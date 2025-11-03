HILIGHT
คุณดาว นางงาม แจงเงิน 2 แสนที่จ่ายไปคือค่าอะไร ในสลิปบอกชัด โดนไล่ต้อนจนมุม

 
ภาพจาก โหนกระแส

          จากกรณีที่มีการแฉนางงามจังหวัดดังเป็นมือที่สาม แถมมีแชตคุยลึกแรง แถมภรรยายังเห็นนางงามอยู่ในรถสามีนานถึง 30 นาที ไม่รู้ว่าทำอะไร มีหลักฐานเป็นวงจรปิดชัด

          อ่านข่าว : ฉาว ! แฉนางงามจังหวัดดัง แย่งสามีชาวบ้าน เปิดแชตคุยลึกแรง วันหยุดยังไม่พัก

          วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 คุณดาว นางงามที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นมือที่สาม ให้สัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์ชี้แจงผ่านรายการโหนกระแสว่า สาเหตุที่ตนเข้าไปอยู่ในรถฝ่ายชาย เป็นเพราะวันนั้นตนทำงานกลางคืน และมีเพื่อนอยู่ในรถด้วย ส่วนเรื่องระยะเวลา ตนไม่แน่ใจว่ามีการพูดคุยอะไรบ้าง ไม่มีการทำอนาจารในรถ

ภาพจาก โหนกระแส

          หลังจากนั้น ตนก็รีบกลับบ้านหลังฝ่ายชายมีปัญหากับภรรยา (คุณติ๊กที่มารายการ) ไม่ได้อยู่เคลียร์กันว่าไม่มีอะไร เพราะฝ่ายชายขอให้กลับ

          ตนยืนยันว่า ตนไม่ได้มีอะไรกับฝ่ายชาย แม้ในแชตจะมีข้อความเชิง 18+ ก็ตาม

          เรื่องการโอนเงินให้คุณติ๊ก 2 แสนบาท คุณดาวตอบอย่างอ้อมแอ้ม จนคุณติ๊กเปิดข้อความในสลิปว่า "เป็นเงินค่าขอโทษมาตา (ลูกสาว)" พร้อมกันนั้น ทางฝั่งผู้ร่วมรายการก็ไล่บี้คุณดาว เปิดแชตเปิดข้อเท็จจริง อธิบายเพิ่มว่า คุณติ๊กเห็นแชตที่เรียกลูกสาวไม่ดี มีคำว่า เฮียนำหน้า โมโหที่ฝ่ายชายพาเด็กไปฉีดวัคซีน ทางคุณดาวก็ให้เงินขอโทษตามที่เห็น

ภาพจาก โหนกระแส

ภาพจาก โหนกระแส


คุณดาว นางงาม แจงเงิน 2 แสนที่จ่ายไปคือค่าอะไร ในสลิปบอกชัด โดนไล่ต้อนจนมุม โพสต์เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2568 เวลา 15:17:57 3,736 อ่าน
