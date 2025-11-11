ดราม่า Bar B Q Plaza ส่งข้อความไลน์ประโยคนี้ ทำลูกค้าตกใจ จนต้องขอโทษทันที

ดราม่า บาร์บีคิว พลาซ่า Bar B Q Plaza ส่งข้อความหาลูกค้าผ่านไลน์ OA ทำคนเห็นผ่าน ๆ แล้วตกใจเป็นจำนวนมาก ล่าสุดแถลงขอโทษแล้ว
สร้างความงุนงงให้กับลูกค้าไม่น้อย กรณีเมื่อวานนี้ (10 พฤศจิกายน 2568) Line OA GON member ของ Bar B Q Plaza (บาร์บีคิวพลาซ่า) ร้านปิ้งย่างชื่อดัง ส่งข้อความหาลูกค้าแบบสั้น ๆ ว่า "ทำไมไม่รับสายคะ"
ปรากฏว่า ข้อความนี้ทำให้เกิดกระแสพูดถึงอย่างมาก บางส่วนก็บอกว่า ตกใจ คิดว่ากำลังเสี่ยงบ้านแตก หรือมีเรื่องร้ายแรง เพราะเป็นประโยคที่ดูสนิทสนมเกินไป จึงคิดว่าเป็นข้อความของคนใกล้ตัวทักมา ซึ่งจากเรื่องนี้ทำให้มีลูกค้าบางคนไม่พอใจ และไม่อยากให้เกิดเคสในลักษณะนี้อีก
ขณะที่บางส่วนก็มองว่า ข้อความดังกล่าวไม่น่าจะเป็นเทคนิคทางการตลาดอะไร เพราะการส่งข้อความโปรโมชั่นผ่านแพลตฟอร์มนั้นค่อนข้างเสียค่าใช้จ่ายสูง แต่น่าจะเกิดจากความผิดพลาดของแอดมินมากกว่า
ต่อมา Line OA GON member ลงภาพแถลงการณ์ ขออภัยเป็นอย่างสูง สำหรับการส่งข้อความที่ไม่เหมาะสม ระบุว่า GON ต้องขออภัยเป็นอย่างสูง จากกรณีการสื่อสารด้วยข้อความที่ไม่เหมาะสม ผ่านช่องทาง Line GON member ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าหลายท่านรู้สึกไม่สบายใจหรือวิตกกังวล
GON ขอน้อมรับทุกข้อคิดเห็นไว้ด้วยความเคารพ โดยจะนำไปปรับปรุง แก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต ต้องขออภัยจากใจอีกครั้งมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ ผู้บริหารและพนักงานบาร์บีคิวพลาซ่า