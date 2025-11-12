รถยนต์ระเบิดรุนแรงกลางกรุงนิวเดลี ใกล้อนุสรณ์สถานป้อมแดง ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 8 ราย บาดเจ็บ 7 ราย เจ้าหน้าที่เร่งสอบสวนคาดอาจเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย ขณะรัฐบาลอินเดียสั่งยกระดับความปลอดภัยทั่วประเทศ
สำนักข่าวซินหัวรายงานเมื่อวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2568 แพทย์ผู้บริหารโรงพยาบาลท้องถิ่นนครเดลีของอินเดียเปิดเผยว่า เกิดเหตุรถยนต์ระเบิดอย่างรุนแรงนอกสถานีรถไฟใต้ดินป้อมแดง (Red Fort) ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ในนครเดลี เมื่อคืนวันจันทร์ (10 พฤศจิกายน 2568) ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 8 ราย และผู้บาดเจ็บ 7 ราย ซึ่งสามรายมีอาการสาหัส
เจ้าหน้าที่ตำรวจอินเดียระบุว่า รถยนต์คันที่เกิดระเบิดดังกล่าววิ่งมาอย่างช้า ๆ และหยุดจอดรอสัญญาณไฟแดงก่อนระเบิดขึ้นมา ซึ่งแรงระเบิดทำให้เกิดไฟไหม้ยานพาหนะใกล้เคียงหลายคันจนยานพาหนะเสียหายเกือบ 24 คัน โดยทีมดับเพลิง ตำรวจ และผู้เชี่ยวชาญทางนิติเวชลงพื้นที่ทันทีเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์
หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดและทีมผู้เชี่ยวชาญทางนิติเวชลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบลักษณะของวัตถุระเบิด พร้อมกับมีความพยายามติดตามเจ้าของรถยนต์คันเกิดเหตุ โดยการสืบสวนสอบสวนครั้งนี้มีหน่วยงานสอบสวนการก่อการร้ายระดับประเทศ สำนักงานสอบสวนแห่งชาติ และกองกำลังความมั่นคงแห่งชาติของอินเดียเข้าร่วมด้วย
สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นรายงานว่า มีเสียงเตือนภัยดังทั่วเมืองหลวงหลังจากเกิดเหตุระเบิด ด้านนครมุมไบ ซึ่งเป็นเมืองหลวงทางการเงินของอินเดีย ดำเนินการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้นด้วย โดยเหตุระเบิดในเดลีทำให้หน่วยงานทางการในหลายเมืองและรัฐ รวมถึงโกลกาตา เดห์ราดูน รัฐหรยาณา และอุตตรประเทศ ประกาศเตือนภัยและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย
ด้านสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นอีกแห่งรายงานว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดครั้งนี้อยู่ที่ 13 ราย
อนึ่ง นายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี ได้แสดงความเสียใจต่อการสูญเสียชีวิต และอามิต ชาห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายใน เดินทางไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาล
ข้อมูลจาก : XINHUA