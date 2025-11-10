HILIGHT
พนง. รับโบนัสสุดจึ้ง ไม่ใช่เงินแต่เป็นคีย์แคปทองคำ บางชิ้นมูลค่ากว่า 1.4 ล้าน

 
            บริษัทจีนทำฮือฮา แจกคีย์แคปทองคำ เป็นโบนัสแก่พนักงาน แฝงความหมายความสำเร็จร่วมกัน อึ้งชิ้นที่หนักสุด มูลค่ากว่า 1.4 ล้าน บอกเลยแจกมา 4 ปีแล้ว
 

บริษัทจีนแจกคีย์แคปทองคำ เป็นโบนัสแก่ พนง.

            วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ รายงานว่า บริษัทเทคโนโลยีในจีนสร้างเสียงฮือฮาอีกครั้ง ด้วยการมอบ "คีย์แคปทองคำ" เป็นโบนัสให้แก่พนักงานที่มีผลงานดีเด่น เนื่องในโอกาสวันโปรแกรมเมอร์แห่งชาติ ของจีนในช่วงเดือนที่ผ่านมา นับเป็นปีที่ 4 ของการมอบโบนัสสุดทึ่งนี้ เพื่อยกย่องพนักงานที่ช่วยให้ทางบริษัทบริหารความมั่งคั่งได้อย่างราบรื่น 

            โดยเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ที่ผ่านมา ทางบริษัท Insta360 ซึ่งมีฐานในเมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ทำการฉลองวันโปรแกรมเมอร์แห่งชาติของจีน ด้วยมอบคีย์แคปทองคำ 21 ชิ้น เพื่อเป็นเกียรติแก่พนักงานดีเด่นจำนวนหลายคน 

            สำหรับคีย์แคปทองคำที่มีน้ำหนักมากที่สุดก็คือ คีย์แคปของแป้นสเปซบาร์ (space key) ซึ่งเป็นปุ่มที่มีความยาวที่สุดบนคีย์บอร์ด มีน้ำหนักประมาณ 35.02 กรัม มูลค่าปัจจุบันสูงถึง 320,000 หยวน (ราว 1.44 ล้านบาท)

            ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ทาง Insta360 แจกโบนัสเป็นคีย์แคปทองคำแก่พนักงาน มีจำนวนคีย์แคปทองคำที่ถูกแจกไปแล้วทั้งสิ้น 55 แป้น ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมามูลค่าทองคำพุ่งทะยานขึ้น ทำให้มูลค่าของคีย์แคปทองคำเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าจากปีแรกที่มีการแจก 
  
            สำหรับ Insta360 ซึ่งมอบเทคโนโลยีเกี่ยวกับการถ่ายภาพ และเป็นคู่แข่งของ GoPro เป็นที่รู้จักในฐานะ "โรงงานทองคำ" ในวงการเทคโนโลยีของจีน เนื่องจากธรรมเนียมการมอบทองคำเป็นของขวัญแก่พนักงาน โดยนอกจากโบนัสคีย์แคปทองคำดังกล่าว พบว่าเมื่อเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา ทางบริษัทยังฉลองวันครบรอบ 10 ปี ด้วยการแจก "กล่องสุ่มทองคำ" ให้แก่พนักงานทุกคนรวมถึงเด็กฝึกงาน ภายในมีสติกเกอร์ทองคำบริสุทธิ์ประดับลวดลายต่าง ๆ แต่ละกล่องมีน้ำหนัก 0.36 กิโลกรัม 

            ของขวัญดังกล่าวไม่เพียงแค่มีมูลค่าสูง แต่ยังเปี่ยมด้วยคุณค่าทางจิตใจ โดยกล่องสุ่มเหล่านี้จะมาพร้อมกับข้อความถึงพนักงานว่า "สิ่งที่เปล่งประกายทั้งหมดไม่ได้มีเพียงทองคำ แต่ยังรวมถึงคุณด้วย" 

บริษัทจีนแจกคีย์แคปทองคำ เป็นโบนัสแก่ พนง.

            นอกจากนี้บริษัทยังแจกเหรียญทองคำหนัก 1 กรัม ให้แก่พนักงานที่เพิ่งแต่งงานหรือเพิ่งคลอดด้วย อีกทั้งช่วงปาร์ตี้สิ้นปีที่ผ่านมา ก็ยังมีการแจกรางวัลใหญ่เป็นทองคำแท่ง 999 น้ำหนัก 50 กรัมด้วย 

            พนักงานรายหนึ่งเปิดใจถึงความรู้สึกที่มีต่อโบนัสทองคำว่า มีประโยชน์มาก ๆ และช่วยให้เขาสามารถบริหารการเงินของตัวเองได้  

            ขณะที่พนักงานคนหนึ่งบอกเลยว่า แม้ราคาทองคำจะพุ่งสูงขึ้น แต่ตนยืนยันว่าจะไม่นำทองคำเหล่านี้ไปขาย เพราะเชื่อว่ามีบางอย่างที่ไม่สามารถวัดค่าได้ด้วยเงิน โดยทองคำจากบริษัทล้วนได้มาจากเหตุการณ์พิเศษบางอย่าง 

            ขณะที่อีกคนแสดงความมุ่งมั่น บอกว่า "ฉันจะทำงานให้หนักขึ้น และเต็มเติมคีย์บอร์ดทั้งชิ้นด้วยแป้นคีย์แคปทองคำ"
 
            ด้าน หลิวจิงกัง ผู้ก่อตั้ง Insta360 อธิบายว่า สาเหตุที่บริษัทแจกทองคำไม่ใช่แสดงถึงมูลค่าทางการเงิน แต่เพื่อสื่อถึงความมั่งคั่ง โดยความมั่งคั่งของบริษัทนั้นล้วนขึ้นอยู่กับพนักงานที่มีความสามารถ คีย์แคปทองคำเหล่านี้เป็นเหมือนสัญลักษณ์ สื่อว่าการกดลงบนแป้นคีย์บอร์ดแต่ละครั้ง จะเปลี่ยนหินให้กลายเป็นทองคำได้  

            ขณะที่ชาวเน็ตบางรายได้เห็นข่าวนี้แล้วถึงกับบอกเลยว่า "พูดไม่ถูกเลยว่าอิจฉาพนักงานบริษัทนี้แค่ไหน"



ขอบคุณข้อมูลจาก SCMP


 
