น้ำท่วมอยุธยา เปิดภาพระดับน้ำสูงแทบมิดเศียรพระ วัดเป็นที่เวิ้งว้าง เลวร้ายสุดรอบหลายปี

น้ำท่วมอยุธยา เปิดภาพระดับน้ำสูงแทบมิดเศียรพระ วัดกลายเป็นที่เวิ้งว้าง แถมตอนนี้มีผู้เสียชีวิต 18 ศพ มีเคสเด็กวัย 15 ปี
ภาพจาก LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2568 ไทยพีบีเอส รายงานว่า สถานการณ์น้ำท่วมอย่างหนัก ส่งผลให้ จ.พระนครศรีอยุธยา ยังคงอยู่ในสภาวะระดับน้ำสูง อีกทั้งยังมีเคสเด็กชายวัย 15 ปี พลัดตกน้ำใกล้ประตูระบายน้ำคลองขนมจีน อ.เสนา อีกด้วย
ทั้งนี้ กระปุกดอทคอม มีการประมวลภาพสถานการณ์น้ำ พบว่า มีระดับสูงเหนือเศียรพระ และทำให้วัดต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่อยู่ในสภาพร้าง ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้
ขณะทาง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพระนครศรีอยุธยา มีรายงานสถานการณ์อุทกภัย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 ระบุว่า ได้รับรายงานจากอำเภอว่าประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำได้รับผลกระทบจากอุทกภัย รวมทั้งสิ้น 11 อำเภอ 136 ตำบล 899 หมู่บ้าน 62,450 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต จำนวน 18 ราย
สำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้แก่ อำเภอเสนา อำเภอผักไห่ อำเภอบางบาล อำเภอบางไทร อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน อำเภอบางปะหัน อำเภอบางซ้าย อำเภอบ้านแพรก อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอมหาราช
ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยพีบีเอส