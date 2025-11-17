HILIGHT
สาวเต้นกับเพื่อนอย่างสนุกสนาน จู่ ๆ ล้มวูบเสียชีวิต ทั้งที่เป็นโรคเบากว่าหัวใจวาย

          สาวเต้นกับเพื่อนอย่างสนุกสนาน จู่ ๆ ล้มวูบทั้งที่เป็นเพลงสุดท้าย กลายเป็นเรื่องเศร้าที่คาดไม่ถึง หัวใจเต้นผิดจังหวะ เบากว่าหัวใจวาย แต่ก็เสียชีวิต

          วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 เรื่องเล่าเช้านี้ รายงานว่า ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งลงคลิปที่เต้นกับเพื่อนในผับอย่างสนุกสนานประมาณ 10 คน แล้วจู่ ๆ เพื่อนคนหนึ่งก็ล้มวูบลงไปตอนเกือบเที่ยงคืน เป็นเพลงสุดท้ายแล้ว

          เบื้องต้น เพื่อนช่วยกันปั๊มหัวใจ นำตัวส่งโรงพยาบาล พบว่า ลมหายใจอ่อนมาก น้ำตาลตกเหลือแค่ 17 เลือดจาง เกล็ดเลือดต่ำประมาณ 24 ตัวซีด ก่อนเสียชีวิต

          หมอระบุว่า สาเหตุมาจากหัวใจเต้นผิดจังหวะ (เบากว่าขั้นหัวใจวาย)

ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้ 


