น้ำท่วมบ้านว่าแย่แล้ว เจอผู้ประสบภัยร่วมตัวใหญ่ ร้องกู้ภัยช่วยด่วน - หาดใหญ่จ่อรับน้ำอีก

น้ำท่วมหาดใหญ่ยังอ่วมหนัก ชาวบ้านขอกู้ภัยช่วยด่วน ช็อกคนกับงู ติดน้ำท่วมออกไปไม่ได้ ล่าสุดมีคนช่วยแล้ว เผยวันนี้ (24 พ.ย.) หาดใหญ่รับน้ำอีกรอบ
สถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ยังคงหนักหน่วง โดยมีประชาชนจำนวนมากรอรับความช่วยเหลือ และมีการแชร์ข้อมูลขอความช่วยเหลือผ่านโซเชียลเป็นจำนวนมาก รวมถึงกรณีหนึ่งเมื่อวานนี้ (23 พฤศจิกายน 2568) เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊ก แน้ม Studio Project. ได้โพสต์ขอความช่วยเหลือคนที่บ้านน้ำท่วม แถมยังมีผู้ประสบภัยร่วมกันเป็นงูเหลือมตัวใหญ่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก แน้ม Studio Project.
โดยระบุว่า "รบกวนกู้ภัยในพื้นที่เข้าช่วยเหลือด่วนครับ คนอยู่กับงู ไม่สามารถออกไปได้เพราะน้ำท่วมในบ้านมีเด็กด้วย ซอยศรีเฉลิม ม.4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา" พร้อมทิ้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
ภาพดังกล่าวทำให้ชาวเน็ตต่างช็อก ขณะที่ผู้โพสต์เผยว่า งูตัวดังกล่าวน่าจะใหญ่ประมาณหนึ่ง แต่ภาพที่ดูใหญ่กว่าเดิมเพราะมันม้วนทับกันอยู่
อย่างไรก็ตาม ต่อมามีการอัปเดตว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือแล้ว รวมถึงนำงูออกไปแล้วด้วย
รวมถึงมีประกาศแจ้งเตือนภัย ปภ. เตือนระดับน้ำท่วมเพิ่มสูงขึ้น เมื่อเวลา 03.32 น. ปริมาณน้ำคลองอู่ตะเภา จากพื้นที่เหนือน้ำที่ประตูน้ำหน้าควนได้ไหลลงมาเพิ่ม จะทำให้ระดับน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ 50 เซนติเมตรขึ้นไป เริ่มส่งผลกระทบตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไป ขอให้เตรียมการรับมือระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
โดยเฉพาะน้ำมวลใหญ่ที่ไหลบ่ามาจากพื้นที่ต่าง ๆ ของ อ.สะเดา จะไหลลงไปยังคลองอู่ตะเภา และมุ่งหน้าสู่ อ.หาดใหญ่ ในที่สุด ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด