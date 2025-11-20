HILIGHT
อินฟลูฯ สาวจีนหายตัวในกัมพูชา จากเหยื่อกลายเป็นผู้ต้องหา สงสัยคนเดียวกันไหม ?

          อินฟลูฯ สาวจีนไปกัมพูชา ก่อนหายตัวไป ครอบครัวประกาศตามหา สุดท้ายพบถูกจับกุม จากเหยื่อกลายเป็นผู้ต้องหา โซเชียลถกเดือด สงสัยใช่คนเดียวกันไหม 

อินฟลูฯ สาวจีนไปกัมพูชา สุดท้ายพบถูกจับกุม
ภาพจาก Douyin

          วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ ETtoday เผยรายงานกรณี อินฟลูเอนเซอร์สาวจีน ที่รู้จักในชื่อ ซิสเตอร์ออเรนจ์ (Sister Orange) หรือชื่อจริงคือ จาง มู่เฉิง (Zhang Mucheng) ที่หายตัวไป หลังจากเธอเดินทางไปเที่ยวและพบแฟนหนุ่มที่ประเทศกัมพูชา ล่าสุดเธอถูกทางการกัมพูชาควบคุมตัวในฐานะผู้ต้องหา และภายหลังที่ภาพถ่ายของเธอถูกเผยแพร่ออกมาก็กลายเป็นประเด็นถกเถียงร้อนแรงบนโซเชียลมีเดีย 

อินฟลูฯ สาวจีนไปกัมพูชา สุดท้ายพบถูกจับกุม
ภาพจาก Douyin

          จาง มู่เฉิง วัย 26 ปี อาศัยในเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน มีผู้ติดตามบนแพลตฟอร์ม Douyin 133,000 ฟอลโลเว่อร์ ปกติเธอมักจะโพสต์คลิปวิดีโอแนวเต้น จนเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ครอบครัวและเพื่อน ๆ ได้ออกมาประกาศตามหาตัวเธอ หลังจากเธอขาดการติดต่อไปอย่างกะทันหัน 

          โดยครอบครัวเผยว่า ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน จาง มู่เฉิง วางแผนไปเยี่ยมแฟนหนุ่มชื่อว่า "พี่ชายหลง" ที่กัมพูชา ซึ่งอ้างว่าเขาเปิดร้านอาหารที่นั่น เธอมีกำหนดเดินทางกลับจีนในวันที่ 13 พฤศจิกายน และได้จองตั๋วเครื่องบินขากลับเรียบร้อยแล้ว แต่โทรศัพท์ของเธอถูกปิดและขาดการติดต่อไปในวันที่ 12 พฤศจิกายน รวมทั้งไม่มีข้อมูลบันทึกว่าเธอกลับเข้ามาในประเทศจีน ทำให้เธอถูกพิจารณาว่าเป็น "บุคคลสูญหาย" 

          ขณะนั้นมีข่าวลือแพร่สะพัดทางออนไลน์ว่า จาง มู่เฉิง ถูกแฟนหนุ่มลักพาตัวไปขายให้กับแก๊งสแกมเมอร์กัมพูชา ด้วยราคา 1.75 ล้านหยวน (ราว 7.9 ล้านบาท) แต่ไม่มีการยืนยันข้อเท็จจริง ด้านแฟน ๆ ของเธอได้จัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อสนับสนุนการค้นหา และนับตั้งแต่ข่าวการหายตัวไปของเธอแพร่สะพัด บัญชีของเธอก็มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นกว่า 23,000 ฟอลโลเว่อร์ 

อินฟลูฯ สาวจีนไปกัมพูชา สุดท้ายพบถูกจับกุม
ภาพจาก Cambodia Police 

          กระทั่งในวันที่ 19 พฤศจิกายน สื่อกัมพูชา รายงานว่า เจ้าหน้าที่กัมพูชาได้จับกุมจาง มู่เฉิง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ในข้อหาฉ้อโกงทางออนไลน์หลายครั้งระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน รวมไปถึงคดีค้ามนุษย์ข้ามชาติร่วมกับกลุ่มอาชญากร

          แหล่งข่าวระบุว่า เจ้าหน้าที่พบเส้นทางรายได้จากการก่ออาชญากรรมถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารในชื่อของจาง มู่เฉิง โดยขณะนี้เธออยู่ระหว่างการถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำกลางเปรซอร์ กรุงพนมเปญ ซึ่งเป็นเรือนจำที่ใหญ่ที่สุดในกัมพูชา เพื่อรอการพิจารณาคดีเพิ่มเติม ทั้งนี้ ตามกฎหมายอาญาของกัมพูชา ความผิดฐานฉ้อโกงมีโทษจำคุก 2-5 ปี และความผิดที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ มีโทษจำคุกตั้งแต่ 7-15 ปี

          อย่างไรก็ดี ภายหลังจากภาพถ่ายการจับกุมของเธอถูกเผยแพร่ออกมาก็จุดประกายให้เกิดกระแสถกเถียงอย่างดุเดือด ชาวเน็ตเข้าไปแสดงความประหลาดใจและสงสัยว่าเป็นคนเดียวกันไหม เนื่องจากภาพที่ปรากฏค่อนข้างแตกต่างจากภาพของเธอบนโซเชียลมีเดีย 

อินฟลูฯ สาวจีนไปกัมพูชา สุดท้ายพบถูกจับกุม
ภาพจาก Douyin

          นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยอัตรารายได้ของเธอด้วย โดยคลิปโฆษณาความยาวตั้งแต่ 1-60 วินาทีขึ้นไป ได้เงินอยู่ที่ประมาณ 3,000-6,000 หยวน (ราว 13,700-27,400 บาท) 

อินฟลูฯ สาวจีนไปกัมพูชา สุดท้ายพบถูกจับกุม
ภาพจาก Douyin


ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday, Mothership, The Cambodia China Times





