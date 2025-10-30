ทัวร์ลง ก้อง ศรันย์ พ่อค้าส้มตำคนดัง ไลฟ์แคะจมูก จกเป้าหน้าครก เจ้าตัวโต้เดือด !

ก้อง ศรันย์ พ่อค้าส้มตำสุดแซ่บจากอุดรธานี เจอดราม่าหนัก หลังคลิปแคะจมูก–จกเป้าหน้าครกว่อนโซเชียล เจ้าตัวรีบชี้แจง ยันเป็นเพียงคอนเทนต์ ไม่ได้ทำจริง
ภาพจาก TikTok @kongsarun32
เผชิญกับเรื่องราวดราม่าอย่างต่อเนื่องสำหรับ ก้อง ศรันย์ พ่อค้าส้มตำสุดแซ่บ จากคลิปโต้ลูกค้าสั่งยิบย่อยจนเจ้าตัวพูดประชดว่า แบบนั้นต้องมาตำเอง ก่อนที่ต่อมาจะเกิดอีกคลิปที่เป็นประเด็น ที่เจ้าตัวยืนโตเถียงกับตำรวจเรื่องการใช้เสียงดังขณะไลฟ์และเปิดเพลง ซึ่งตำรวจบอกว่าต้องมาตักเตือนเพราะได้รับการร้องเรียนมานั้น
ล่าสุด (30 ตุลาคม 2568) ชื่อของ ก้อง ศรันย์ กลายเป็นประเด็นวิจารณ์สนั่นอีกรอบ คลิปจากการไลฟ์ในเพจ บางช่วงทั้งแคะจมูก และล้วงเป้าต่อหน้ากล้อง ก่อนจะใช้มือนั้นหยิบของกินใส่ครกส้มตำ ทำเอาคนที่เห็นคลิปต่างรู้สึกตกใจ มองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม มองว่าคนที่ทำอาหารไม่ควรจะเล่นในลักษณะแบบนี้
คลิปดังกล่าว ก้อง ศรันย์ ตัดช่วงหนึ่งจากไลฟ์มาลงในช่อง TikTok พร้อมระบุข้อความว่า "แคะจมูก และ หยิบมะละกอต่อ นักโภชนาการ / นักวิทยาศาสตร์ โมเลกุล / ฟิสิกส์ / เคมี และ ชีวะ"
พ่อค้าส้มตำคนดัง ยังระบุด้วยว่า เขาเพียงแค่ต้องการสร้างสีสัน ไม่ได้กระทำเช่นนั้นจริงขณะให้บริการลูกค้า คลิปนี้เกิดขณะที่ร้านกำลังจะปิดครัวพอดีแล้ว แต่มีคนที่มาขอข้าวที่ร้านกินประจำ เลยทำให้ก่อนปิดร้าน พร้อมย้ำว่า ตนจะไม่ใจดีแล้วเพราะตกเป็นผู้ถูกกระทำมาโดยตลอด เกือบทุก ๆ ดราม่า
