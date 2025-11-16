HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

น้ำท่วมอยุธยา เปิดภาพระดับน้ำสูงแทบมิดเศียรพระ วัดเป็นที่เวิ้งว้าง เลวร้ายสุดรอบหลายปี

          น้ำท่วมอยุธยา เปิดภาพระดับน้ำสูงแทบมิดเศียรพระ วัดกลายเป็นที่เวิ้งว้าง แถมตอนนี้มีผู้เสียชีวิต 18 ศพ มีเคสเด็กวัย 15 ปี

น้ำท่วมอยุธยา เปิดภาพระดับน้ำสูงแทบมิดเศียรพระ
ภาพจาก LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

          วันที่ 16 พฤศจิกายน 2568 ไทยพีบีเอส รายงานว่า สถานการณ์น้ำท่วมอย่างหนัก ส่งผลให้ จ.พระนครศรีอยุธยา ยังคงอยู่ในสภาวะระดับน้ำสูง อีกทั้งยังมีเคสเด็กชายวัย 15 ปี พลัดตกน้ำใกล้ประตูระบายน้ำคลองขนมจีน อ.เสนา อีกด้วย


น้ำท่วมอยุธยา เปิดภาพระดับน้ำสูงแทบมิดเศียรพระ
ภาพจาก LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

          ทั้งนี้ กระปุกดอทคอม มีการประมวลภาพสถานการณ์น้ำ พบว่า มีระดับสูงเหนือเศียรพระ และทำให้วัดต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่อยู่ในสภาพร้าง ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้

น้ำท่วมอยุธยา เปิดภาพระดับน้ำสูงแทบมิดเศียรพระ
ภาพจาก LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

          ขณะทาง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพระนครศรีอยุธยา มีรายงานสถานการณ์อุทกภัย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 ระบุว่า ได้รับรายงานจากอำเภอว่าประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำได้รับผลกระทบจากอุทกภัย รวมทั้งสิ้น 11 อำเภอ 136 ตำบล 899 หมู่บ้าน 62,450 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต จำนวน 18 ราย

          สำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้แก่ อำเภอเสนา อำเภอผักไห่ อำเภอบางบาล อำเภอบางไทร อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน  อำเภอบางปะหัน อำเภอบางซ้าย อำเภอบ้านแพรก  อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอมหาราช 

น้ำท่วมอยุธยา เปิดภาพระดับน้ำสูงแทบมิดเศียรพระ วัดเป็นที่เวิ้งว้าง เลวร้ายสุดรอบหลายปี
ภาพจาก LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยพีบีเอส 

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
น้ำท่วมอยุธยา เปิดภาพระดับน้ำสูงแทบมิดเศียรพระ วัดเป็นที่เวิ้งว้าง เลวร้ายสุดรอบหลายปี อัปเดตล่าสุด 16 พฤศจิกายน 2568 เวลา 17:50:49
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เต วรากร ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ หมอนทองวิทยา ปฏิทินวันหยุด 2569 เพลง เลิก เป๊ก
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง เป๊ก เศรณี ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ใหม่ แต่ง เต๋อ ปฏิทิน 2568 สันธนะ ประยูรรัตน์ ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ มิสแกรนด์ราชบุรี 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย