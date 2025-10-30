HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ทัวร์ลง ก้อง ศรันย์ พ่อค้าส้มตำคนดัง ไลฟ์แคะจมูก จกเป้าหน้าครก เจ้าตัวโต้เดือด !

 
             ก้อง ศรันย์ พ่อค้าส้มตำสุดแซ่บจากอุดรธานี เจอดราม่าหนัก หลังคลิปแคะจมูก–จกเป้าหน้าครกว่อนโซเชียล เจ้าตัวรีบชี้แจง ยันเป็นเพียงคอนเทนต์ ไม่ได้ทำจริง






ทัวร์ลง ก้อง ศรันย์ พ่อค้าส้มตำ แคะจมูก จกเป้าหน้าครก
ภาพจาก TikTok @kongsarun32  

           เผชิญกับเรื่องราวดราม่าอย่างต่อเนื่องสำหรับ ก้อง ศรันย์ พ่อค้าส้มตำสุดแซ่บ จากคลิปโต้ลูกค้าสั่งยิบย่อยจนเจ้าตัวพูดประชดว่า แบบนั้นต้องมาตำเอง ก่อนที่ต่อมาจะเกิดอีกคลิปที่เป็นประเด็น ที่เจ้าตัวยืนโตเถียงกับตำรวจเรื่องการใช้เสียงดังขณะไลฟ์และเปิดเพลง ซึ่งตำรวจบอกว่าต้องมาตักเตือนเพราะได้รับการร้องเรียนมานั้น

             ล่าสุด (30 ตุลาคม 2568) ชื่อของ ก้อง ศรันย์ กลายเป็นประเด็นวิจารณ์สนั่นอีกรอบ คลิปจากการไลฟ์ในเพจ บางช่วงทั้งแคะจมูก และล้วงเป้าต่อหน้ากล้อง ก่อนจะใช้มือนั้นหยิบของกินใส่ครกส้มตำ ทำเอาคนที่เห็นคลิปต่างรู้สึกตกใจ มองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม มองว่าคนที่ทำอาหารไม่ควรจะเล่นในลักษณะแบบนี้ 

             คลิปดังกล่าว ก้อง ศรันย์ ตัดช่วงหนึ่งจากไลฟ์มาลงในช่อง TikTok พร้อมระบุข้อความว่า "แคะจมูก และ หยิบมะละกอต่อ นักโภชนาการ / นักวิทยาศาสตร์ โมเลกุล / ฟิสิกส์ / เคมี และ ชีวะ"


ทัวร์ลง ก้อง ศรันย์ พ่อค้าส้มตำ แคะจมูก จกเป้าหน้าครก
ภาพจาก TikTok @kongsarun32  

ทัวร์ลง ก้อง ศรันย์ พ่อค้าส้มตำ แคะจมูก จกเป้าหน้าครก
ภาพจาก TikTok @kongsarun32  

ทัวร์ลง ก้อง ศรันย์ พ่อค้าส้มตำ แคะจมูก จกเป้าหน้าครก
ภาพจาก TikTok @kongsarun32  

             ภายหลังคลิปดังกล่าวถูกทัวร์ลงสนั่น ต่อมา ก้อง ศรันย์ โพสต์ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจทำให้ใครขยะแขยง และสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียง การแสดงเชิงคอนเทนต์ เท่านั้น โดยบอกว่ามีเพจหนึ่งนำคลิปบางช่วงไปตัดต่อให้เข้าใจผิด ซึ่งเขาเองก็นำคลิปฉบับเต็มมาเปิดเพื่อชี้แจงว่า เหตุการณ์จริงเป็นการเล่นประชด หลังมีคนคอมเมนต์แซวระหว่างไลฟ์

             พ่อค้าส้มตำคนดัง ยังระบุด้วยว่า เขาเพียงแค่ต้องการสร้างสีสัน ไม่ได้กระทำเช่นนั้นจริงขณะให้บริการลูกค้า คลิปนี้เกิดขณะที่ร้านกำลังจะปิดครัวพอดีแล้ว แต่มีคนที่มาขอข้าวที่ร้านกินประจำ เลยทำให้ก่อนปิดร้าน พร้อมย้ำว่า ตนจะไม่ใจดีแล้วเพราะตกเป็นผู้ถูกกระทำมาโดยตลอด เกือบทุก ๆ ดราม่า

ทัวร์ลง ก้อง ศรันย์ พ่อค้าส้มตำ แคะจมูก จกเป้าหน้าครก
ภาพจาก TikTok @kongsarun32  


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ทัวร์ลง ก้อง ศรันย์ พ่อค้าส้มตำคนดัง ไลฟ์แคะจมูก จกเป้าหน้าครก เจ้าตัวโต้เดือด ! โพสต์เมื่อ 30 ตุลาคม 2568 เวลา 16:25:10 2,219 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง ติดริบบิ้นไว้อาลัย ปฏิทินวันหยุด 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีทําโบดํา ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ถาม-ตอบคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คนละครึ่งพลัสใช้ยังไง แต่งกายไว้ทุกข์ แรร์เอิร์ธ คืออะไร
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย