ทลายโรงงานเถื่อน ยาดมยี่ห้อดัง หลังมีข่าวพบปนเปื้อน ของกลางกว่า 2 ล้านชิ้น

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ร่วมกับ อย. ทลายโรงงานเถื่อน ลักลอบผลิตยาดมสมุนไพรยี่ห้อดัง ยึดของกลาง ยาดมสมุนไพร กว่า 2 ล้านชิ้น หลังมีข่าวพบปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
วันที่ 30 ตุลาคม 2568 มีรายงานว่า ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ร่วมกับ อย. ทลายโรงงานเถื่อน ลักลอบผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร "ยาดมยี่ห้อดัง" ยึดของกลางกว่า 2 ล้านชิ้น มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท
โดยปฏิบัติการครั้งนี้ สืบเนื่องจากข่าว สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ออกประกาศ ว่าพบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ในผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพรยี่ห้อดัง ที่ได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส่งตรวจวิเคราะห์ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งหากมีการสูดดมยาดมสมุนไพที่ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์อาจทำให้เกิดความเสี่ยงให้หลอดลม หรือปอดอักเสบได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง
ต่อมาได้ทำการสืบสวนจนทราบถึงสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังกล่าว พบว่ามีการลักลอบผลิตในสถานที่อื่น นอกเหนือจากที่ได้ขออนุญาตกับ อย. ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการผลิตได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง
จากนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปคบ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้เข้าทำการตรวจค้นสถานที่ผลิต และจัดเก็บผลิตภัณฑ์สมุนไพร จำนวน 4 จุด ตรวจยึดของกลาง 9 รายการ จำนวนทั้งสิ้นกว่า 2,350,000 ชิ้น มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ดังนี้
- ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาดมสมุนไพร สูตร 1 ฉลากสีขาว-เขียว จำนวน 257,760 กระปุก
- ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาดมพิมเสนน้ำ ตรา หงส์ไทย ฉลากสีขาว-ฟ้า จำนวน 184,144 กระปุก
- ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาดมสมุนไพร สูตร 1 กระปุกเขียว จำนวน 12,246 กระปุก
- ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาดมสมุนไพร สีแดง 341,670 หลอด
- ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาดมสมุนไพร สีม่วง 341,670 หลอด
- ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาดมสมุนไพร สีเหลือง 336,805 หลอด
- ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาดมสมุนไพร สีส้ม 341,228 หลอด
- ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาดมสมุนไพร สีเทา 344,308 หลอด
- ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาดมสมุนไพร สีขาว 199,890 หลอด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง
จากการสืบสวนเพิ่มเติมพบว่า ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังกล่าว มีการขออนุญาตผลิตในโรงงานพื้นที่ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ แต่มีการลักลอบผลิตในสถานที่อื่น นอกเหนือจากที่ได้ขออนุญาตกับ อย. จึงเข้าข่ายผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอม และผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยไม่ได้รับอนุญาต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง
ขอบคุณข้อมูลจาก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค