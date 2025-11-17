HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

หนุ่ม กรรชัย กลับมาจัดรายการอีกครั้ง เล่าผ่าตัดยังไง มีแผลไหม หลังจากนี้คงพักเป็นช่วง

          หนุ่ม กรรชัย กลับมาจัดรายการในรอบหลายสัปดาห์ เล่าชัดเจออะไรมาบ้าง พร้อมเตือนเป็นไข้ อันตรายกว่าที่คิด หลังจากนี้อาจพักเป็นช่วง ๆ

หนุ่ม กรรชัย กลับมาจัดเที่ยงวันทันเหตุการณ์ โหนกระแส
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 หนุ่ม กรรชัย กลับมาจัดรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ อีกครั้งในรอบหลายสัปดาห์ พร้อมกับเล่าเรื่องการไปพักรักษาตัวว่า หลายคนอาจจะไม่รู้มาก่อนว่าตัวเองมีอาการท่อน้ำดีอุดตัน เนื่องจากมีนิ่ว ส่วนผมไม่ได้เป็นนิ่วก้อน ๆ ไปอุด แต่เป็นตะกรัน ผงเล็ก ๆ ไปกระจุกกันเป็นก้อนอยู่ที่ท่อน้ำดี มันก็เกิดอาการติดเชื้อ มีไข้ ปวดหลัง เริ่มมีอาการแปลก ๆ 3 วัน

          ตอนแรกคิดว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ เมื่อตรวจเช็กดี ๆ พบว่า ผมปวดท้องตรงลิ้นปี่ ลุกไม่ได้ หายใจไม่ได้ ต้องรอ 45 นาทีที่เหมือนกับทั้งวัน พอกินยาแก้ปวดก็ผ่อนคลาย แล้วไปหาหมอ ก่อนวินิจฉัยว่า อาจมีนิ่วที่ถุงน้ำดี อัลตราซาวด์วันแรกกลับไม่เจอ พอตรวจเลือดเจอค่าตับที่สูงมาก ท่อน้ำดีปกติ ถุงน้ำดีปกติ ก็เลยขอหมอกลับบ้าน

หนุ่ม กรรชัย กลับมาจัดเที่ยงวันทันเหตุการณ์ โหนกระแส
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          จากนั้นมีการส่งผลตรวจให้อาจารย์ท่านหนึ่ง อาจารย์บอกว่า ให้ผมไปนอนที่โรงพยาบาล ตอนแรกจะนอน รพ.จุฬาฯ แต่เต็ม ก็เลยไปนอน รพ.บำรุงราษฎร์ ผลตรวจเลือดคราวนี้พุ่งสูงหลายจุด

หนุ่ม กรรชัย กลับมาจัดเที่ยงวันทันเหตุการณ์ โหนกระแส
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          หมอได้หัตถการผ่านจมูกเข้าไปที่ท่อน้ำดี พบน้ำดีสีเหลืองทองกลายเป็นสีดำ มันติดเชื้อแล้ว ดังนั้นจึงอยากบอกว่า เป็นไข้ อย่านิ่งนอนใจ บางครั้งเราอาจจะไม่ได้เป็นหวัด เราอาจจะติดเชื้อ ตับก็อักเสบ น้ำดีมันไปไม่ได้ ท่อตัน ก็ย้อนกลับมากัดตับเรา หลังจากนี้จะพักการทำงานเป็นช่วง ๆ

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หนุ่ม กรรชัย กลับมาจัดรายการอีกครั้ง เล่าผ่าตัดยังไง มีแผลไหม หลังจากนี้คงพักเป็นช่วง อัปเดตล่าสุด 17 พฤศจิกายน 2568 เวลา 15:55:21 3,213 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เต วรากร ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ หมอนทองวิทยา ปฏิทินวันหยุด 2569 เพลง เลิก เป๊ก
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง เป๊ก เศรณี ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ใหม่ แต่ง เต๋อ ปฏิทิน 2568 สันธนะ ประยูรรัตน์ ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ มิสแกรนด์ราชบุรี 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย