สาวจ่ายครึ่งล้าน หาคู่ 10 ปี เดตกว่า 300 คน ทำไมยังเป็นโสด ส่องดูเงื่อนไข ไม่แปลกใจ

สาวเปิดประสบการณ์ หาคู่กว่า 10 ปี เดตมาแล้วกว่า 300 คน ทำไมยังไม่แต่งงาน ชี้เป็นสาวสวย คุยสนุก แต่เจอเงื่อนไขแต่ละอย่าง หลายคนไม่แปลกใจ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ SPA ของญี่ปุ่น รายงานเรื่องราวที่ได้รับความสนใจ เกี่ยวกับสาวญี่ปุ่นวัย 30 กลาง ๆ ผู้มีใบหน้าสวย น่ารัก และคุยสนุก แต่แม้เธอจะพยายาม "หาคู่" มานานนับสิบปี เดตกับผู้ชายมาแล้วกว่า 300 คน แต่ก็ยังไม่ได้แต่งงานสักที เมื่อเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของเธอก็คือ การได้แต่งงานกับชายที่มีรายได้ต่อปีมากกว่า 10 ล้านเยน (ราว 2 ล้านบาท)
โดยสาวคนนี้ เป็นเจ้าของบัญชี X @healthy359 ที่แนะนำตัวว่าเป็นมือโปรด้านการหาคู่ และหวังจะได้แต่งงานกับผู้ชายอายุน้อยกว่า ที่มีรายได้ต่อปีมากกว่า 10 ล้านเยน เธอเริ่มภารกิจหาคู่มาตั้งแต่อายุ 22 ปี และเคยเดตผู้ชายผ่านบริการหาคู่มากว่า 300 คนแล้ว แต่ก็ยังไม่เจอคนที่ใช่
รายงานเผยว่า สาวคนนี้เกิดในภูมิภาคชูบุ ของญี่ปุ่น บ้านที่เธออาศัยร่วมกับตายายมักจะคึกคักเสมอ ทำให้สักวันหนึ่งเธอก็อยากสร้างครอบครัวแบบนี้เช่นกัน เธอใช้ชีวิตที่นั่นจนจบ ม.ปลาย ก่อนย้ายมาเรียนต่อที่กรุงโตเกียว การที่ได้เห็นเพื่อน ๆ รอบตัวได้แต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อย ทำให้เธอแอบอิจฉา
"ตอนแรกฉันไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องรายได้เลย แต่หลังจากที่ได้พบและออกเดตกับผู้ชายหลายคน ความคาดหวังของฉันก็สูงขึ้นเรื่อย ๆ... ตอนนี้ฉันตั้งเป้าหมายที่จะแต่งงานกับผู้ชายที่มีรายได้ปีละ 10 ล้านเยนขึ้นไป" หญิงสาว กล่าว
ประสบการณ์หาคู่กว่า 10 ปี เจอมาสารพัดแบบ
เธอมีประวัติการหาคู่มาอย่างโชกโชน ทั้งการใช้เว็บไซต์หาคู่ เล่นแอปฯ หาคู่ รวมถึงใช้บริการบริษัทจัดหาคู่ต่าง ๆ จนตอนนี้เวลาผ่านไปนานกว่า 10 ปีแล้ว เธอก็ยังไม่ได้แต่งงาน ขณะที่สเปกเกี่ยวกับคู่ครองก็เปลี่ยนไปบ้าง
"ตอนแรกฉันหาคู่โดยต้องการคนที่คุยรู้เรื่อง พ่อของฉันแก่กว่าแม่ประมาณ 7 ปี จึงมีช่วงที่ฉันใฝ่ฝันจะได้เจอผู้ชายที่อายุมากกว่า แต่พอตัวเองอายุใกล้จะเลข 3 กลาง ๆ แล้ว ก็เริ่มคิดว่า ผู้ชายที่หนุ่มหน่อยคงดีกว่า (หัวเราะ)"
อย่างไรก็ตาม ผู้ชายหนุ่ม ๆ ก็คาดหวังจะได้พบกับสาววัย 20 ต้น ๆ จึงมีบ่อยครั้งที่เธอได้รับการปฏิบัติอย่างเย็นชาจากพวกเขา
ปัจจุบันเธอเน้นหาคู่ผ่านบริษัทจัดหาคู่ ซึ่งมีข้อดีคือต้องยื่นหนังสือรับรองรายได้และหนังสือรับรองสถานะโสด ทำให้มีผู้ชายที่มีตัวตนชัดเจนมารวมตัวกัน แต่จากประสบการณ์ของเธอ กฎดังกล่าวก็มีช่องโหว่เช่นกัน
เธอยกตัวอย่างผู้ชายคนหนึ่ง ที่เขียนว่ามีรายได้ปีละ 10 ล้านเยน แต่พอคุยกันไปเรื่อย ๆ เขาก็สารภาพว่า "จริง ๆ แล้วผมว่างงานอยู่ ปีที่แล้วผมขายที่ดินได้เงินก้อนโต ก็คงไม่ผิดที่จะเรียกว่านั่นเป็นรายได้ทั้งปีของผม" ซึ่งเจอแบบนี้ทำเอาหญิงสาวอึ้งไปเลย
เธอยังเจอผู้ชายที่บอกว่า เขาทำงานอยู่จริง ๆ จนถึงตอนที่ยื่นหลักฐานพิสูจน์รายได้ แต่จากนั้นเขาก็ลาออก
แม้ว่าเธอจะได้เจอผู้ชายหลายคนที่มีรายได้มั่นคง แต่บางครั้งมันก็ไม่เวิร์ค...
"มีผู้ชายคนหนึ่งที่ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เขามีรายได้ทั้งปีมากกว่า 20 ล้านเยน (ราว 4 ล้านบาท) แต่เขาดูรีบร้อนมาก ถามฉันทันทีว่า 'คุณมีลูกตอนนี้เลยได้ไหม ?' สุดท้ายเขาก็ปฏิเสธฉัน ตอนที่ฉันบอกว่าฉันไม่อยากมีลูก"
นอกจากการหลอกเรื่องรายได้ ยังมีคนที่กล้าหลอกในเรื่องอื่น ๆ อีกมาก หลัก ๆ ที่เธอเจอบ่อยคือความสูง เธออยากเจอคนที่สูงประมาณ 175 เซนติเมตร แต่ก็เคยมีผู้ชายที่โผล่มาแล้ว ไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าสูงถึง 170 เซนติเมตรไหม
ที่ผ่านมาสมัยเล่นแอปฯ หาคู่ เธอเคยเจอเหตุการณ์อันตรายมาบ้างเช่นกัน เช่น ตอนที่ไปเดตแล้วเกือบถูกพาเข้าโรงแรม แต่เธอก็หาทางเอาตัวรอดมาได้ ถึงอย่างนั้นประสบการณ์ต่าง ๆ ก็บั่นทอนแรงจูงใจในการหาคู่ของเธอ และย้ำว่าอยากที่จะแต่งงานจริง ๆ
ทุ่มเงินครึ่งล้านเพื่อหาคู่
ปัจจุบัน หญิงสาวทำงานเป็นพนักงานออฟฟิศธรรมดา ๆ มีรายได้ต่อปีประมาณ 3 ล้านเยน (ราว 629,000 บาท) เธอยอมรับว่าสำหรับคนที่ใช้ชีวิตไป-กลับระหว่างบ้านกับที่ทำงาน และไม่ได้มีงานอดิเรกใดเป็นพิเศษนั้น การหาคู่อาจะเป็นเหมือนความชุ่มชื้นในชีวิต เพราะยังมีเรื่องที่เธอไม่เคยได้ยิน และโลกที่ไม่เคยรู้จัก หากเอาแต่ทำงานอย่างเดียว
ตอนนี้เธอหมดเงินไปกับบริการหาคู่ต่าง ๆ แล้วกว่า 3 ล้านเยน แต่ก็ยังไม่บรรลุเป้าหมาย เธอเผยว่ามีเหตุผลมากมายที่คู่เดตเคยปฏิเสธเธอ เช่น ผู้ชายบางคนมองว่าเธอมาหาคู่เป็นงานอดิเรกเท่านั้น หลังได้เห็นบันทึกการหาคู่ของเธอผ่านบัญชีโซเชียล พวกเขามองว่าเธอ "ไม่จริงจังพอ"
เคยเจอคนดี ๆ แต่จบทันทีหลังเจอเงื่อนไขสุดท้าย
นอกจากนี้ เนื่องจากพ่อของเธอเป็นฝ่ายแต่งเข้าบ้านแม่ และเธอก็มองครอบครัวของตัวเองเป็นแบบอย่างครอบครัวที่อบอุ่น จึงอยากให้ฝ่ายชายที่จะมาเป็นสามีแต่งเข้าบ้านของเธอเช่นกัน แต่ดูเหมือนว่านี่จะเป็นเงื่อนไขที่ทำได้ยาก
"เคยมีผู้ชายคนหนึ่งที่อายุพอดี รายได้ก็ใกล้ 10 ล้านเยน รู้สึกดีมาก ๆ แต่พอพูดถึงเรื่องการแต่งเข้าบ้าน เขาก็บอกทันทีว่า 'คิดว่าพ่อแม่คงไม่ยอม' แล้วทำหน้าบูดทันที สุดท้ายก็ไม่มีผู้ชายคนไหนที่ยอมแต่งเข้าเลย เพราะงั้นฉันเลยพยายามพูดถึงเงื่อนไขนี้ในตอนท้าย ๆ"
