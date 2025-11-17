ควรต้มน้ำด้วยไมโครเวฟไหม ผู้เชี่ยวชาญไขข้อข้องใจ หลังคนคาใจใช้ได้จริงไหม ?

ควรต้มน้ำด้วยไมโครเวฟไหม ผู้เชี่ยวชาญไขข้อข้องใจ ย้ำต้องทำอย่างระมัดระวัง แนะวิธีที่ปลอดภัยถ้าต้องการใช้งาน
หลายคนมีความเห็นขัดแย้งกันในเรื่องนี้ ในขณะที่บางคนมองว่าการต้มน้ำด้วยไมโครเวฟนั้นไม่มีอะไรแปลก เพราะถึงยังไงไมโครเวฟก็มีไว้อุ่นอาหาร ข้าว และซุปอยู่แล้ว ย่อมใช้ต้มน้ำได้เช่นกัน แค่ต้องปรับเวลาและอุณหภูมิให้เหมาะสม แต่ก็ยังมีคนที่มองว่าการต้มน้ำด้วยไมโครเวฟ เป็นการใช้อุปกรณ์อย่างผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน
ในเรื่องนี้ ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเท็กซส ออสติน ในสหรัฐฯ ระบุว่า การต้มน้ำในไมโครเวฟนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ แต่ก็เป็นความจริงที่การทำแบบนั้นอาจทำให้เกิดความเสี่ยงเช่นกัน ซึ่งผู้ใช้งานจำเป็นต้องเข้าใจกลไกการทำงานของไมโครเวฟด้วย
ไมโครเวฟใช้คลื่นไมโครเวฟในการอุ่นอาหารภายในเตา เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม "เริ่ม" จะใช้เวลา 2 วินาที ให้อุปกรณ์สร้างความร้อน เป่าเข้าไปในส่วนปรุงอาหาร นอกจากนี้ไมโครเวฟยังทำปฏิกิริยาต่อสารหลายชนิด รวมถึงน้ำ ทำให้เกิดแรงเสียดทานระหว่างโมเลกุล ทำให้เกิดพลังงานความร้อนจำนวนมาก
ดังนั้น การต้มน้ำด้วยไมโครเวฟโดยใช้อุณหภูมิที่สูงเกินไปและนานเกินไป อาจจะทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไป เมื่อนำแก้วหรือชามออกจากอุปกรณ์ น้ำเดือดอาจกระเด็นมาลวกได้ และจะอันตรายยิ่งขึ้นไปอีกหากน้ำเดือด ๆ กระเด็นเข้าใบหน้าหรือดวงตา
ขณะที่ Times Of India ก็มีข้อมูลยืนยันว่า การต้มน้ำด้วยไมโครเวฟ มีข้อควรระวังบางประการที่ควรใส่ใจ นั่นคือ แม้จะเป็นวิธีการที่สะดวกและทำได้ง่าย แต่ก็ควรหาทางป้องกัน เพราะน้ำที่ต้มแล้วอาจเป็นอันตราย ทำให้เกิดแผลลวกหรือภาชนะเสียหายได้
ข้อควรระวังเมื่อต้มน้ำด้วยไมโครเวฟ
ข้อควรทราบประการแรก คือเวลาที่ใช้ อย่าตั้งเวลาไว้สั้นหรือนานเกินไป โดยทางมหาวิทยาลัยเทกซัส ออสติน ชี้แจงว่า โดยปกติแล้วใช้เวลาเพียง 2 นาทีกับอุณหภูมิสูงก็พอแล้ว แต่หากน้ำยังไม่ร้อนดีก็ให้ต้มต่อ แต่ไม่ควรเกิน 2 นาทีต่อครั้ง
เมื่ออุ่นน้ำในไมโครเวฟ ผู้ใช้ควรใส่น้ำในแก้ว ขวด หรือกล่อง ที่ทำจากพลาสติกซึ่งนำเข้าไมโครเวฟได้ หรือแก้วชามเซรามิก และเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำร้อนเกินไป เรายังสามารถใส่ช้อนหรือไม้เสียบลงไปในภาชนะได้
สุดท้ายเมื่อน้ำเดือด ต้องนำออกจากไมโครเวฟอย่างระมัดระวัง ดีที่สุดคือใช้แผ่นรองหรือถุงมือในการหยิบภาชนะออกมา และต้องระวังอย่าเอาหน้าไปใกล้ผิวน้ำ
กล่าวโดยสรุปคือ การต้มน้ำด้วยไมโครเวฟสามารถทำได้ โดยใช้ความระมัดระวัง อย่างไรก็ตาม แม้การต้มน้ำในไมโครเวฟจะไม่ส่งผลต่อคุณภาพของน้ำ แต่ก็ไม่ควรใช้มากจนเกินไป หากต้องการต้มน้ำปริมาณมาก ยังแนะนำให้ใช้กาต้มน้ำที่ปลอดภัยกว่า เร็วกว่า และมีประสิทธิภาพมากกว่าในการต้มน้ำ
ขอบคุณข้อมูลจาก Soha, The University of Texas at Austin