คู่รักนอนโรงแรม 4 ดาว ตื่นมาช็อกกลางดึก เจอชายร่างใหญ่ ถอดเสื้อยืนปลายเตียง

ประสบการณ์ช็อก คู่รักนอนโรงแรม 4 ดาว ตื่นมากลางดึก เจอชายถอดเสื้อยืนปลายเตียง ตกใจสุดชีวิต ฟังโรงแรมอธิบายยิ่งอึ้ง
ภาพจาก Weibo
ภาพจาก Weibo
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ Sin Chew รายงานว่า มีคู่รักคู่หนึ่งเผชิญเหตุการณ์สุดช็อก ขณะเช็กอินเข้าพักในโรงแรมระดับ 4 ดาวในประเทศจีน เมื่อตื่นมากลางดึกเจอชายแปลกหน้ายืนถอดเสื้ออยู่ที่ปลายเตียง เรื่องราวนี้จึงกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงร้อนแรงบนสังคมออนไลน์
รายงานเผยว่า คู่รักดังกล่าวได้เข้าพักที่โรงแรมหรูแห่งหนึ่งในเขตหวู่เจียง เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ทางตะวันออกของจีน กระทั่งในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันที่ 28 ตุลาคม ที่ผ่านมา ขณะที่กำลังนอนหลับ อยู่ ๆ สามีก็ถูกภรรยาปลุกขึ้นมาอย่างกะทันหัน ภายหลังจากเธอตื่นมาพบว่ามีชายแปลกหน้าร่างใหญ่อยู่ในสภาพถอดเสื้อยืนอยู่ที่ปลายเตียง และกำลังจ้องมองมาที่ทั้งคู่
ทั้งคู่ตกใจกลัวสุดขีด ก่อนที่จะตั้งสติและรีบโทรศัพท์แจ้งไปยังแผนกต้อนรับและบริการลูกค้าของทางโรงแรมทันที แต่ในตอนนั้นไม่สามารถติดต่อได้ แม้ว่าจะพยายามอยู่นานถึง 4-5 ครั้ง ทั้งสองจึงตัดสินใจโทรศัพท์แจ้งตำรวจ
ต่อมาภายหลังจากเจ้าหน้าที่มาถึงและดำเนินการตรวจสอบ ทางโรงแรมได้ชี้แจงว่า ชายที่บุกรุกเข้าไปในห้องนั้นเป็นแขกผู้เข้าพักที่อยู่ห้องถัดไป โดยพนักงานต้อนรับของโรงแรมได้ให้กุญแจห้องผิด จึงทำให้เขาเข้าห้องผิด
ทั้งนี้ ทางโรงแรมยังยอมรับด้วยว่า ระบบล็อกห้องดังกล่าวมีปัญหา จึงไม่มีสัญญาณเตือนใด ๆ โดยในคืนนั้น ทางโรงแรมแจ้งว่าจะคืนเงินค่าห้องพักและเปลี่ยนห้องให้ แต่พวกเขาปฏิเสธและรู้สึกหวาดกลัวเกินกว่าที่จะพักที่นั่นต่อ คิดว่าเรื่องแบบนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นที่โรงแรมระดับไฮเอนด์แบบนี้
หลังจากได้ฟังคำอธิบายของทางโรงแรมทั้งหมด ทางคู่สามีภรรยารู้สึกไม่สบายใจ พร้อมทั้งตั้งคำถามถึงระเบียบวินัยในการทำงาน และมาตรฐานความปลอดภัยของโรงแรมระดับ 4 ดาว ทั้งนี้ หากคนที่กำลังนอนอยู่ในนั้นไม่ใช่พวกเขา แต่เป็นหญิงสาวที่เข้าพักเพียงลำพัง สถานการณ์นี้จะยิ่งน่าตกใจมากแค่ไหน
ทางสื่อท้องถิ่นพยายามติดต่อไปสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ทางพนักงานโรงแรมแจ้งว่าไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ และย้ำหลายครั้งว่าได้ตกลงกับผู้ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
หลังจากเหตุการณ์นี้ถูกเปิดเผยบนโลกออนไลน์ก็ได้กลายเป็นประเด็นร้อนบน Weibo อย่างรวดเร็ว ชาวเน็ตต่างตกใจไปตาม ๆ กัน กล่าวว่า "คิดแล้วสยอง", "เขาเข้าไปในโรงแรมในสภาพนั้นเลยเหรอ ?", "ระบบความปลอดภัยของโรงแรมต่ำมาก", "ดูเหมือนว่าเขาจะเมาด้วย น่ากลัวมาก !", "ไม่อยากนึกภาพ ถ้าเป็นผู้หญิงพักคนเดียว"
ขอบคุณข้อมูลจาก Sin Chew