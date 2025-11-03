วิธีตรวจรายชื่อสมาชิกพรรคการเมืองผ่านระบบออนไลน์ของ กกต. ตรวจง่าย รู้ผลทันที พร้อมเตือนระวังชื่อโผล่ในพรรคการเมืองแบบไม่รู้ตัว
ก่อนการเลือกตั้งหลายครั้งพบว่ามีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่รู้สึกงุนงง เมื่อเข้าไปตรวจพบชื่อของตนเองถูกลงทะเบียนเป็นสมาชิกพรรคการเมืองโดยไม่สมัครใจ ซึ่งสร้างความกังวลด้านสิทธิของผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่างยิ่ง ในวันนี้จึงมีวิธีตรวจสอบอย่างเป็นทางการผ่านระบบออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยและความโปร่งใสมาฝาก
จากกรณีที่มีประเด็นข่าวในโซเชียลระบุว่า ตนเองเข้าไปเช็กในเว็บไซต์ตรวจสมาชิกพรรคการเมือง แล้วพบว่าชื่อตัวเองถูกระบุเป็นสมาชิกพรรคบางพรรค ทั้งที่ไม่เคยสมัครหรือรู้จักมาก่อน ทำให้หลายคนเริ่มให้ความสนใจและอยากรู้ว่า จะตรวจสมาชิกพรรคการเมืองได้อย่างไร ซึ่งวันนี้กระปุกดอทคอม มีคำแนะนำมาฝาก
วิธีตรวจสมาชิกพรรคการเมือง มีชื่อหรือไม่
1. เข้าเว็บบริการ "ตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง" ที่ party.ect.go.th
2. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
3. กดปุ่ม "ตรวจสอบ" ระบบจะดึงข้อมูลว่ามีชื่อของคุณอยู่ในฐานข้อมูลสมาชิกพรรคใด ๆ หรือไม่
4. หากพบชื่อ คุณสามารถยื่นขอเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสถานะได้ตามกฎหมาย
หากคุณสงสัยว่าอาจมีชื่อของคุณอยู่ในระบบโดยไม่ได้สมัคร อย่ารอช้า เข้าเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตรวจสมาชิกพรรคการเมือง ว่าตัวเองมีชื่อหรือไม่ หากพบความไม่ถูกต้องให้รีบดำเนินการแก้ไขทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในอนาคตค่ะ