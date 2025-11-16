ร้านอาหารติดป้ายเมนูใหม่ สปาเกตตีคาบูโลน่า เห็นแล้วไม่รู้เมนูอะไร สั่งแล้วเก็ตเลย

ร้านอาหารติดป้ายเมนูใหม่ สปาเกตตีคาบูโลน่า เห็นแล้วไม่รู้เมนูอะไร พอสั่งดูเท่านั้นแหละ กลายเป็นไวรัลทันที อร่อยอีกต่างหาก
ภาพจาก TikTok @maizily
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 TikTok @maizily มีการลงคลิปเมนูร้านอาหารแห่งหนึ่ง มีทั้งเมนูสเต็ก เมนูซุป มันบด ที่เป็นอาหารสไตล์ตะวันตกหรืออาหารจานด่วน อย่างไรก็ตาม ที่เป็นไวรัลนั้น เป็นเพราะเมนูหนึ่งเขียนผิดเต็ม ๆ ว่า "สปาเกตตีคาบูโลน่า" ราคา 59 บาท
อ่านแล้วก็ได้แต่เอ๊ะว่า มันคือเมนูอะไร จนเจ้าของคลิปต้องสั่งมาทาน แล้วก็รู้ว่า มันคือสปาเกตตี้คาโบนาร่าต่างหาก ตอนแรกคิดว่าเป็นเมนูใหม่ แท้จริงไม่ใช่ แถมรสชาติอร่อยด้วย
