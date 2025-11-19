HILIGHT
ข่าวต่างประเทศ

เจ้าหญิงไอโกะ เสด็จเยือน สปป.ลาว ฉลองพระองค์ด้วยชุดประจำชาติลาว สุดงดงาม

          เจ้าหญิงไอโกะ แห่งญี่ปุ่น เสด็จเยือน สปป.ลาว อย่างเป็นทางการ พร้อมฉลองพระองค์ด้วยชุดประจำชาติลาว สุดงดงาม อ่อนหวาน 

 

          วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 สำนักข่าวเอ็นเอชเค รายงานว่า เจ้าหญิงไอโกะ พระธิดาในสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ และสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะ เสด็จไปยังกรุงเวียงจันทร์ สปป.ลาว ในการเสด็จเยือนประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเป็นทางการ 

 

          เจ้าหญิงไอโกะ เสด็จไปทอดพระเนตรสิ่งปลูกสร้างสูง 49 เมตร ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงการประกาศอิสรภาพจากฝรั่งเศส โดยมีประชาชนจำนวนมากรอรับเสด็จ จากนั้นเสด็จไปยังพระธาตุหลวง ปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งแห่งเวียงจันทน์ ในการนี้ยังฉลองพระองค์ด้วยชุดประจำชาติลาวด้วย

 

          ต่อมา เจ้าหญิงไอโกะทรงเข้าพบประธานาธิบดีทองลุน สีสุลิด ผู้นำ สปป.ลาว ณ ทำเนียบประธานาธิบดี โดยทรงฉลองพระองค์ชุดประจำชาติลาว เจ้าหญิงไอโกะ ตรัสว่า พระองค์รู้สึกซาบซึ้งที่ได้เสด็จเยือน สปป.ลาว เนื่องจากปีนี้เป็นวาระครบรอบ 70 ปี ภารสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างญี่ปุ่นและ สปป.ลาว 


 

          ทั้งนี้ เจ้าหญิงไอโกะยังคงประทับอยู่ที่ สปป.ลาว และจะเสด็จเยือนสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมถึงโรงเรียนและโรงพยาบาลเด็กที่จัดตั้งโดยองค์กรไม่แสวงหากำไรของญี่ปุ่น ก่อนเสด็จกลับญี่ปุ่นในวันที่ 22 พฤศจิกายน 

 

          ขณะที่สำนักข่าวสารประเทศลาว ได้เผยแพร่ภาพขณะเจ้าหญิงไอโกะ ขณะฉลองพระองค์ด้วยชุดประจำชาติลาว เสด็จพบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ สปป. ลาว รวมถึงประธานาธิบดี 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก NHKสำนักข่าวสารประเทศลาว

 

ภาพจาก สำนักข่าวสารประเทศลาว 

 

เจ้าหญิงไอโกะ เสด็จเยือน สปป.ลาว ฉลองพระองค์ด้วยชุดประจำชาติลาว สุดงดงาม อัปเดตล่าสุด 19 พฤศจิกายน 2568 เวลา 15:49
