ร้านหมูกระทะดัง เจอดราม่าให้สแกนคนละครึ่งพลัสก่อน สุดท้ายของไม่มี เสียตังค์ฟรีไหม ?

          ร้านหมูกระทะดัง เจอดราม่าให้สแกนคนละครึ่งพลัสก่อน สุดท้ายของไม่มี ลูกค้าเสียเงินฟรีไหม ? ล่าสุดชี้แจงแล้ว ชาวเน็ตแนะวิธีรับมือ



อิ่มสุขหมูกระทะ

          วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง มีการโพสต์ประสบการณ์การใช้เงินจากคนละครึ่งพลัส ที่ร้านหมูกระทะแห่งหนึ่ง โดยทางร้านให้สแกนจ่ายก่อน สุดท้ายของไม่มีให้กิน จนลูกค้าเสียความรู้สึก แบบนี้เสียเงินฟรีไหม ?

อิ่มสุขหมูกระทะ

          ต่อมา เฟซบุ๊ก อิ่มสุข บุฟเฟ่ต์หมูกระทะโคราช โพสต์ชี้แจง สรุปได้ว่า ทางร้านต้องขออภัยลูกค้าเนื่องจากการเตรียมรับมือลูกค้าทำไม่ทัน แม้มีพนักงาน 30-40 คนก็ไม่พอ ทั้งที่ร้านมีการเติมของตลอด ส่วนการที่ให้สแกนจ่ายก่อน เพราะว่า การใช้สิทธิคนละครึ่งทำได้ค่อนข้างช้า เสียเวลากับลูกค้ารายอื่นในการเช็กบิล แต่ตอนนี้ทางร้านได้แก้ไขปัญหา และจะปรับปรุงให้มันดีกว่าเดิม




อิ่มสุขหมูกระทะ

          ด้านลูกค้า ต่างเข้ามาแนะนำวิธีการจัดการว่า ควรจำกัดลูกค้าเพื่อไม่ได้เกิดปัญหาคนมาถล่มร้าน เพราะนโยบายคนละครึ่ง เป็นนโยบายหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นยอดขาย แต่ถ้ากระตุ้นมากไป แล้วร้านรับมือไม่ไหว จะกลายเป็นเสียชื่อเสียงแทน



อิ่มสุขหมูกระทะ

อิ่มสุขหมูกระทะ

อิ่มสุขหมูกระทะ










ร้านหมูกระทะดัง เจอดราม่าให้สแกนคนละครึ่งพลัสก่อน สุดท้ายของไม่มี เสียตังค์ฟรีไหม ? โพสต์เมื่อ 31 ตุลาคม 2568 เวลา 20:29:19 1,468 อ่าน
