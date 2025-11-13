HILIGHT
พ่อแต่งงานใหม่กับหญิงไร้บ้าน ลูกค้านหัวชนฝา ผ่านไป 1 ปี ตกตะลึงทั้งครอบครัว


          พ่อแต่งงานใหม่กับหญิงไร้บ้าน ลูกค้านหัวชนฝา กลัวโดนหลอกในบั้นปลายชีวิต ผ่านไป 1 ปี สิ่งที่เจอเหนือความคาดหมาย ตกตะลึงทั้งครอบครัว  

พ่อแต่งงานใหม่กับหญิงไร้บ้าน ลูกค้านหนัก สุดท้ายต้องเปลี่ยนความคิด


          วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ Soha ของเวียดนาม เผยเรื่องราวจากหญิงสาวรายหนึ่งที่ได้เผชิญปัญหาทุกข์ใจเกี่ยวกับพ่อของเธอ เมื่ออยู่ ๆ วันหนึ่งพ่อของเธอในวัยเกษียณมาบอกว่า "อยากแต่งงานใหม่" และผู้หญิงคนนั้นยังเป็นคนไร้บ้าน ลูก ๆ ไม่มีใครเห็นด้วย ทุกคนต่างคัดค้าน แต่สุดท้ายพ่อก็ตัดสินใจแต่งงาน จนกระทั่ง 1 ปีผ่านไป สถานการณ์กลับพลิกผันจนสร้างความตกตะลึงให้ทั้งครอบครัว    

          ลูกสาวเผยเรื่องราวว่า พ่อของเธออยู่คนเดียวมาเกือบ 5 ปี หลังจากที่แม่เสียชีวิตจากไป เธอและพี่น้องรู้สึกเป็นห่วงกลัวว่าพ่อจะเหงา เคยพยายามชวนไปอยู่ด้วยที่บ้านที่มีหลาน ๆ แต่พ่อก็ปฏิเสธ บอกว่าชินกับการอยู่บ้านคนเดียวแล้ว แต่ปรากฏว่าวันหนึ่ง พ่อกลับโทรศัพท์มาบอกว่า "พ่อต้องการแต่งงานใหม่

          ในตอนแรกลูก ๆ เข้าใจว่าพ่อแค่พูดขำ ๆ แต่ความจริงคือพ่อถูกชะตากับผู้หญิงคนหนึ่ง เธอเป็นคนไร้บ้านที่อยู่แถวละแวกบ้าน อายุมากกว่าพ่อ 2 ปี ทำงานเป็นภารโรงที่ตลาด ไม่มีสามี ไม่มีลูก ไม่มีบ้าน และไม่มีเงิน เมื่อทราบเรื่อง พี่ชายคนโตของเธอจึงคัดค้านอย่างหนักแน่น ถามว่า "ทำไมถึงเลือกแต่งงานกับคนแบบนี้ ?" 

          พ่อพยายามตอบลูกชายอย่างใจเย็นว่า "พ่อไม่ได้ต้องการให้ใครมาเป็นห่วง แค่ต้องการใครสักคนที่จะพูดคุยด้วย

          แม้จะไม่มีลูกคนไหนเห็นด้วยหรือสนับสนุนการแต่งงานของพ่อ แต่ในที่สุดพ่อก็ตัดสินใจแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ ลูกสาวไม่พอใจพ่อของเธอ แต่ก็อดไม่ได้ที่จะเป็นห่วงพ่อ กังวลว่าผู้หญิงไร้บ้านคนนี้จะมาหลอกเอาเงินจากพ่อ หรืออาจจะกลายเป็นภาระให้กับพ่อในบั้นปลายชีวิต 



          หลังจากนั้น ลูก ๆ แทบจะไม่มีใครติดต่อกับพ่อ จนกระทั่งเวลาผ่านไป 1 ปี เมื่อถึงวันครบรอบวันเสียชีวิตของแม่ พี่น้องพากันเดินทางกลับมารวมตัวกันที่บ้าน เมื่อมาถึงทุกคนต่างประหลาดใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อพบว่า บ้านสะอาดเอี่ยม ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ข้าวของถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ในครัวมีอาหารของกินครบครัน สวนผักหลังบ้านเขียวชอุ่ม และที่สำคัญคุณพ่อของพวกเขาดูสดใส สุขภาพดี พูดคุยและหัวเราะได้ตลอดทั้งวัน

          ความจริงปรากฏว่า ตั้งแต่หญิงคนนี้แต่งงานมาอยู่กับพ่อ เธอก็ตื่นตี 5 ไปทำสวน และเตรียมอาหารไปขายที่ตลาด จนเริ่มมีรายได้มากขึ้น และยังแบ่งเก็บเอาไว้เผื่อพ่อป่วย ช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เธอกับพ่อเปิดร้านอาหารเช้าเล็ก ๆ หน้าบ้าน ทั้งคู่อยู่ด้วยกัน ทำงานด้วยกัน ได้พูดคุย และหัวเราะกัน เหมือนเพื่อนเก่าที่กลับมาเป็นหนุ่มสาวอีกครั้ง

          นอกจากนี้ ในวันหนึ่งภรรยาใหม่ของพ่อได้พูดกับลูกสาวว่า "ฉันรู้ว่าตอนแรกพวกคุณไม่ชอบฉัน แต่ฉันรักเขาจริง ๆ ฉันไม่ต้องการอะไร ฉันแค่อยากให้เขามีความสุข และฉันก็มีที่ที่เรียกว่าบ้าน" ประโยคสุดท้ายทำเอาเธอถึงกับจุกอก เพราะเธอคิดว่าผู้หญิงคนนี้จะมาหวังผลประโยชน์จากพ่อของเธอ แต่กลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง

          "สิ่งที่เธอปรารถนาไม่ใช่เงินทอง แต่คือความสงบสุขที่แท้จริง คนเราไม่จำเป็นต้องร่ำรวย หรือมีสถานะทางสังคมก็มีความสุขได้ แค่มีใครสักคนอยู่เคียงอย่างเงียบ ๆ ไปตลอดชีวิตก็เพียงพอแล้ว" ลูกสาว กล่าว 

          ด้วยความเรียบง่ายและจริงใจนี้ ทำให้เธอและพี่น้องคนอื่น ๆ เปิดใจยอมรับ ทุกคนต่างรู้สึกสบายใจอย่างที่ไม่คาดคิดมาก่อน และสุดท้ายก็ได้คำตอบแล้วว่า "ทำไมพ่อถึงแต่งงานกับคนนี้"  


ขอบคุณข้อมูลจาก Soha 




