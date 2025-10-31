HILIGHT
เจอป้ายร้านค้าแบบนี้มีงง ! ใช้เงินสดถูกกว่า คนละครึ่งพลัส ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์รัว ๆ

          ร้านค้าติดป้าย "เงินสด 159 คนละครึ่ง 169" จุดกระแสโซเชียลเดือด ชาวเน็ตถามหาเหตุผล ส่วนต่าง 10 บาทมาจากไหน ด้านโฆษกรัฐสั่งเตือนแรงต้องขายราคาเดียว ไม่งั้นโดนทั้งปรับทั้งตัดสิทธิ
          เพจเฟซบุ๊กชื่อดัง อนุวัต จัดให้ โพสต์ภาพจากร้านค้าแห่งหนึ่งที่ขึ้นป้ายราคาสุดแปลก "เงินสด 159 คนละครึ่ง 169" พร้อมแคปชันตั้งคำถามแบบตรงไปตรงมา "31/10/68 ทำไมราคา ไม่เท่ากันละครับ คุณร้านค้าจ๋า  ส่วนต่างคนละครึ่งพลัส 10 บาท คือ ค่าอะไร" 

ใช้เงินสดถูกกว่า คนละครึ่งพลัส
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก อนุวัต จัดให้

          หลังภาพถูกเผยแพร่ โลกออนไลน์ก็แทบแตก ชาวเน็ตหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ถล่มแบบไม่ยั้ง บ้างแซวว่า คนละครึ่งแต่แม่ค้าขึ้นราคา, บ้างเหน็บว่า คนละครึ่งพลัสนี่หมายถึงบวกอีกสิบเหรอ และบางคนก็แสดงความไม่พอใจ เพราะมองว่าร้านค้าได้ประโยชน์ทั้งจากโครงการและลูกค้า แต่กลับคิดราคาแพงกว่าเดิม เช่น ทั้งที่รัฐช่วยครึ่ง ยังบวกเพิ่มอีก โคตรเอาเปรียบ!

          อีกหลายเสียงยืนยันว่าไม่ได้เกิดแค่ร้านเดียว หลายพื้นที่เจอแบบเดียวกัน เช่น แถวบ้านก็มีทุกร้านแบบนี้เลย, เมื่อวานไปซื้อของ มาม่าจาก 65 ขึ้นเป็น 79 บาท, สบู่เคยซื้อ 50 ตอนนี้ขึ้น 60 บาท

          อย่างไรก็ตาม ตามหลักเกณฑ์ของโครงการคนละครึ่งพลัส ร้านค้าจะต้องจำหน่ายสินค้าราคาปกติ ไม่ได้สิทธิปรับราคาหรือเรียกเก็บเพิ่มจากผู้ใช้สิทธิ การบวกส่วนต่างอาจเข้าข่ายผิดเงื่อนไข ซึ่งหลายฝ่ายมองว่านอกจากทำให้ลูกค้าเสียความรู้สึก ยังบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อโครงการภาครัฐที่ตั้งใจช่วยประชาชนในภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง

ใช้เงินสดถูกกว่า คนละครึ่งพลัส
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

          ขณะที่ รัฐบาลยืนยันเข้ม ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส ต้องขายสินค้าในราคาเดียวกันทั้งเงินสดและสิทธิ์โครงการ ห้ามขึ้นราคาโดยอ้างเหตุเรื่องภาษี ส่วนที่กระทรวงพาณิชย์ตรวจพบร้านค้ารายย่อยทำผิดได้สั่งถอดป้ายราคาและตักเตือนแล้ว 

          พร้อมย้ำอีกรอบว่าหากร้านค้าคนละครึ่งพลัสฝ่าฝืนซ้ำ จะถูกดำเนินคดีและตัดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอื่นของรัฐ โดยมีโทษปรับสูงสุด 140,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 7 ปี และเปิดสายด่วน 1569 ให้ประชาชนแจ้งเบาะแสกรณีขายเกินราคาทันที
 

ข่าวคนละครึ่งพลัส ที่เกี่ยวข้องล่าสุด


- เฉลยแล้ว คนละครึ่งพลัส ประชาชนได้รับสิทธินำไปใช้ซื้อของที่ เซเว่น อีเลฟเว่น ได้ไหม !? 
- คนละครึ่งพลัส ขึ้นแบบนี้ในเป๋าตัง แปลว่าอะไร หลังเริ่มใช้งานอย่างเป็นทางการแล้ว
- คนละครึ่งพลัส ซื้อหวยผ่านเป๋าตัง ได้หรือไม่ หลังจากใช้แอปฯ เดียวกันเป๊ะ 
- สแกนจ่ายคนละครึ่งพลัส ไม่ได้ ทั้งที่ QR Code คนอื่นใช้ได้หมด แก้ได้ 3 วิธีนี้ 
- เตือน ! คนละครึ่งพลัส ใครใช้ผิดวิธีระวังเจอโทษหนัก เปิดเงื่อนไขห้ามซื้อสินค้า - บริการใดบ้าง

ขอบคุณภาพจาก : เฟซบุ๊ก อนุวัต จัดให้

31 ตุลาคม 2568
