ร้านสเต๊กชื่อดัง ประกาศปิดกิจการ 31 ธ.ค. 68 ลูกค้าเสียดาย อร่อย แต่มีปัญหาอย่างเดียว

          ร้านสเต๊กชื่อดัง ประกาศปิดกิจการสิ้นปีนี้ พร้อมจัดโปรโมชั่นหนัก ๆ ลูกค้าต่างเสียดาย อร่อย แต่เสียอย่างเดียว ทำให้ไม่ได้ไปกินบ่อย

ร้านสเต๊กชื่อดัง ประกาศปิดกิจการ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Arlek Steakhouse and Churrascaria

          วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก Arlek Steakhouse and Churrascaria ร้านสเต๊กชื่อดัง ใน อ.เมือง จ.นนทบุรี มีการโพสต์ประกาศปิดกิจการในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมจัดโปรโมชั่นบุฟเฟต์ 700 บาทส่งท้าย เป็นโปรฯ ปิดร้าน ลดสูงสุด 50% มีรายละเอียดดังนี้

ร้านสเต๊กชื่อดัง ประกาศปิดกิจการ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Arlek Steakhouse and Churrascaria

          ถึงลูกค้าทุกท่านที่รัก Arlek Steakhouse ตลอดมา เราขอแจ้งให้ทราบว่าร้านเราจะเปิดให้บริการถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นวันสุดท้าย

ร้านสเต๊กชื่อดัง ประกาศปิดกิจการ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Arlek Steakhouse and Churrascaria

          ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทีมงานขอขอบพระคุณทุกการสนับสนุน ทุกรอยยิ้ม และทุกความทรงจำดี ๆ ที่เกิดขึ้นบนโต๊ะอาหารของเรา เพื่อให้ทุกท่านได้มาสัมผัสประสบการณ์ Churrasco สไตล์บราซิลแท้ ๆ และเมนูโปรดอีกครั้ง ก่อนที่เราจะกล่าวคำอำลา เราขอมอบ "โปรโมชั่นอำลา" ให้ทุกท่านค่ะ

          ด้านชาวเน็ตต่างชื่นชมว่า ร้านนี้ทำอาหารอร่อย แต่ติดปัญหาข้อเดียวคือ ทำเลไกลมาก ทำให้ไปไม่สะดวก

ร้านสเต๊กชื่อดัง ประกาศปิดกิจการ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Arlek Steakhouse and Churrascaria

ร้านสเต๊กชื่อดัง ประกาศปิดกิจการ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Arlek Steakhouse and Churrascaria

ร้านสเต๊กชื่อดัง ประกาศปิดกิจการ 31 ธ.ค. 68 ลูกค้าเสียดาย อร่อย แต่มีปัญหาอย่างเดียว โพสต์เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2568 เวลา 16:42:38 7,954 อ่าน
