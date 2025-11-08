HILIGHT
แอร์ฯ สาวโวย ถูกไล่ออกหลังเซ็นสัญญา 1 วัน เหตุหยิบน้ำจากเลาจน์ VIP แต่โดนทัวร์เอง

 
             แอร์ฯ สาวโวย ถูกไล่ออกหลังเซ็นสัญญาได้ 1 วัน แค่เพราะหยิบน้ำไปจากเลาจน์วีไอพี ลั่นหยิบแค่ไม่กี่ขวด ทำไมต้องไล่ออก ซ้ำไม่มีใครบอกอะไร สุดท้ายเจอทัวร์เสียงแตก 
แอร์โฮสเตส

               วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์มาเธอร์ชิป รายงานว่า สาวจีนรายหนึ่งออกมาโพสต์โวยเรื่องที่ถูกไล่ออกจากงาน หลังเซ็นสัญญาเป็นแอร์โฮสเตสของสายการบินดังได้เพียง 1 วัน เพียงเพราะเธอหยิบขวดน้ำดื่มไปจากเลาจน์วีไอพีของโรงแรมไปแค่ไม่กี่ขวด เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลายมาเป็นไวรัลเสียงแตก ที่มีผู้คนเข้ามาถกเถียงกันมากมาย 

               โดยสาวที่ใช้นามแฝงว่า เขอเข่อเจี้ยง โพสต์ผ่านเสี่ยวหงชู ชุมชนออนไลน์ดังของจีนว่า เธอเคยคิดว่าการได้รับข้อเสนองานจากสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ คือจุดสูงสุดในชีวิต จนกระทั่งได้สัมผัสกับความอัปยศอดสู และเผชิญความเย็นชาจากบริษัท ในฐานะเด็กสาวที่ใฝ่ฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสมาตั้งแต่เด็ก เธอใช้เวลาเตรียมตัว 1 ปีเต็มเพื่อเข้าสัมภาษณ์งานกับสายการบิน ทั้งฝึกภาษา มารยาท และท่องจำคู่มือเล่มหนา 

               หลังผ่านการคัดเลือกหลายรอบ เธอตื่นเต้นมากที่ได้รับข้อเสนองาน เธอนอนไม่หลับเลยทั้งคืนและเริ่มเตรียมตัวเดินทางจากจีนมาสิงคโปร์ทันที 

               ตลอดทั้งเดือนจากนั้น เธอวุ่นวายกับการทำวีซ่า จัดการเอกสาร หาและเช่าอพาร์ตเมนต์ในสิงคโปร์ โดยจ่ายเงินมัดจำไป 2,500 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ราว 61,000 บาท) ค่าเช่าเดือนแรก รวมถึงค่าวัคซีนตามข้อกำหนดอีก 1,500 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ราว 37,000 บาท) ซึ่งเมื่อรวมกับชุดยูนิฟอร์มและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เธอหมดเงินไปแล้วถึง 60,000 หยวน (ราว 270,000 บาท)

               อย่างไรก็ตาม เธอบอกตัวเองว่าเงินที่เสียไปจะค่อย ๆ ได้กลับมาเป็นรายได้เมื่อเริ่มงาน 

               แต่สิ่งต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามแผน หลังจากที่เธอเซ็นสัญญา เธอกับหญิงชาวจีนอีก 2 คนก็เช็กอินเข้าไปในโรงแรมที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ในเย็นวันนั้น แต่เนื่องจากความเข้าใจผิด พวกเธอเห็นว่ามีน้ำดื่มตั้งไว้ในเลาจน์วีไอพี และคิดว่าเป็นของที่มีไว้สำหรับบริการตัวเอง ก็เลยหยิบกันไปไม่กี่ขวด รวมแล้ว 3 คน หยิบน้ำดื่มกันไป 6 - 7 ขวด 
 
               วันรุ่งขึ้น กลุ่มของเธอถูกฝ่าย HR ของสายการบินเรียกไปพบ ก่อนที่พวกเขาจะแจ้งว่าเธอจะถูกไล่ออกเนื่องจากละเมิดนโยบายของบริษัท นั่นทำให้พวกเธอตกตะลึงมาก เพราะพวกเธอเพิ่งเซ็นสัญญากันไป แถมการละเมิดที่ว่าก็คือการหยิบน้ำดื่มไปแค่ไม่กี่ขวด 

               หญิงสาวชี้ว่า ไม่มีใครบอกเลยด้วยซ้ำว่าพวกเธอไม่สามารถเข้าไปในเลาจน์วีไอพีได้ 
  
               ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดถูกบอกให้เก็บของกลับบ้านกันทันที แม้เธอจะพยายามทักท้วงว่าลงทุนกันไปมากมาย รวมถึงจ่ายค่าเช่าบ้านไปแล้ว แต่คำตอบที่เธอได้รับก็คือ… นั่นเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว ซึ่งเป็นการตอบสนองที่เธอมองว่าเย็นชามาก 

               หญิงสาวอ้างว่า ในสายตาของพวกเขา พวกเธอไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าแรงงานราคาถูกที่มีวีซ่าทำงาน ไม่ได้มีความเคารพกันเลย และที่เธอนำเรื่องนี้มาโพสต์ก็เพื่อเตือนสาวจีนคนอื่น ๆ ที่ใฝ่ฝันอยากจะมาทำงานที่นี่ 
 
แอร์โฮสเตส

               อย่างไรก็ตาม ในขณะที่โพสต์ของเธอได้รับความสนใจอย่างมากบนโลกออนไลน์ แต่ผู้คนมากมายได้แสดงความเห็นแตกออกเป็น 2 ฝั่ง แม้จะมีบางส่วนเข้าข้างเธอ แต่ก็มีหลายคนมองว่าหญิงสาวต่างหากที่เธอฝ่ายผิดในการตกงานครั้งนี้ 
  
               "การหยิบขวดน้ำไม่ใช่ปัญหา ปัญหาคือคุณควรจะถามพนักงานโรงแรมก่อน"
 
               "หยิบไปโดยไม่ถามเนี่ยนะ แล้วนั่นเป็นเลาจน์สำหรับวีไอพี คุณไม่สามารถหยิบอะไรจากที่นั่นได้ตามใจชอบอยู่แล้ว เว้นแต่คุณจะเป็นแขกระดับวีไอพี ก็อย่างที่ว่า…การหยิบของไปโดยไม่ขอ คือการขโมย ซึ่งนี่ก็คือผลที่ตามมา"

               ทั้งนี้ บางคนยังมองว่าอาจจะมีเรื่องราวเบื้องหลังมากกว่าที่ถูกนำมาบอกเล่า รวมถึงบางคนก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นความจริง

               อย่างไรก็ตาม มาเธอร์ชิปได้สอบถามเรื่องนี้ไปยังสิงคโปร์แอร์ไลน์ ซึ่งทางโฆษกของสายการบินระบุว่า พวกเขาไม่สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นความลับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับพนักงานปัจจุบันและอดีตพนักงานได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดหวังให้พนักงานทุกคนประพฤติตนอย่างมืออาชีพตลอดเวลา และปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทรวมถึงกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมด โดยจะมีการดำเนินการทางวินัยในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม
 

ขอบคุณข้อมูลจาก Mothership 
