ไวรัล เซเว่น อีเลฟเว่น จัดโปร 1 บาท อ่านแวบแรกเอะใจ พออ่านอีกครั้งเก็ตทันที

เซเว่น อีเลฟเว่น เป็นไวรัลอีกครั้ง หลังจัดโปร 1 บาท คนอ่านแล้วตกใจ เฉลยมันคืออะไร ไม่ใช่ขายของ 1 บาทแน่นอน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ผู้บริโภค
วันที่ 29 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก ผู้บริโภค มีการโพสต์ภาพสินค้าในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น จัดโปรลดราคาสินค้าจำพวกน้ำตาล 1 ชิ้น ลด 1 บาท แต่ที่กลายเป็นไวรัลเพราะคนอ่านผิดในแวบแรก คิดว่า สินค้าตัวนี้เหลือ 1 บาทเท่านั้น
ด้านทางเพจก็แซวว่า เหลือถุงละ 1 บาทก็แทบเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว เรื่องนี้สอนให้คนรู้จักรอบคอบ เช็กราคาให้ดีก่อนซื้อ
วันที่ 29 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก ผู้บริโภค มีการโพสต์ภาพสินค้าในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น จัดโปรลดราคาสินค้าจำพวกน้ำตาล 1 ชิ้น ลด 1 บาท แต่ที่กลายเป็นไวรัลเพราะคนอ่านผิดในแวบแรก คิดว่า สินค้าตัวนี้เหลือ 1 บาทเท่านั้น
ด้านทางเพจก็แซวว่า เหลือถุงละ 1 บาทก็แทบเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว เรื่องนี้สอนให้คนรู้จักรอบคอบ เช็กราคาให้ดีก่อนซื้อ