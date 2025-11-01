ร้านสเต๊กชื่อดัง ประกาศปิดกิจการ 31 ธ.ค. 68 ลูกค้าเสียดาย อร่อย แต่มีปัญหาอย่างเดียว

ร้านสเต๊กชื่อดัง ประกาศปิดกิจการสิ้นปีนี้ พร้อมจัดโปรโมชั่นหนัก ๆ ลูกค้าต่างเสียดาย อร่อย แต่เสียอย่างเดียว ทำให้ไม่ได้ไปกินบ่อย
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก Arlek Steakhouse and Churrascaria ร้านสเต๊กชื่อดัง ใน อ.เมือง จ.นนทบุรี มีการโพสต์ประกาศปิดกิจการในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมจัดโปรโมชั่นบุฟเฟต์ 700 บาทส่งท้าย เป็นโปรฯ ปิดร้าน ลดสูงสุด 50% มีรายละเอียดดังนี้
ถึงลูกค้าทุกท่านที่รัก Arlek Steakhouse ตลอดมา เราขอแจ้งให้ทราบว่าร้านเราจะเปิดให้บริการถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นวันสุดท้าย
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทีมงานขอขอบพระคุณทุกการสนับสนุน ทุกรอยยิ้ม และทุกความทรงจำดี ๆ ที่เกิดขึ้นบนโต๊ะอาหารของเรา เพื่อให้ทุกท่านได้มาสัมผัสประสบการณ์ Churrasco สไตล์บราซิลแท้ ๆ และเมนูโปรดอีกครั้ง ก่อนที่เราจะกล่าวคำอำลา เราขอมอบ "โปรโมชั่นอำลา" ให้ทุกท่านค่ะ
ด้านชาวเน็ตต่างชื่นชมว่า ร้านนี้ทำอาหารอร่อย แต่ติดปัญหาข้อเดียวคือ ทำเลไกลมาก ทำให้ไปไม่สะดวก
