กัน จอมพลัง ซึ่งต่อมา ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ออกมาขอคืนเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท ส่งผลให้จากนั้น กัน จอมพลัง ทำการโอนเงินส่วนตัวจำนวนดังกล่าวคืนให้แก่ ณวัฒน์ แล้ว พร้อมประกาศไม่ต้องการรับเงินบริจาคใด ๆ เพิ่มเติมจากประชาชน ขอให้สนับสนุนผ่านการซื้อสินค้าหรือกิจกรรมไลฟ์ขายของแทน
ด้าน ณวัฒน์ โพสต์ตอบกลับทันที ยืนยันว่าไม่ได้ต้องการเงินส่วนตัวของกัน แต่ต้องการให้คืนจากมูลนิธิ เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามหลักกฎหมายและโปร่งใส พร้อมระบุว่า การโอนเงินส่วนตัวกลับมาเช่นนี้ อาจไม่สามารถบันทึกทางบัญชีได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของบริษัทมหาชน พร้อมทิ้งท้ายเตือนให้ทำทุกอย่าง ตามกฎหมายจะดีที่สุด
วันทื่ 27 ตุลาคม 2568 ณวัฒน์ ออกมาไลฟ์แสดงจุดยืนที่ออกมาเรียกร้องเงินบริจาคคืนจากมูลนิธิ กัน จอมพลัง โดยช่วงหนึ่ง ระบุว่า บอกตรงนี้เลยว่าเงินที่ผมจะคืน 50,000 บาท ผมแจ้งกับบริษัทแล้วว่าเมื่อได้เงินคืนมา ผมจะนำไปบริจาคให้สภากาชาดไทย ผมไม่ได้เอาไว้กับตัวเองอย่างแน่นอน ผมจะนำไปให้ที่ซึ่งผมรู้สึกสบายใจ ผมจะไม่ให้กับคนที่เราไม่รู้ว่าในความเป็นจริงเป็นใครทั้งหน้า-หลัง ไม่เอาไปให้ผู้หญิงชื่ออีฟเพื่อใช้อย่างไม่มีการตรวจสอบ ไม่เอาไปพิงกับแป้งและไม่เอาไปพิงกับการเมืองเด็ดขาด
ถ้าได้คืนมา ผมจะบริจาคให้สภากาชาดไทยต่อทันที ผมตั้งใจจะบริจาคและจะไม่เก็บไว้ ผมไม่ต้องการให้เงินนั้นอยู่ในความเสี่ยงหรือถูกบดบังด้วยกลุ่มผลประโยชน์หรือการนำไปพิงการเมือง ซึ่งผมยอมรับไม่ได้จริง ๆ ถ้าได้คืนเดี๋ยวผมจะโอนต่อเลย พรุ่งนี้ผมจะดูและแจ้งว่าทำการโอนได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้คืนก็เป็นเรื่องน่าเสียดาย
มูลนิธิ คุณไม่ได้เป็นประธาน ไม่มีอำนาจ คุณก็ไม่ต้องมาเกี่ยว คนที่เกี่ยวคือมูลนิธิ แล้วพอคุณทำแบบนี้ปุ๊บ คุณก็ไปเรียกร้องความน่าสงสารผ่านไลฟ์ ผ่านอวตาร ผ่านแฟนคลับ ให้มาด่าผม มันคืออะไร ? ผมบอกว่าถ้ามูลนิธิโอนเงินมา เรื่องก็จบ พอโอนมาแล้ว ผมก็จะโอนต่อให้สภากาชาดไทย แค่นั้นเอง ทุกอย่างก็จบ ผมก็ถอยกลับมา คุณจะไปทำอะไรก็เรื่องของคุณ แล้วทำไมต้องมาเล่นอะไรกันนักกันหนา ผมบอกแล้วว่ามูลนิธิยังเหลือเงินตั้ง 90 ล้าน โอนมาแค่ 50,000 บาทเอง โอนมา 50,000 แล้วผมก็โอนต่อให้สภากาชาดไทย ก็จบครับ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กันจอมพลัง ช่วยสู้
ด้าน กัน จอมพลัง ออกมาชี้แจงว่า ตนได้โอนเงินส่วนตัวจำนวน 50,000 บาทคืนให้แก่คุณณวัฒน์ ตามที่อีกฝ่ายร้อง พร้อมระบุว่า ต่อมาเมื่อณวัฒน์ไม่รับเงินส่วนตัว ตนจึงโอนเงินจำนวนเท่ากันเข้าสู่บัญชีมูลนิธิอีกครั้ง โดยเขียนกำกับไว้ว่า "ขอบริจาคช่วยมูลนิธิกัน จอมพลัง เพื่อนำเงินคืนคุณณวัฒน์" เพื่อให้ดำเนินการคืนอย่างถูกต้องตามขั้นตอน กันย้ำว่า เงินที่บริจาคตั้งแต่แรกไม่ขอคืน คุณณวัฒน์จะเอาไปซื้อน้ำพริกแจกคน หรือจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่เลยครับ ตนพร้อมจบเรื่องเพื่อให้ทุกคนแยกย้ายกันไปทำมาหากินต่อ