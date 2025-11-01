หนุ่มไปเที่ยวจีน ใส่หมวกเขียว เจอแนะนำให้ถอดออก ก่อนรู้ความหมายไม่ดี

หนุ่มไปเที่ยวจีน ใส่หมวกเขียว เจอแนะนำให้ถอดออก ก่อนรู้ความหมายไม่ดีของที่นี่ ทำเอาคนที่นี่มักมีอารมณ์เสมอ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก Chalita Pong มีการโพสต์เล่าประสบการณ์การเที่ยวประเทศจีน ณ เมืองหลวงปักกิ่ง พร้อมกับแต่งตัวสวมหมวกสีเขียว ทว่ากลับมีคนจีนที่อยู่ในที่พักเดียวกัน แนะนำว่า อย่าใส่ เพราะมันมีความหมายไม่ค่อยดี หมายถึง เมียมีชู้
สุดท้ายเจ้าตัวก็เลยไม่ใส่ แม้จะงงกับเรื่องนี้ก็ตาม ก่อนที่จะมีคนเข้ามาอธิบายเพิ่มเติมว่า เรื่องนี้เป็นความเชื่อของคนจีน เช่น ถ้าหากมีแฟนสวมหมวกสีเขียวให้ แสดงว่า ถูกสวมเขาแล้ว ดังนั้นเวลาคนจีนเห็นเรื่องหมวกเขียวมักจะแค้นมาก เพราะรู้ว่าคนของตัวเองมีชู้ เป็นลางไม่ดี
