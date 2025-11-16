HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ร้านอาหารติดป้ายเมนูใหม่ สปาเกตตีคาบูโลน่า เห็นแล้วไม่รู้เมนูอะไร สั่งแล้วเก็ตเลย

          ร้านอาหารติดป้ายเมนูใหม่ สปาเกตตีคาบูโลน่า เห็นแล้วไม่รู้เมนูอะไร พอสั่งดูเท่านั้นแหละ กลายเป็นไวรัลทันที อร่อยอีกต่างหาก

ร้านอาหารติดป้ายเมนูใหม่ สปาเกตตีคาบูโลน่า
ภาพจาก TikTok @maizily

          วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 TikTok @maizily มีการลงคลิปเมนูร้านอาหารแห่งหนึ่ง มีทั้งเมนูสเต็ก เมนูซุป มันบด ที่เป็นอาหารสไตล์ตะวันตกหรืออาหารจานด่วน อย่างไรก็ตาม ที่เป็นไวรัลนั้น เป็นเพราะเมนูหนึ่งเขียนผิดเต็ม ๆ ว่า "สปาเกตตีคาบูโลน่า" ราคา 59 บาท

ร้านอาหารติดป้ายเมนูใหม่ สปาเกตตีคาบูโลน่า
ภาพจาก TikTok @maizily

ร้านอาหารติดป้ายเมนูใหม่ สปาเกตตีคาบูโลน่า
ภาพจาก TikTok @maizily

          อ่านแล้วก็ได้แต่เอ๊ะว่า มันคือเมนูอะไร จนเจ้าของคลิปต้องสั่งมาทาน แล้วก็รู้ว่า มันคือสปาเกตตี้คาโบนาร่าต่างหาก ตอนแรกคิดว่าเป็นเมนูใหม่ แท้จริงไม่ใช่ แถมรสชาติอร่อยด้วย

ร้านอาหารติดป้ายเมนูใหม่ สปาเกตตีคาบูโลน่า
ภาพจาก TikTok @maizily


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ร้านอาหารติดป้ายเมนูใหม่ สปาเกตตีคาบูโลน่า เห็นแล้วไม่รู้เมนูอะไร สั่งแล้วเก็ตเลย อัปเดตล่าสุด 16 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09:30:59 3,560 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เต วรากร ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ หมอนทองวิทยา ปฏิทินวันหยุด 2569 เพลง เลิก เป๊ก
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง เป๊ก เศรณี ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ใหม่ แต่ง เต๋อ ปฏิทิน 2568 สันธนะ ประยูรรัตน์ ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ มิสแกรนด์ราชบุรี 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย