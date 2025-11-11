HILIGHT
ดราม่า คัลแลน - พี่จอง เที่ยวตลาดน้ำ คนดูไม่โอเคกับแม่ค้า ติงขายราคาแรงไปไหม !?

          คัลแลน-พี่จอง เที่ยวตลาดน้ำดำเนินฯ เจอแม่ค้าขายของยัดเยียด แถมขายแพง กางเกงช้าง ตัวละ 400 ล่าสุดพาณิชย์จังหวัด สั่งปรับ 2 พันบาท



ภาพจาก ยูทูบ 컬렌 Cullen HateBerry

          วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 คัลแลน และพี่จอง ยูทูบเบอร์เกาหลีชื่อดัง ลงคลิปใหม่ผ่านช่อง 컬렌 Cullen HateBerry ในตอน "ขึ้นลงเรือเยอะ..มุ่งหน้าสู่ประจวบกิจกรรม" เป็นการไปเที่ยวที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แต่ระหว่างทาง คัลแลนอยากพาพี่จองไปเที่ยว กิน ช้อปที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เป็นครั้งแรก

ภาพจาก ยูทูบ 컬렌 Cullen HateBerry

ภาพจาก ยูทูบ 컬렌 Cullen HateBerry

          ปรากฏว่า โลกออนไลน์ต่างรู้สึกไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่คัลแลนและพี่จองเดินทางไปเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวก แหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง ซึ่งเป็นจุดหมายของชาวต่างชาติ โดยพบว่าระหว่างนั้นมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงหลายรายการ

ภาพจาก ยูทูบ 컬렌 Cullen HateBerry

ภาพจาก ยูทูบ 컬렌 Cullen HateBerry

          ส่วนจังหวะที่สร้างความไม่พอใจให้กับหลาย ๆ คน คือพฤติกรรมของแม่ค้าขายเสื้อผ้า ที่พอเห็นเรือของยูทูบเบอร์รายนี้มาใกล้ ๆ ก็นำไม้มาลากดึงไปเสนอขายของ โดยที่ลูกค้ายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ ซึ่งระหว่างเลือกดูเสื้อนั้น กลับไม่มีการติดป้ายบอกราคา ทำให้พี่จองต้องถามว่า "เท่าไหร่ครับ ถ้าแพงไม่ซื้อ"

          แม้ว่าพี่จองจะถามแล้วว่าราคาเท่าไหร่ แต่แม่ค้าก็ยังไม่บอกราคา ตอบเพียงว่า "ไม่แพง" แล้วก็ยื่นเสื้อให้ทันที ก่อนจะพยายามขายต่อให้คัลแลน ซึ่งคัลแลนบอกว่าอยากได้กางเกงช้าง จากนั้นแม่ค้าก็เสนอขายเสื้อเชิ้ตกับพี่จองต่อ บอกว่าราคา 600 บาท ก่อนจะต่อรองกันเหลือตัวละ 500 บาท ส่วนกางเกงช้างขายให้ในราคา 400 บาท

ชมคลิป


          ภายหลังคลิปนี้ถูกปล่อยออกมา มีชาวเน็ตและแฟนคลับจำนวนมากวิจารณ์พฤติกรรมของแม่ค้าที่ขายแบบยัดเยียด แถมยังไม่ติดราคา และขายแพงเกินจริงหลายเท่า โดยเฉพาะกางเกงช้างที่ขาย 400 บาท ทั้งที่ปกติที่อื่นขายกันเพียง 100-200 บาทเท่านั้น ซึ่งขนาดถ่ายคลิปอยู่ยังโดนแบบนี้ ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไปจะถูกเอาเปรียบขนาดไหน จนหลายคนตั้งคำถามว่านี่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงในไทย พร้อมวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดระเบียบ

ภาพจาก ยูทูบ 컬렌 Cullen HateBerry

          ล่าสุด มีรายงานว่าพาณิชย์จังหวัดราชบุรีได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและปรับร้านค้าที่ขายเสื้อกางเกงในตลาดน้ำ เป็นเงิน 2,000 บาท ฐานไม่แสดงราคา

อัปเดตล่าสุด 11 พฤศจิกายน 2568 เวลา 16:29:38
