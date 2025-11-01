HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ภาพกลุ่มเพื่อน 6 คนไปเดินป่า ทำขนลุกเกรียว เมื่อสังเกตเห็นมีหน้า "คนที่ 7" โผล่มา

          ภาพกลุ่มเพื่อน 6 คน ถายเซลฟี่ตอนไปเดินป่า กลายเป็นภาพชวนขนลุก เมื่อสังเกตเห็นมีหน้าคนที่ 7 โผล่มาจากไหน 

ภาพจาก Reddit

          เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ LADbible ได้เผยแพร่ภาพถ่ายจากผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นกลุ่มเพื่อนจำนวน 6 คน กำลังถ่ายภาพเซลฟี่ร่วมกัน แต่ปรากฏว่าภาพนี้กลับกลายเป็นภาพชวนขนลุก เมื่อมีคนสังเกตเห็นว่ามี "คนที่ 7" โผล่อยู่ในภาพถ่ายด้วย  

          ภาพถ่ายนี้ถูกนำมาโพสต์ผ่านทางชุมชนออนไลน์ Reddit เมื่อปีที่ผ่านมา ก่อนที่จะเพิ่งถูกนำกลับมาแชร์ใหม่ จนกลายเป็นไวรัลเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยภาพถ่ายดังกล่าวถ่ายขึ้นขณะที่กลุ่มเพื่อน 6 คนไปเที่ยวเดินป่าในประเทศชิลี ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นภาพถ่ายกลุ่มเพื่อนแบบทั่ว ๆ ไป จนกระทั่งลองสังเกตใหม่อีกครั้ง ถึงกับต้องขยี้ตาซ้ำ 

ภาพหลอน กลุ่มเพื่อน 6 คนไปเดินป่า
ภาพจาก Reddit

          ผู้โพสต์ภาพเขียนข้อความระบุว่า "เพื่อนของฉันคนหนึ่งส่งรูปถ่ายกลุ่มเพื่อนของเขาในชิลีมาให้" จากภาพจะเห็นว่า มีผู้ชาย 2 คนยืนอยู่ด้านหลัง มีคนหนึ่งยกมือชู 2 นิ้ว ส่วนด้านหน้าเป็นผู้หญิง 4 คน ทั้งหมดกำลังยิ้มให้กล้องอย่างมีความสุข ขณะที่ด้านหลังของพวกเขาเป็นทิวทัศน์ต้นไม้สีเขียว และมีกลุ่มนักเดินป่าคนอื่น ๆ  

          อย่างไรก็ดี เมื่อสังเกตที่บริเวณมุมซ้ายล่างของภาพ หลายคนต่างพากันขนลุกเกรียวไปตาม ๆ กัน ตรงระหว่างศีรษะของผู้หญิงที่อยู่ริมสุดและคนถัดมา ปรากฏว่ามีภาพลักษณะคล้ายกับใบหน้าของ "คนอีกคนหนึ่ง" แทรกอยู่ และกำลังมองมาที่กล้องเช่นเดียวกัน 

ภาพหลอน กลุ่มเพื่อน 6 คนไปเดินป่า
ภาพจาก Reddit

          ผู้ใช้โซเชียลมีเดียต่างรู้สึกประหลาดใจและหวาดกลัว เข้าไปแสดงความคิดเห็นกล่าวว่า
          "ตอนแรกก็คิดว่ารูปธรรมดา แต่พอสังเกตเห็นเท่านั้น ขนลุกมาก" 
          "มันดูน่ากลัวจริง ๆ ขนาดฉันไม่เชื่อเรื่องลี้ลับ"
          "ฉันถึงกับต้องเข้าไปซ่อนใต้ผ้าห่ม" 
          "เหมือนจะมีพลังงานบางอย่างอยู่ตรงนั้น"

          ทั้งนี้ ผู้คนอีกส่วนพยายามหาคำอธิบายสิ่งที่ดูเหมือนใบหน้าคน โดยกล่าวว่า "อาจจะเป็นแค่เงาและแสงตกกระทบ จนเกิดเป็นภาพลวงตาเพียงเท่านั้น" และ "อาจจะเป็นแจ็กเก็ตของผู้ชายด้านหลังที่ยับยู่ยี่ หรือเป็นส่วนของผมของผู้หญิง 2 คนก็เป็นได้"  

ขอบคุณข้อมูลจาก LADbible


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ภาพกลุ่มเพื่อน 6 คนไปเดินป่า ทำขนลุกเกรียว เมื่อสังเกตเห็นมีหน้า "คนที่ 7" โผล่มา อัปเดตล่าสุด 1 พฤศจิกายน 2568 เวลา 14:01:50
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง ติดริบบิ้นไว้อาลัย ปฏิทินวันหยุด 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีทําโบดํา ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ถาม-ตอบคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คนละครึ่งพลัสใช้ยังไง แต่งกายไว้ทุกข์ แรร์เอิร์ธ คืออะไร
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย