HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

หนุ่มไปเที่ยวจีน ใส่หมวกเขียว เจอแนะนำให้ถอดออก ก่อนรู้ความหมายไม่ดี

          หนุ่มไปเที่ยวจีน ใส่หมวกเขียว เจอแนะนำให้ถอดออก ก่อนรู้ความหมายไม่ดีของที่นี่ ทำเอาคนที่นี่มักมีอารมณ์เสมอ

เที่ยวจีน ใส่หมวกเขียว เจอคนจีนเตือน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chalita Pong

          วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก Chalita Pong มีการโพสต์เล่าประสบการณ์การเที่ยวประเทศจีน ณ เมืองหลวงปักกิ่ง พร้อมกับแต่งตัวสวมหมวกสีเขียว ทว่ากลับมีคนจีนที่อยู่ในที่พักเดียวกัน แนะนำว่า อย่าใส่ เพราะมันมีความหมายไม่ค่อยดี หมายถึง เมียมีชู้

เที่ยวจีน ใส่หมวกเขียว เจอคนจีนเตือน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chalita Pong

          สุดท้ายเจ้าตัวก็เลยไม่ใส่ แม้จะงงกับเรื่องนี้ก็ตาม ก่อนที่จะมีคนเข้ามาอธิบายเพิ่มเติมว่า เรื่องนี้เป็นความเชื่อของคนจีน เช่น ถ้าหากมีแฟนสวมหมวกสีเขียวให้ แสดงว่า ถูกสวมเขาแล้ว ดังนั้นเวลาคนจีนเห็นเรื่องหมวกเขียวมักจะแค้นมาก เพราะรู้ว่าคนของตัวเองมีชู้ เป็นลางไม่ดี

เที่ยวจีน ใส่หมวกเขียว เจอคนจีนเตือน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chalita Pong



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หนุ่มไปเที่ยวจีน ใส่หมวกเขียว เจอแนะนำให้ถอดออก ก่อนรู้ความหมายไม่ดี โพสต์เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2568 เวลา 14:25:33
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง ติดริบบิ้นไว้อาลัย ปฏิทินวันหยุด 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีทําโบดํา ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ถาม-ตอบคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คนละครึ่งพลัสใช้ยังไง แต่งกายไว้ทุกข์ แรร์เอิร์ธ คืออะไร
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย