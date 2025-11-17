หนุ่ม กรรชัย กลับมาจัดรายการอีกครั้ง เล่าผ่าตัดยังไง มีแผลไหม หลังจากนี้คงพักเป็นช่วง

หนุ่ม กรรชัย กลับมาจัดรายการในรอบหลายสัปดาห์ เล่าชัดเจออะไรมาบ้าง พร้อมเตือนเป็นไข้ อันตรายกว่าที่คิด หลังจากนี้อาจพักเป็นช่วง ๆ
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 หนุ่ม กรรชัย กลับมาจัดรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ อีกครั้งในรอบหลายสัปดาห์ พร้อมกับเล่าเรื่องการไปพักรักษาตัวว่า หลายคนอาจจะไม่รู้มาก่อนว่าตัวเองมีอาการท่อน้ำดีอุดตัน เนื่องจากมีนิ่ว ส่วนผมไม่ได้เป็นนิ่วก้อน ๆ ไปอุด แต่เป็นตะกรัน ผงเล็ก ๆ ไปกระจุกกันเป็นก้อนอยู่ที่ท่อน้ำดี มันก็เกิดอาการติดเชื้อ มีไข้ ปวดหลัง เริ่มมีอาการแปลก ๆ 3 วัน
ตอนแรกคิดว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ เมื่อตรวจเช็กดี ๆ พบว่า ผมปวดท้องตรงลิ้นปี่ ลุกไม่ได้ หายใจไม่ได้ ต้องรอ 45 นาทีที่เหมือนกับทั้งวัน พอกินยาแก้ปวดก็ผ่อนคลาย แล้วไปหาหมอ ก่อนวินิจฉัยว่า อาจมีนิ่วที่ถุงน้ำดี อัลตราซาวด์วันแรกกลับไม่เจอ พอตรวจเลือดเจอค่าตับที่สูงมาก ท่อน้ำดีปกติ ถุงน้ำดีปกติ ก็เลยขอหมอกลับบ้าน
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
จากนั้นมีการส่งผลตรวจให้อาจารย์ท่านหนึ่ง อาจารย์บอกว่า ให้ผมไปนอนที่โรงพยาบาล ตอนแรกจะนอน รพ.จุฬาฯ แต่เต็ม ก็เลยไปนอน รพ.บำรุงราษฎร์ ผลตรวจเลือดคราวนี้พุ่งสูงหลายจุด
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
หมอได้หัตถการผ่านจมูกเข้าไปที่ท่อน้ำดี พบน้ำดีสีเหลืองทองกลายเป็นสีดำ มันติดเชื้อแล้ว ดังนั้นจึงอยากบอกว่า เป็นไข้ อย่านิ่งนอนใจ บางครั้งเราอาจจะไม่ได้เป็นหวัด เราอาจจะติดเชื้อ ตับก็อักเสบ น้ำดีมันไปไม่ได้ ท่อตัน ก็ย้อนกลับมากัดตับเรา หลังจากนี้จะพักการทำงานเป็นช่วง ๆ