HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สาวจ่ายครึ่งล้าน หาคู่ 10 ปี เดตกว่า 300 คน ทำไมยังเป็นโสด ส่องดูเงื่อนไข ไม่แปลกใจ


          สาวเปิดประสบการณ์ หาคู่กว่า 10 ปี เดตมาแล้วกว่า 300 คน ทำไมยังไม่แต่งงาน ชี้เป็นสาวสวย คุยสนุก แต่เจอเงื่อนไขแต่ละอย่าง หลายคนไม่แปลกใจ

สาวหาคู่ 10 ปี เดต 300คน
ภาพจาก X @healthy359

          วันที่ 9 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ SPA ของญี่ปุ่น รายงานเรื่องราวที่ได้รับความสนใจ เกี่ยวกับสาวญี่ปุ่นวัย 30 กลาง ๆ ผู้มีใบหน้าสวย น่ารัก และคุยสนุก แต่แม้เธอจะพยายาม "หาคู่" มานานนับสิบปี เดตกับผู้ชายมาแล้วกว่า 300 คน แต่ก็ยังไม่ได้แต่งงานสักที เมื่อเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของเธอก็คือ การได้แต่งงานกับชายที่มีรายได้ต่อปีมากกว่า 10 ล้านเยน (ราว 2 ล้านบาท)
          
          โดยสาวคนนี้ เป็นเจ้าของบัญชี X @healthy359 ที่แนะนำตัวว่าเป็นมือโปรด้านการหาคู่ และหวังจะได้แต่งงานกับผู้ชายอายุน้อยกว่า ที่มีรายได้ต่อปีมากกว่า 10 ล้านเยน เธอเริ่มภารกิจหาคู่มาตั้งแต่อายุ 22 ปี และเคยเดตผู้ชายผ่านบริการหาคู่มากว่า 300 คนแล้ว แต่ก็ยังไม่เจอคนที่ใช่
          
          รายงานเผยว่า สาวคนนี้เกิดในภูมิภาคชูบุ ของญี่ปุ่น บ้านที่เธออาศัยร่วมกับตายายมักจะคึกคักเสมอ ทำให้สักวันหนึ่งเธอก็อยากสร้างครอบครัวแบบนี้เช่นกัน เธอใช้ชีวิตที่นั่นจนจบ ม.ปลาย ก่อนย้ายมาเรียนต่อที่กรุงโตเกียว การที่ได้เห็นเพื่อน ๆ รอบตัวได้แต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อย ทำให้เธอแอบอิจฉา 
          
          "ตอนแรกฉันไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องรายได้เลย แต่หลังจากที่ได้พบและออกเดตกับผู้ชายหลายคน ความคาดหวังของฉันก็สูงขึ้นเรื่อย ๆ... ตอนนี้ฉันตั้งเป้าหมายที่จะแต่งงานกับผู้ชายที่มีรายได้ปีละ 10 ล้านเยนขึ้นไป" หญิงสาว กล่าว 

ประสบการณ์หาคู่กว่า 10 ปี เจอมาสารพัดแบบ

          
          เธอมีประวัติการหาคู่มาอย่างโชกโชน ทั้งการใช้เว็บไซต์หาคู่ เล่นแอปฯ หาคู่ รวมถึงใช้บริการบริษัทจัดหาคู่ต่าง ๆ จนตอนนี้เวลาผ่านไปนานกว่า 10 ปีแล้ว เธอก็ยังไม่ได้แต่งงาน ขณะที่สเปกเกี่ยวกับคู่ครองก็เปลี่ยนไปบ้าง 
          
          "ตอนแรกฉันหาคู่โดยต้องการคนที่คุยรู้เรื่อง พ่อของฉันแก่กว่าแม่ประมาณ 7 ปี จึงมีช่วงที่ฉันใฝ่ฝันจะได้เจอผู้ชายที่อายุมากกว่า แต่พอตัวเองอายุใกล้จะเลข 3 กลาง ๆ แล้ว ก็เริ่มคิดว่า ผู้ชายที่หนุ่มหน่อยคงดีกว่า (หัวเราะ)"

          อย่างไรก็ตาม ผู้ชายหนุ่ม ๆ ก็คาดหวังจะได้พบกับสาววัย 20 ต้น ๆ จึงมีบ่อยครั้งที่เธอได้รับการปฏิบัติอย่างเย็นชาจากพวกเขา 
          
          ปัจจุบันเธอเน้นหาคู่ผ่านบริษัทจัดหาคู่ ซึ่งมีข้อดีคือต้องยื่นหนังสือรับรองรายได้และหนังสือรับรองสถานะโสด ทำให้มีผู้ชายที่มีตัวตนชัดเจนมารวมตัวกัน แต่จากประสบการณ์ของเธอ กฎดังกล่าวก็มีช่องโหว่เช่นกัน 

สาวหาคู่ 10 ปี เดต 300คน
ภาพจาก X @healthy359
          
          เธอยกตัวอย่างผู้ชายคนหนึ่ง ที่เขียนว่ามีรายได้ปีละ 10 ล้านเยน แต่พอคุยกันไปเรื่อย ๆ เขาก็สารภาพว่า "จริง ๆ แล้วผมว่างงานอยู่ ปีที่แล้วผมขายที่ดินได้เงินก้อนโต ก็คงไม่ผิดที่จะเรียกว่านั่นเป็นรายได้ทั้งปีของผม" ซึ่งเจอแบบนี้ทำเอาหญิงสาวอึ้งไปเลย 
          
          เธอยังเจอผู้ชายที่บอกว่า เขาทำงานอยู่จริง ๆ จนถึงตอนที่ยื่นหลักฐานพิสูจน์รายได้ แต่จากนั้นเขาก็ลาออก 
          
          แม้ว่าเธอจะได้เจอผู้ชายหลายคนที่มีรายได้มั่นคง แต่บางครั้งมันก็ไม่เวิร์ค... 
          
          "มีผู้ชายคนหนึ่งที่ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เขามีรายได้ทั้งปีมากกว่า 20 ล้านเยน (ราว 4 ล้านบาท) แต่เขาดูรีบร้อนมาก ถามฉันทันทีว่า 'คุณมีลูกตอนนี้เลยได้ไหม ?' สุดท้ายเขาก็ปฏิเสธฉัน ตอนที่ฉันบอกว่าฉันไม่อยากมีลูก"
          
          นอกจากการหลอกเรื่องรายได้ ยังมีคนที่กล้าหลอกในเรื่องอื่น ๆ อีกมาก หลัก ๆ ที่เธอเจอบ่อยคือความสูง เธออยากเจอคนที่สูงประมาณ 175 เซนติเมตร แต่ก็เคยมีผู้ชายที่โผล่มาแล้ว ไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าสูงถึง 170 เซนติเมตรไหม 
          
          ที่ผ่านมาสมัยเล่นแอปฯ หาคู่ เธอเคยเจอเหตุการณ์อันตรายมาบ้างเช่นกัน เช่น ตอนที่ไปเดตแล้วเกือบถูกพาเข้าโรงแรม แต่เธอก็หาทางเอาตัวรอดมาได้ ถึงอย่างนั้นประสบการณ์ต่าง ๆ ก็บั่นทอนแรงจูงใจในการหาคู่ของเธอ และย้ำว่าอยากที่จะแต่งงานจริง ๆ

สาวหาคู่ 10 ปี เดต 300คน
ภาพจาก X @healthy359

ทุ่มเงินครึ่งล้านเพื่อหาคู่ 

          
          ปัจจุบัน หญิงสาวทำงานเป็นพนักงานออฟฟิศธรรมดา ๆ มีรายได้ต่อปีประมาณ 3 ล้านเยน (ราว 629,000 บาท) เธอยอมรับว่าสำหรับคนที่ใช้ชีวิตไป-กลับระหว่างบ้านกับที่ทำงาน และไม่ได้มีงานอดิเรกใดเป็นพิเศษนั้น การหาคู่อาจะเป็นเหมือนความชุ่มชื้นในชีวิต เพราะยังมีเรื่องที่เธอไม่เคยได้ยิน และโลกที่ไม่เคยรู้จัก หากเอาแต่ทำงานอย่างเดียว 
          
          ตอนนี้เธอหมดเงินไปกับบริการหาคู่ต่าง ๆ แล้วกว่า 3 ล้านเยน แต่ก็ยังไม่บรรลุเป้าหมาย เธอเผยว่ามีเหตุผลมากมายที่คู่เดตเคยปฏิเสธเธอ เช่น ผู้ชายบางคนมองว่าเธอมาหาคู่เป็นงานอดิเรกเท่านั้น หลังได้เห็นบันทึกการหาคู่ของเธอผ่านบัญชีโซเชียล พวกเขามองว่าเธอ "ไม่จริงจังพอ" 

เคยเจอคนดี ๆ แต่จบทันทีหลังเจอเงื่อนไขสุดท้าย

          
          นอกจากนี้ เนื่องจากพ่อของเธอเป็นฝ่ายแต่งเข้าบ้านแม่ และเธอก็มองครอบครัวของตัวเองเป็นแบบอย่างครอบครัวที่อบอุ่น จึงอยากให้ฝ่ายชายที่จะมาเป็นสามีแต่งเข้าบ้านของเธอเช่นกัน แต่ดูเหมือนว่านี่จะเป็นเงื่อนไขที่ทำได้ยาก 
          
          "เคยมีผู้ชายคนหนึ่งที่อายุพอดี รายได้ก็ใกล้ 10 ล้านเยน รู้สึกดีมาก ๆ แต่พอพูดถึงเรื่องการแต่งเข้าบ้าน เขาก็บอกทันทีว่า 'คิดว่าพ่อแม่คงไม่ยอม' แล้วทำหน้าบูดทันที สุดท้ายก็ไม่มีผู้ชายคนไหนที่ยอมแต่งเข้าเลย เพราะงั้นฉันเลยพยายามพูดถึงเงื่อนไขนี้ในตอนท้าย ๆ"

สาวหาคู่ 10 ปี เดต 300คน
ภาพจาก X @healthy359

ขอบคุณข้อมูลจาก SPA  

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สาวจ่ายครึ่งล้าน หาคู่ 10 ปี เดตกว่า 300 คน ทำไมยังเป็นโสด ส่องดูเงื่อนไข ไม่แปลกใจ โพสต์เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2568 เวลา 21:20:15 1,183 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน ไทยพรีเมียร์ลีก เต วรากร ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ หมอนทองวิทยา ปฏิทินวันหยุด 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีทําโบดํา ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ถาม-ตอบคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คนละครึ่งพลัสใช้ยังไง แต่งกายไว้ทุกข์ มิสแกรนด์ราชบุรี 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย