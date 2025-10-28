หงส์ไทย ยันมีปัญหาแค่ล็อต 332 - จ่อทำลายสินค้า รับชี้ผลิตปี 67 เรียกคืนได้แค่บางส่วน ยืนยันพร้อมรับผิดชอบ 100% ถ้าสินค้ามีปัญหาจริง
ภาพจาก อย. แจ้งเตือนภัย
จากกรณี อย. เผยผลการตรวจสอบยาดมผสมสมุนไพร ตราหงส์ไทย สูตร 2 เลขทะเบียนที่ G 309/62 พบมีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ จึงประกาศให้ประชาชนระมัดระวังในการซื้อนั้น
ล่าสุด (28 ตุลาคม 2568) ฐานเศรษฐกิจ รายงานว่า นายธีระพงศ์ ระบือธรรม ผู้ก่อตั้ง บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด เปิดเผยว่า หลังมีรายงานการตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์เกินมาตรฐานในผลิตภัณฑ์บางล็อตของบริษัท พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น จำกัดเฉพาะ "ล็อต 332" ซึ่งผลิตเมื่อเดือนธันวาคม 2567 ส่วนล็อตอื่น ๆ ของบริษัทไม่มีปัญหา ยังจำหน่ายได้ตามปกติ
ทั้งนี้ ยืนยันว่าทาง อย. ไม่ได้สั่งห้ามขายหรือผลิต แต่เป็นการระบุเฉพาะล็อตที่ตรวจพบเท่านั้น ทางบริษัทได้รับแจ้งว่าเป็นกรณี "เชื้อจุลินทรีย์เกินมาตรฐาน" แต่ยังไม่แน่ชัดถึงชนิดของเชื้อและนิยามทางเทคนิค เนื่องจาก อย. ยังไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดเชิงลึก ว่าเชื้อดังกล่าวคืออะไร อันตรายมากน้อยเพียงใด หรือมีผลอย่างไรต่อผู้บริโภค
สำหรับกระบวนการเดิมของบริษัท จะมีการเพาะเชื้อมาตรฐาน 3 ตัว ตั้งแต่ก่อนยื่นขอ อย. และที่ผ่านมาไม่เคยเจอความผิดปกติ จึงต้องการเข้าพบ อย. เพื่อตีความคำว่า "จุลินทรีย์เกินมาตรฐาน" ให้ชัดเจน ซึ่งทางบริษัทอยู่ระหว่างประสานให้ อย. ออกหนังสือชี้แจงเพิ่มเติม และเตรียมตั้งโต๊ะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการภายใน 2 - 3 วันหลังการหารือ เพื่ออธิบายข้อเท็จจริงและแนวทางแก้ไขต่อไป
ยืนยันว่า ขณะนี้บริษัทได้ดำเนินการเรียกเก็บคืนล็อต 332 แล้ว แต่เนื่องจากเป็นล็อตเก่าจากปี 2567 จึงรวบรวมคืนได้เพียงบางส่วนเท่านั้น และได้นัดกับทาง อย. เพื่อทำลายสินค้าในวันที่ 4 พฤศจิกายน
ในส่วนของล็อต 332 ทางบริษัทมี "ยอดฉลาก" สามารถตรวจสอบได้ แต่ยังไม่สามารถยืนยันจำนวนสุทธิของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้อย่างเป็นทางการ ดังนั้น เพื่อป้องกันการสื่อสารคลาดเคลื่อน จึงจะขอสรุปข้อมูลให้ครบถ้วนก่อน แล้วจึงออกมาชี้แจงต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการภายหลัง
ทั้งนี้ นายธีระพงศ์ ยืนยันว่า หากพิสูจน์ได้ว่าปัญหาเกิดจากสินค้าของบริษัท พร้อมรับผิดชอบ 100% ไม่โยนความผิด เพราะในฐานะผู้ผลิต มีเจตนาผลิตสินค้ามาตรฐาน หากมีความผิดพลาด บริษัทต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อทุกคน
ขอบคุณข้อมูลจาก ฐานเศรษฐกิจ