ทิว นรรัตน์ ทายาทเจ้าของยาดมสมุนไพรดัง ถูกจับฐานหลอกขายไอโฟน บัตรคอนเสิร์ต แถมหนิง ปณิตาร่วมแจ้งความด้วย มูลค่าความเสียหายมากกว่า 10 ล้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจไซเบอร์ - บช.สอท.
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก ตำรวจไซเบอร์ - บช.สอท. รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมสืบสวนกรณีมีผู้เสียหายหลายรายทั่วประเทศ สั่งโทรศัพท์มือถือ Iphone 17 แล้วไม่ได้รับสินค้า โดยผู้ก่อเหตุเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามจำนวนหลักแสนในสื่อโซเชียล มีภาพลักษณ์เป็นผู้มีฐานะและใช้ชีวิตหรูหรา ใช้บัญชี Instagram และ Facebook หลายบัญชีในการขายสินค้าออนไลน์ โดยโพสต์ภาพสินค้า รูปตัวเอง และข้อความรีวิว เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ดูน่าเชื่อถือ ทำให้ผู้เสียหายจำนวนมากหลงเชื่อเพราะเห็นยอดติดตามสูง และการโพสต์เนื้อหาที่ทำให้เชื่อว่าเป็นร้านค้าที่มีตัวตน
เมื่อมีผู้สนใจสั่งซื้อสินค้า ผู้ก่อเหตุจะให้ผู้เสียหายโอนเงินเป็นการยืนยันเพื่อจองค่าสินค้าก่อน โดยอ้างเหตุผลว่าต้องตัดรอบส่ง หรือมีลูกค้าสั่งของเป็นจำนวนมาก เมื่อผู้เสียหายโอนเงินแล้ว ผู้ก่อเหตุจะยื้อเวลาหรือบ่ายเบี่ยงด้วยเหตุผลต่าง ๆ จากนั้นผู้ก่อเหตุจะเริ่มตอบแชตช้าลง พยายามเลี่ยงความรับผิดชอบ สุดท้ายผู้เสียหายไม่สามารถติดต่อได้อีก ผู้เสียหายหลายรายจึงเข้าแจ้งความ
ต่อมา เจ้าหน้าที่ได้สืบสวนจนพบพยานหลักฐานว่าผู้ก่อเหตุ คือ นายนรรัตน์ หรือ ทิว อายุ 32 ปี ในขณะที่พนักงานสอบสวนได้สอบสวนอย่างละเอียด พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานจากผู้เสียหายทุกคน ทั้งหลักฐานการโอนเงิน ข้อความการสั่งซื้อ สกรีนช็อตการสนทนา ลิงก์โปรไฟล์ของผู้ต้องหา รวมถึงตรวจสอบข้อมูลการใช้งานบัญชีสื่อโซเชียลของนายนรรัตน์ ทำให้พบว่ามีรูปแบบและพฤติกรรมที่สอดคล้องกันทุกคดี คือการโพสต์ขายสินค้า รับเงิน และไม่ส่งของ พนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานเสนอขอหมายจับต่อศาลอาญาได้สำเร็จ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ ยังติดตามเส้นทางการหลบหนีของผู้ต้องหา ตรวจสอบข้อมูลการใช้โทรศัพท์ บัตรประชาชน การเดินทางเข้าออกอาคารชุด จนทราบว่าผู้ต้องหาหลบซ่อนอยู่ที่ห้องพักในคอนโดแห่งหนึ่ง ซอยสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร จึงได้ขอหมายค้นต่อศาลจังหวัดพระโขนงในเวลาต่อมา
กระทั่งตอนบุกค้นได้พบนายนรรัตน์ เดินออกจากลิฟต์มาที่บริเวณลอบบี้ จึงได้แสดงตัวพร้อมหมายจับ แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวงนำเช้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน
หลังจากนั้นมีการตรวจค้นห้องพัก สามารถตรวจยึดของกลาง ได้แก่ สมุดบัญชีธนาคารต่างๆ จำนวน 4 เล่ม, บัตรคอนเสิร์ต BLACKPINK เวิลด์ทัวร์อิน Bangkok ณ สนามราชมังคลา จำนวน 1 ใบ และบัตรคอนเสิร์ต แจ็กสันหวัง เมจิกแมน ทู เวิลด์ทัวร์ ณ อิมแพ็คอารีน่า Bangkok 2025-2026 จำนวน 1 ใบ ควบคุมตัวพร้อมตรวจยึดของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ช่อง 3 รายงานว่า ช่วงเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา หนิง ปณิตา นำกลุ่มผู้เสียหายกว่า 20 ราย เข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับนายนรรัตน์ ความผิดเดียวกัน มูลค่า 10 ล้านบาท