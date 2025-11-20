อินฟลูฯ สาวจีนหายตัวในกัมพูชา จากเหยื่อกลายเป็นผู้ต้องหา สงสัยคนเดียวกันไหม ?

อินฟลูฯ สาวจีนไปกัมพูชา ก่อนหายตัวไป ครอบครัวประกาศตามหา สุดท้ายพบถูกจับกุม จากเหยื่อกลายเป็นผู้ต้องหา โซเชียลถกเดือด สงสัยใช่คนเดียวกันไหม
โดยครอบครัวเผยว่า ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน จาง มู่เฉิง วางแผนไปเยี่ยมแฟนหนุ่มชื่อว่า "พี่ชายหลง" ที่กัมพูชา ซึ่งอ้างว่าเขาเปิดร้านอาหารที่นั่น เธอมีกำหนดเดินทางกลับจีนในวันที่ 13 พฤศจิกายน และได้จองตั๋วเครื่องบินขากลับเรียบร้อยแล้ว แต่โทรศัพท์ของเธอถูกปิดและขาดการติดต่อไปในวันที่ 12 พฤศจิกายน รวมทั้งไม่มีข้อมูลบันทึกว่าเธอกลับเข้ามาในประเทศจีน ทำให้เธอถูกพิจารณาว่าเป็น "บุคคลสูญหาย"
ภาพจาก Cambodia Police
อย่างไรก็ดี ภายหลังจากภาพถ่ายการจับกุมของเธอถูกเผยแพร่ออกมาก็จุดประกายให้เกิดกระแสถกเถียงอย่างดุเดือด ชาวเน็ตเข้าไปแสดงความประหลาดใจและสงสัยว่าเป็นคนเดียวกันไหม เนื่องจากภาพที่ปรากฏค่อนข้างแตกต่างจากภาพของเธอบนโซเชียลมีเดีย
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ ETtoday เผยรายงานกรณี อินฟลูเอนเซอร์สาวจีน ที่รู้จักในชื่อ ซิสเตอร์ออเรนจ์ (Sister Orange) หรือชื่อจริงคือ จาง มู่เฉิง (Zhang Mucheng) ที่หายตัวไป หลังจากเธอเดินทางไปเที่ยวและพบแฟนหนุ่มที่ประเทศกัมพูชา ล่าสุดเธอถูกทางการกัมพูชาควบคุมตัวในฐานะผู้ต้องหา และภายหลังที่ภาพถ่ายของเธอถูกเผยแพร่ออกมาก็กลายเป็นประเด็นถกเถียงร้อนแรงบนโซเชียลมีเดีย
จาง มู่เฉิง วัย 26 ปี อาศัยในเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน มีผู้ติดตามบนแพลตฟอร์ม Douyin 133,000 ฟอลโลเว่อร์ ปกติเธอมักจะโพสต์คลิปวิดีโอแนวเต้น จนเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ครอบครัวและเพื่อน ๆ ได้ออกมาประกาศตามหาตัวเธอ หลังจากเธอขาดการติดต่อไปอย่างกะทันหัน
ขณะนั้นมีข่าวลือแพร่สะพัดทางออนไลน์ว่า จาง มู่เฉิง ถูกแฟนหนุ่มลักพาตัวไปขายให้กับแก๊งสแกมเมอร์กัมพูชา ด้วยราคา 1.75 ล้านหยวน (ราว 7.9 ล้านบาท) แต่ไม่มีการยืนยันข้อเท็จจริง ด้านแฟน ๆ ของเธอได้จัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อสนับสนุนการค้นหา และนับตั้งแต่ข่าวการหายตัวไปของเธอแพร่สะพัด บัญชีของเธอก็มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นกว่า 23,000 ฟอลโลเว่อร์
กระทั่งในวันที่ 19 พฤศจิกายน สื่อกัมพูชา รายงานว่า เจ้าหน้าที่กัมพูชาได้จับกุมจาง มู่เฉิง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ในข้อหาฉ้อโกงทางออนไลน์หลายครั้งระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน รวมไปถึงคดีค้ามนุษย์ข้ามชาติร่วมกับกลุ่มอาชญากร
แหล่งข่าวระบุว่า เจ้าหน้าที่พบเส้นทางรายได้จากการก่ออาชญากรรมถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารในชื่อของจาง มู่เฉิง โดยขณะนี้เธออยู่ระหว่างการถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำกลางเปรซอร์ กรุงพนมเปญ ซึ่งเป็นเรือนจำที่ใหญ่ที่สุดในกัมพูชา เพื่อรอการพิจารณาคดีเพิ่มเติม ทั้งนี้ ตามกฎหมายอาญาของกัมพูชา ความผิดฐานฉ้อโกงมีโทษจำคุก 2-5 ปี และความผิดที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ มีโทษจำคุกตั้งแต่ 7-15 ปี
นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยอัตรารายได้ของเธอด้วย โดยคลิปโฆษณาความยาวตั้งแต่ 1-60 วินาทีขึ้นไป ได้เงินอยู่ที่ประมาณ 3,000-6,000 หยวน (ราว 13,700-27,400 บาท)
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday, Mothership, The Cambodia China Times