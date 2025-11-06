HILIGHT
ชาวบ้านขับไล่เจ้าอาวาส วีรกรรมสุดทนเพียบ ทั้งเหล้า-ผู้หญิง เจ้าตัวโต้อีกมุม ยิ่งชวนเดือดซ้ำ

          ชาวบ้านรวมตัวไล่เจ้าอาวาสวัดอุดมมงคล หลังพบพฤติกรรมฉาว ดื่มเหล้า ฉันก้อยยามค่ำ และพาผู้หญิงเข้ากุฏิ คาใจเงินวัดหลายแสนหาย

เจ้าอาวาสวัดอุดมมงคลพฤติกรรมฉาว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตระเวณข่าวอุดรออนไลน์

          วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ข่าวช่อง 3 รายงานว่า เกิดเหตุการณ์ที่ชาวบ้านพากันมารวมตัวที่วัดอุดมมงคล บ้านไชยวาน หมู่ 3 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี หลังจากไม่พอใจพฤติกรรมของเจ้าอาวาส จึงออกมาเรียกร้องและกดดันให้เจ้าอาวาสย้ายไปจำวัดที่อื่น โดยมีตำรวจและเจ้าคณะตำบลหนองหลัก เดินทางมาร่วมรับฟังด้วย

          ชาวบ้านเปิดเผยว่า เคยเห็นเจ้าอาวาสฉันก้อยในช่วงค่ำ ดื่มสุราภายในกุฏิจนเมาหนักและไปสวดงานศพไม่ไหว มีชาวบ้านถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน นอกจากนี้ยังพาผู้หญิงเข้ากุฏิ เมาแล้วถือมีดไล่ทำร้ายชาวบ้าน รวมถึงเรื่องเงินกฐินที่ไม่โปร่งใส จากเงินหลายแสนบาทเหลือเพียง 3,000 บาท เพราะเจ้าอาวาสนำไปใช้ส่วนตัว จึงอยากให้ย้ายออกจากพื้นที่ทันที เพราะให้โอกาสมาแล้วหลายครั้งแต่ไม่ยอมไป ทำให้ชาวบ้านไม่ยอมใส่บาตร ส่งผลให้พระอีก 4 รูปในวัดได้รับความเดือดร้อนไม่มีข้าวฉัน

เจ้าอาวาสวัดอุดมมงคลพฤติกรรมฉาว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตระเวณข่าวอุดรออนไลน์

          ด้าน พระนิพนธ์ ยอมรับว่า ดื่มแอลกอฮอล์จริง แต่ดื่มแค่ 2 แก้ว อ้างว่าพระรูปอื่นเป็นผู้นำมาให้ดื่ม และไม่รู้ว่าเป็นเหล้า เพราะขณะนั้นมีอาการไม่สบาย อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านยืนยันว่าเป็นเหล้าแน่นอน

          ต่อมา เจ้าคณะตำบล จึงให้ชาวบ้านลงมติ ปรากฏว่าทุกคนยกมือเห็นด้วยให้เจ้าอาวาสย้ายออก สุดท้ายเจ้าอาวาสยอมรับว่าจะย้ายไปจำวัดที่อื่น โดยขอเวลาภายใน 10 วันนับจากวันนี้ ขณะที่ชาวบ้านระบุชัดว่า หากครบกำหนดแล้วยังไม่ย้ายออกจะรวมตัวกันไปล้อมกุฏิอย่างแน่นอน


ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวช่อง 3 

