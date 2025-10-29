HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี วางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง

          สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี พร้อมสมเด็จพระราชินีเจตซุน ทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระโกศพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี วางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง
ภาพจาก หน่วยราชการในพระองค์

          วันที่ 29 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏาน เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก มาทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระโกศพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง พร้อมทั้งทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธย ถวายความอาลัย 

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี วางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง
ภาพจาก หน่วยราชการในพระองค์

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี วางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง
ภาพจาก หน่วยราชการในพระองค์

          อีกทั้งทรงมีกำหนดจะทรงเข้าร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ในช่วงค่ำของวันนี้

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี วางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง
ภาพจาก หน่วยราชการในพระองค์

          ทั้งนี้ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ทรงมีความผูกพันแนบแน่นกับพระราชวงศ์ไทย ทรงเคารพรักและเทิดทูนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นอย่างยิ่ง

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี วางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง
ภาพจาก หน่วยราชการในพระองค์

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี วางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง
ภาพจาก หน่วยราชการในพระองค์

          ขณะเดียวกันปวงชนชาวไทยต่างเคารพรักสมเด็จพระราชาธิบดี และสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏาน เช่นกัน และรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่เสด็จพระราชดำเนินมาถวายความอาลัยในครั้งนี้

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี วางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง
ภาพจาก หน่วยราชการในพระองค์

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี วางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง
ภาพจาก หน่วยราชการในพระองค์



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี วางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง อัปเดตล่าสุด 29 ตุลาคม 2568 เวลา 15:16:27 1,701 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง ติดริบบิ้นไว้อาลัย ปฏิทินวันหยุด 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีทําโบดํา ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ถาม-ตอบคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คนละครึ่งพลัสใช้ยังไง แต่งกายไว้ทุกข์ แรร์เอิร์ธ คืออะไร
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย