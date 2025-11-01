ภาพกลุ่มเพื่อน 6 คน ถายเซลฟี่ตอนไปเดินป่า กลายเป็นภาพชวนขนลุก เมื่อสังเกตเห็นมีหน้าคนที่ 7 โผล่มาจากไหน
ภาพจาก Reddit
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ LADbible ได้เผยแพร่ภาพถ่ายจากผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นกลุ่มเพื่อนจำนวน 6 คน กำลังถ่ายภาพเซลฟี่ร่วมกัน แต่ปรากฏว่าภาพนี้กลับกลายเป็นภาพชวนขนลุก เมื่อมีคนสังเกตเห็นว่ามี "คนที่ 7" โผล่อยู่ในภาพถ่ายด้วย
ภาพถ่ายนี้ถูกนำมาโพสต์ผ่านทางชุมชนออนไลน์ Reddit เมื่อปีที่ผ่านมา ก่อนที่จะเพิ่งถูกนำกลับมาแชร์ใหม่ จนกลายเป็นไวรัลเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยภาพถ่ายดังกล่าวถ่ายขึ้นขณะที่กลุ่มเพื่อน 6 คนไปเที่ยวเดินป่าในประเทศชิลี ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นภาพถ่ายกลุ่มเพื่อนแบบทั่ว ๆ ไป จนกระทั่งลองสังเกตใหม่อีกครั้ง ถึงกับต้องขยี้ตาซ้ำ
ภาพจาก Reddit
ผู้โพสต์ภาพเขียนข้อความระบุว่า "เพื่อนของฉันคนหนึ่งส่งรูปถ่ายกลุ่มเพื่อนของเขาในชิลีมาให้" จากภาพจะเห็นว่า มีผู้ชาย 2 คนยืนอยู่ด้านหลัง มีคนหนึ่งยกมือชู 2 นิ้ว ส่วนด้านหน้าเป็นผู้หญิง 4 คน ทั้งหมดกำลังยิ้มให้กล้องอย่างมีความสุข ขณะที่ด้านหลังของพวกเขาเป็นทิวทัศน์ต้นไม้สีเขียว และมีกลุ่มนักเดินป่าคนอื่น ๆ
อย่างไรก็ดี เมื่อสังเกตที่บริเวณมุมซ้ายล่างของภาพ หลายคนต่างพากันขนลุกเกรียวไปตาม ๆ กัน ตรงระหว่างศีรษะของผู้หญิงที่อยู่ริมสุดและคนถัดมา ปรากฏว่ามีภาพลักษณะคล้ายกับใบหน้าของ "คนอีกคนหนึ่ง" แทรกอยู่ และกำลังมองมาที่กล้องเช่นเดียวกัน
ภาพจาก Reddit
ผู้ใช้โซเชียลมีเดียต่างรู้สึกประหลาดใจและหวาดกลัว เข้าไปแสดงความคิดเห็นกล่าวว่า
"ตอนแรกก็คิดว่ารูปธรรมดา แต่พอสังเกตเห็นเท่านั้น ขนลุกมาก"
"มันดูน่ากลัวจริง ๆ ขนาดฉันไม่เชื่อเรื่องลี้ลับ"
"ฉันถึงกับต้องเข้าไปซ่อนใต้ผ้าห่ม"
"เหมือนจะมีพลังงานบางอย่างอยู่ตรงนั้น"
ทั้งนี้ ผู้คนอีกส่วนพยายามหาคำอธิบายสิ่งที่ดูเหมือนใบหน้าคน โดยกล่าวว่า "อาจจะเป็นแค่เงาและแสงตกกระทบ จนเกิดเป็นภาพลวงตาเพียงเท่านั้น" และ "อาจจะเป็นแจ็กเก็ตของผู้ชายด้านหลังที่ยับยู่ยี่ หรือเป็นส่วนของผมของผู้หญิง 2 คนก็เป็นได้"
ขอบคุณข้อมูลจาก LADbible